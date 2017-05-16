Президент ИИХФ высоко оценил шансы Беларуси и Латвии на проведение ЧМ-2021

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«Заявки Финляндии и совместная Беларуси с Латвией интересные. Меня они удовлетворили полностью. Однако отмечу, что чемпионат мира в Минске прошел на высочайшем уровне относительно недавно и, что важно, запомнился многим болельщикам. На мой взгляд, у Минска и Риги больше шансов, процентов 60 на 40. Конечно, если бы белорусы вылетели из элиты, то соотношение было бы в пользу Финляндии. В любом случае, все решится в пятницу», — сказал Рене Фазель.

Решение о месте проведения чемпионата мира 2021 года будет принято на конгрессе ИИХФ в Кельне 19 мая.