Бекстрём: Жаль, что Овечкина не будет на чемпионате мира
Нападающий сборной Швеции Никлас Бекстрём прокомментировал тот факт, что его партнеры по «Вашингтон Кэпиталз» форвард Евгений Кузнецов и защитник Дмитрий Орлов выступают на чемпионате мира.
«Овечкин не вызван в сборную России? Жаль, что его не будет на турнире. Серьезная потеря. Это все, что я могу сказать по этому поводу. Рад, что Кузнецов и Орлов приехали сюда и примут участие в турнире. Это действительно очень хорошее усиление для сборной России.
Очень рад оказаться в расположении сборной Швеции, тренироваться и играть со своей командой. В матче с Данией мне удалось забить шайбу, но я намерен еще прибавить в игре перед плей-офф, — цитирует игрока газета «Известия».
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