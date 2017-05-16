Хоккеисты сборной Беларуси нанесли поражение норвежцам в заключительном матче ЧМ

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель высоко оценил шансы Беларуси и Латвии на проведение чемпионата мира 2021 года. Об этом он заявил в эфире телеканала «Беларусь 5», сообщает корреспондент БЕЛТА.