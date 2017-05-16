Лаланд: Люди не понимают в хоккее, но строят из себя знатоков, несут чушь

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Белорусы пока не обезопасили себя от вылета из элитного дивизиона ЧМ-2017.

«Старался не обращать внимания. Легко рассуждать, сидя у телевизора и не зная, что происходит за кулисами. Вот критики и несут всякую чушь. Надели бы они коньки и потренировались с нами. Да, у каждого есть право на собственное мнение. Но порой доводилось читать откровенную ерунду. Иногда даже забавно. Люди абсолютно ничего не понимают в хоккее, но строят из себя знатоков. Знаешь, это даже мотивировало. Дало нам позитивную энергию перед встречами с французами и словенцами — думаю, доказали критикам, что они неправы.

Да, мы и сами недовольны — хотели выступить лучше. Тем не менее место среди 16 сильнейших сборных мира отстояли, и это важно. Смотрите: Австрия, Италия, Казахстан — неплохие хоккейные страны — никак не могут закрепиться в элите, а нам удаётся. Мы не вылетели, и это хорошо. Турнир опять получился тяжёлым, но остались в числе 16 сильнейших".