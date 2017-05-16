Яшин: По составу мы сильнее американцев, проблем возникнуть не должно
Чемпион мира — 1993 Алексей Яшин поделился ожиданиями от сегодняшнего матча на чемпионате мира между сборными России и США.
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«Я считаю, что у нас сильная команда. Другое дело, как сложится игра. По составу мы сильнее американцев. Надеюсь, что игра сложится хорошо для нас, проблем не должно быть. Будут ли команды выбирать соперников по четвертьфиналу? Не могу это прогнозировать. В каждом матче надо максимально готовиться к
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