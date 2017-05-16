Бекстрём: Жаль, что Овечкина не будет на чемпионате мира

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«Овечкин не вызван в сборную России? Жаль, что его не будет на турнире. Серьезная потеря. Это все, что я могу сказать по этому поводу. Рад, что Кузнецов и Орлов приехали сюда и примут участие в турнире. Это действительно очень хорошее усиление для сборной России.

Очень рад оказаться в расположении сборной Швеции, тренироваться и играть со своей командой. В матче с Данией мне удалось забить шайбу, но я намерен еще прибавить в игре перед плей-офф, — цитирует игрока газета «Известия».