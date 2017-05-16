Россию ждет американская угроза

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Россия - США
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
8.05 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
8.05 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
8.05 завершен
Б 		Финляндия 3
Чехия 4
тв
Группа A
8.05 завершен США 4
Швеция 3
тв
Группа B
9.05 завершен Словения 1
Норвегия 5
Группа A
9.05 завершен Италия 1
Латвия 2
тв
Группа B
9.05 завершен
Б 		Швейцария 3
Франция 4
тв
Группа A
9.05 завершен
Б 		Словакия 3
Дания 4
тв
Группа B
10.05 завершен Швейцария 3
Беларусь 0
Группа A
10.05 завершен США 3
Италия 0
тв
Группа B
10.05 завершен Финляндия 5
Словения 2
тв
Группа A
10.05 завершен
Б 		Словакия 2
Германия 3
Группа B
11.05 завершен
ОТ 		Чехия 1
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Россия 3
Дания 0
тв
Группа B
11.05 завершен Канада 3
Франция 2
тв
Группа A
11.05 завершен Швеция 2
Латвия 0
тв
Группа B
12.05 завершен Чехия 5
Словения 1
тв
Группа A
12.05 завершен Швеция 8
Италия 1
тв
Группа B
12.05 завершен
Б 		Франция 4
Беларусь 3
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Дания 3
Германия 2
тв
Группа A
13.05 завершен Латвия 3
США 5
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Финляндия 3
тв
Группа A
13.05 завершен Россия 6
Словакия 0
тв
Группа B
13.05 завершен Словения 2
Беларусь 5
Группа A
13.05 завершен Италия 1
Германия 4
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Канада 2
Швейцария 3
тв
Группа A
14.05 завершен Словакия 1
США 6
тв
Группа B
14.05 завершен Франция 2
Чехия 5
тв
Группа A
14.05 завершен Дания 2
Швеция 4
тв
Группа B
14.05 завершен
ОТ 		Швейцария 2
Финляндия 3
тв
Группа A
15.05 завершен Дания 2
Италия 0
тв
Группа B
15.05 завершен Канада 5
Норвегия 0
тв
Группа A
15.05 завершен Россия 5
Латвия 0
тв
Группа B
15.05 завершен Франция 4
Словения 1
тв
Группа A
13:15 не начался Швеция
Словакия
тв
Группа B
13:15 не начался Беларусь
Норвегия
тв
Группа A
17:15 не начался Россия
США
тв
Группа B
17:15 не начался Чехия
Швейцария
тв
Группа A
21:15 не начался Германия
Латвия
тв
Группа B
21:15 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался 2A
3B
1/4 финала
18.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
18.05 не начался
4B
1/4 финала
18.05 не начался Канада
4A
1/2 финала
20.05 не начался П 1А-4В
П 2В-3А
1/2 финала
20.05 не начался П 1В-4А
П 2А-3В
Матч за 3-е место
21.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
21.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29756155/
16 мая 2017, 11:42 | «Газета.Ру»

Россию ждет американская угроза

Сборные России и США по хоккею в очном противостоянии разыграют первую строчку в группе А и потенциально более легкую сетку в плей-офф чемпионата мира — 2017. Букмекеры отдают определенное преимущество нашей команде, однако американцы вовсе не так безнадежны, как кажется на первый взгляд.

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© РИА "Новости"

Менее суток спустя после победы над Латвией (5:0) сборная России по хоккею проведет заключительный матч группового этапа чемпионата мира — 2017. Противостоять подопечным Олега Знарка будут американцы, которые за тур до финиша неожиданно занимают вторую строчку в таблице группы А. Команда Джеффа Блэшилла имеет лишь на два очка меньше, чем россияне (15 против 17). Единственное поражение наши ближайшие соперники потерпели от хозяев ЧМ немцев в стартовом туре (1:2).

Далее последовали пять побед кряду, причем сборная США прибавляла от игры к игре. Ей удалось поочередно устранить со своего пути Данию (7:2), Швецию (4:3), Италию (3:0), Латвию (5:3) и Словакию (6:1). То есть традиционный середняк сейчас претендует не просто на место в плей-офф, но на первую строчку в группе, которая предоставит право остаться в Кельне вместо переезда в Париж и выведет на самую слабую команду из перекрестного октета.

В свою очередь, Россия близка к тому, чтобы пройти предварительную часть без поражений впервые за три года. В Чехии-2015 у наших по истечении восьми матчей значилась двойка в графе «поражения». На домашнем льду в прошлом году россияне уступили чехам первую же встречу. Про отечественную дружину в Кельне-2017 можно сказать примерно то же, что и про американскую: планомерно добавляла с каждым следующим матчем.

Из-за травмы в схватке с Германией мы задолго до развязки лишились капитана Сергея Мозякина, на замену которому был в срочном порядке выписан Валерий Ничушкин. А против латвийцев за сборную на текущем ЧМ дебютировали прибывшие на усиление из «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов. Знарок отметил хорошую игру нападающего и признал наличие некоторых проблем с адаптацией у защитника.

Их старшего партнера и капитана «столичных» Александра Овечкина на этот раз не будет в национальной команде по вине проблем со здоровьем. Больше пополнения в стане сборной не предвидится. Новичок московского ЦСКА Кирилл Капризов, который был бы включен в заявку в случае выхода «Вашингтона» в полуфинал Кубка Стэнли, уже отправился домой.

Тренерский штаб США к услугам хоккеистов «Кэпиталз» прибегать не стал. В ростере Блэшилла — в основном молодые перспективные хоккеисты, самому юному из которых Клэйтону Келлеру лишь 18 лет. К слову, в нынешнем году дебютант «Аризона Койотс» уже выиграл мировое первенство среди молодежных команд, а в 2015-м первенствовал и по юниорам (U18).

Наиболее возрастному полевому игроку — защитнику Дэнни Декейсеру из «Детройт Ред Уингз» только в марте исполнилось 27. За исключением четырех выходцев из университетского хоккея американцы представляют клубы — неудачники минувшего регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Вероятно, каждый из них совершил изнурительный вояж в Европу в разгар периода отпусков не просто так, а для того, чтобы в какой-то мере реваншироваться за неудачный сезон. Собственно, все вышесказанное применимо и к Блэшиллу, чей «Детройт» классифицировался лишь на третьей с конца, 14-й позиции в зачете Восточной конференции.

Ошибочно предполагать, что итоговый крах сборной США неизбежен лишь потому, что в этой стране традиционно относятся к взрослому ЧМ не слишком серьезно, отдавая приоритет юниорскому и молодежному первенствам, а также Олимпиаде. Пусть американцы и не выигрывали турнир уже 57 лет, однако в последние годы выступали весьма и весьма прилично.

В 2013-м они взяли свою первую медаль за девять чемпионатов (бронзовую) с Джо Сакко на тренерском мостике, затем были шестыми, вновь третьими (при Тодде Ричардсе) и четвертыми. В Москве-2016 команда США, несмотря на четвертую строчку в группе, выбила в четвертьфинале Чехию (2:1 по буллитам), а в полуфинале на равных сражалась с Канадой, какое-то время ведя в счете (3:2 и итоговые 3:4).

Джонни Годро из «Калгари Флэймз» нынче возглавляет снайперскую гонку ЧМ, забросив уже шесть шайб, а вундеркинд Келлер делит второе место с пятью голами. В общем, американцы — явно не подарок. После Латвии можно уверенно сказать, что легкие оппоненты у России в Кельне закончились.

С другой стороны, матчи против США на постолимпийских ЧМ (в Сочи мы уступили 2:3 по буллитам) складывались в целом в пользу России. На групповой стадии Минска-2014 было 6:1, в полуфинале Праги-2015 — 4:0, наконец, в матче за бронзу предыдущего первенства — вольготные 7:2. При этом нельзя забывать, что в предварительной части два года назад мы американцам уступили (2:4). Как, кстати, и в ¼ финала ЧМ-2013 (3:8).

Общая статистика противостояния в новейший период российской истории также не фиксирует однозначного преимущества. В 24 матчах 11 побед остались за Россией и столько же — за США (в том числе по разу — в овертайме и буллитам) при двух ничьих.

Одолеть американцев необходимо еще и для того, чтобы избежать встречи с Канадой вплоть до финала. При достижении успеха россияне гарантируют себе первое место в группе и попадут, скорее всего, на Швейцарию (сейчас 12 очков, играет с Чехией, 13) или Финляндию (11, матч против Канады, 16).

Если в октете В четверка участников плей-офф уже известна и интрига сохраняется лишь в том, какую последовательность займут три команды вслед за канадцами, то в нашей группе четвертую путевку разыграют в очной битве Латвия и Германия. В шести матчах они набрали по девять очков.

© Ньюстюб
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