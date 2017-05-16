Зайцев: Качество судейства на чемпионате мира ниже уровня самого хоккея

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Россия - США
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
8.05 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
8.05 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
8.05 завершен
Б 		Финляндия 3
Чехия 4
тв
Группа A
8.05 завершен США 4
Швеция 3
тв
Группа B
9.05 завершен Словения 1
Норвегия 5
Группа A
9.05 завершен Италия 1
Латвия 2
тв
Группа B
9.05 завершен
Б 		Швейцария 3
Франция 4
тв
Группа A
9.05 завершен
Б 		Словакия 3
Дания 4
тв
Группа B
10.05 завершен Швейцария 3
Беларусь 0
Группа A
10.05 завершен США 3
Италия 0
тв
Группа B
10.05 завершен Финляндия 5
Словения 2
тв
Группа A
10.05 завершен
Б 		Словакия 2
Германия 3
Группа B
11.05 завершен
ОТ 		Чехия 1
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Россия 3
Дания 0
тв
Группа B
11.05 завершен Канада 3
Франция 2
тв
Группа A
11.05 завершен Швеция 2
Латвия 0
тв
Группа B
12.05 завершен Чехия 5
Словения 1
тв
Группа A
12.05 завершен Швеция 8
Италия 1
тв
Группа B
12.05 завершен
Б 		Франция 4
Беларусь 3
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Дания 3
Германия 2
тв
Группа A
13.05 завершен Латвия 3
США 5
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Финляндия 3
тв
Группа A
13.05 завершен Россия 6
Словакия 0
тв
Группа B
13.05 завершен Словения 2
Беларусь 5
Группа A
13.05 завершен Италия 1
Германия 4
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Канада 2
Швейцария 3
тв
Группа A
14.05 завершен Словакия 1
США 6
тв
Группа B
14.05 завершен Франция 2
Чехия 5
тв
Группа A
14.05 завершен Дания 2
Швеция 4
тв
Группа B
14.05 завершен
ОТ 		Швейцария 2
Финляндия 3
тв
Группа A
15.05 завершен Дания 2
Италия 0
тв
Группа B
15.05 завершен Канада 5
Норвегия 0
тв
Группа A
15.05 завершен Россия 5
Латвия 0
тв
Группа B
15.05 завершен Франция 4
Словения 1
тв
Группа A
13:15 не начался Швеция
Словакия
тв
Группа B
13:15 не начался Беларусь
Норвегия
тв
Группа A
17:15 не начался Россия
США
тв
Группа B
17:15 не начался Чехия
Швейцария
тв
Группа A
21:15 не начался Германия
Латвия
тв
Группа B
21:15 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался 2A
3B
1/4 финала
18.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
18.05 не начался
4B
1/4 финала
18.05 не начался Канада
4A
1/2 финала
20.05 не начался П 1А-4В
П 2В-3А
1/2 финала
20.05 не начался П 1В-4А
П 2А-3В
Матч за 3-е место
21.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
21.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29756661/
16 мая 2017, 12:06 | Р-Спорт

Зайцев: Качество судейства на чемпионате мира ниже уровня самого хоккея

Качество арбитража на чемпионате мира по хоккею 2017 года не соответствует уровню самой игры, которую демонстрируют команды, заявил агентству «Р-Спорт» российский арбитр Александр Зайцев.

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© РИА "Новости"

Во вторник на чемпионате мира, проходящем в Кельне и Париже, состоятся заключительные встречи группового этапа. Россияне, возглавляющие группу A, сыграют с командой США.

«Качество судейства на чемпионате мира, конечно, ниже уровня самого хоккея, — сказал Зайцев по телефону. — В некоторых встречах принимались непонятные решения, касающиеся и взятия ворот, и штрафов. Очень много неясных ситуаций, когда со стороны не разобраться, почему судья принял одно решение, а не другое. Вроде не сильно тянет эпизод на удаление, а игрок садится на скамью штрафников, а там, где откровенное нарушение, никакого удаления не происходит. Самое главное, часто происходит, что арбитр выносит решение, а игроки его не понимают. А игроки должны все понимать».

«Вся эта ситуация приводит к непонятному судейскому хаосу, — обратил внимание собеседник агентства. — Может, у них есть установка “дать поиграть”. Я это допускаю, но тогда почему мы видим большое количество “слабых” удалений? По-моему, подбор главных судей должен быть таким, чтобы уровень обоих арбитров был более или менее одинаковым, а он разный. Если же один судья сильный, другой слабый, то качеству судейства грош цена».

В понедельник россияне разгромили латвийцев в шестом матче группового этапа турнира со счетом 5:0. Вторая шайба россиян была заброшена нападающим Иваном Телегиным после того, как были сдвинуты ворота, однако она была засчитана.

«Во-первых, важно понять, кто сдвинул ворота. Если игрок забивающей команды, то, естественно, она не будет засчитана. Значит, они были сдвинуты игроком защищающейся команды. Во-вторых, сдвинуты они были умышленно или нет? Если игрок делает это умышленно, а шайба проходит через створ ворот, то гол засчитывается. Решение рефери принял верное», — подтвердил арбитр.

По словам Зайцева, работа арбитров на матче россиян с латвийцами была «немножко сумбурная». «Но все, что сделала бригада судей, было по правилам», — отметил он.
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