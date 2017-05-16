Яшин: По составу мы сильнее американцев, проблем возникнуть не должно

«Я считаю, что у нас сильная команда. Другое дело, как сложится игра. По составу мы сильнее американцев. Надеюсь, что игра сложится хорошо для нас, проблем не должно быть. Будут ли команды выбирать соперников по четвертьфиналу? Не могу это прогнозировать. В каждом матче надо максимально готовиться к плей-офф. Всё зависит от нашей команды. Если мы будем играть на своём уровне, то проблем быть не должно», — сказал Яшин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.