Кожевников: Мы много создаём, но не можем забить, Кузнецов умеет это делать
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился впечатлениями от игры нападающего сборной России Евгения Кузнецова во вчерашнем матче чемпионата мира с командой Латвии.
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«Он вышел и здорово отыграл. Партнёры у Кузнецова были тяжелее, он опережал их по катанию. Им ещё надо сыграться. Женька здорово сыграл в обороне и в нападении. Он приехал четыре дня назад, а самый сильный период акклиматизации как раз приходится на
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