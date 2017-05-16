Зайцев: Качество судейства на чемпионате мира ниже уровня самого хоккея
Качество арбитража на чемпионате мира по хоккею 2017 года не соответствует уровню самой игры, которую демонстрируют команды, заявил агентству «Р-Спорт» российский арбитр Александр Зайцев.
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Во вторник на чемпионате мира, проходящем в Кельне и Париже, состоятся заключительные встречи группового этапа. Россияне, возглавляющие группу A, сыграют с командой США.
«Качество судейства на чемпионате мира, конечно, ниже уровня самого хоккея, — сказал Зайцев по телефону. — В некоторых встречах принимались непонятные решения, касающиеся и взятия ворот, и штрафов. Очень много неясных ситуаций, когда со стороны не разобраться, почему судья принял одно решение, а не другое. Вроде не сильно тянет эпизод на удаление, а игрок садится на скамью штрафников, а там, где откровенное нарушение, никакого удаления не происходит. Самое главное, часто происходит, что арбитр выносит решение, а игроки его не понимают. А игроки должны все понимать».
«Вся эта ситуация приводит к непонятному судейскому хаосу, — обратил внимание собеседник агентства. — Может, у них есть установка “дать поиграть”. Я это допускаю, но тогда почему мы видим большое количество “слабых” удалений?
В понедельник россияне разгромили латвийцев в шестом матче группового этапа турнира со счетом 5:0. Вторая шайба россиян была заброшена нападающим Иваном Телегиным после того, как были сдвинуты ворота, однако она была засчитана.
«Во-первых, важно понять, кто сдвинул ворота. Если игрок забивающей команды, то, естественно, она не будет засчитана. Значит, они были сдвинуты игроком защищающейся команды.
По словам Зайцева, работа арбитров на матче россиян с латвийцами была «немножко сумбурная». «Но все, что сделала бригада судей, было по правилам», — отметил он.
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