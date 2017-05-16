Сборная Беларуси по хоккею проведет сегодня заключительный матч ЧМ в Париже

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Россия - США
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
8.05 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
8.05 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
8.05 завершен
Б 		Финляндия 3
Чехия 4
тв
Группа A
8.05 завершен США 4
Швеция 3
тв
Группа B
9.05 завершен Словения 1
Норвегия 5
Группа A
9.05 завершен Италия 1
Латвия 2
тв
Группа B
9.05 завершен
Б 		Швейцария 3
Франция 4
тв
Группа A
9.05 завершен
Б 		Словакия 3
Дания 4
тв
Группа B
10.05 завершен Швейцария 3
Беларусь 0
Группа A
10.05 завершен США 3
Италия 0
тв
Группа B
10.05 завершен Финляндия 5
Словения 2
тв
Группа A
10.05 завершен
Б 		Словакия 2
Германия 3
Группа B
11.05 завершен
ОТ 		Чехия 1
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Россия 3
Дания 0
тв
Группа B
11.05 завершен Канада 3
Франция 2
тв
Группа A
11.05 завершен Швеция 2
Латвия 0
тв
Группа B
12.05 завершен Чехия 5
Словения 1
тв
Группа A
12.05 завершен Швеция 8
Италия 1
тв
Группа B
12.05 завершен
Б 		Франция 4
Беларусь 3
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Дания 3
Германия 2
тв
Группа A
13.05 завершен Латвия 3
США 5
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Финляндия 3
тв
Группа A
13.05 завершен Россия 6
Словакия 0
тв
Группа B
13.05 завершен Словения 2
Беларусь 5
Группа A
13.05 завершен Италия 1
Германия 4
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Канада 2
Швейцария 3
тв
Группа A
14.05 завершен Словакия 1
США 6
тв
Группа B
14.05 завершен Франция 2
Чехия 5
тв
Группа A
14.05 завершен Дания 2
Швеция 4
тв
Группа B
14.05 завершен
ОТ 		Швейцария 2
Финляндия 3
тв
Группа A
15.05 завершен Дания 2
Италия 0
тв
Группа B
15.05 завершен Канада 5
Норвегия 0
тв
Группа A
15.05 завершен Россия 5
Латвия 0
тв
Группа B
15.05 завершен Франция 4
Словения 1
тв
Группа A
13:15 не начался Швеция
Словакия
тв
Группа B
13:15 не начался Беларусь
Норвегия
тв
Группа A
17:15 не начался Россия
США
тв
Группа B
17:15 не начался Чехия
Швейцария
тв
Группа A
21:15 не начался Германия
Латвия
тв
Группа B
21:15 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался 2A
3B
1/4 финала
18.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
18.05 не начался
4B
1/4 финала
18.05 не начался Канада
4A
1/2 финала
20.05 не начался П 1А-4В
П 2В-3А
1/2 финала
20.05 не начался П 1В-4А
П 2А-3В
Матч за 3-е место
21.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
21.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29756131/
16 мая 2017, 11:50 | БЕЛТА

Сборная Беларуси по хоккею проведет сегодня заключительный матч ЧМ в Париже

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по хоккею проведет сегодня заключительный матч чемпионата мира в группе В в Париже. Подопечным Дэйва Льюиса будут противостоять соперники из Норвегии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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© Reuters

Матч на AccorHotels Arena, известной ранее как «Берси», начнется в 13.15. Телеканал «Беларусь 1» проведет прямую трансляцию встречи.

После шести проведенных игр на чемпионате мира в группе В белорусская команда, одержав победу над Словенией (5:2) и уступив в серии буллитов Франции (3:4), занимает седьмое место с четырьмя набранными очками. Старт турнира в Париже для белорусов получился не столь успешным. Вначале они уступили в четырех играх: Финляндии (2:3), Чехии (1:6), Канаде (0:6) и Швейцарии (0:3), испытывая явный игровой кризис.

Турнирное положение в группе В: Канада — 16 очков (6 матчей), Чехия — 13 (6), Швейцария — 12 (6), Финляндия — 11 (6), Франция — 10 (7), Норвегия — 8 (6), Беларусь — 4 (6), Словения — 1 (6).

Сборная обезопасила себя от вылета в первый дивизион мирового хоккея и в заключительном поединке с норвежцами постарается порадовать своих болельщиков. Перед стартовым вбрасыванием тренерский штаб белорусов волнует прежде всего состав. Дэйв Льюис накануне предупредил о проблемах со здоровьем игроков. «Сейчас в команде много травм. Даже не знаю, сможем ли мы набрать игроков на полный состав с норвежцами. В предстоящем матче не собираемся ждать подарка судьбы от других команд в виде набранных либо упущенных очков в последних матчах. Наша судьба должна остаться в наших руках — это я сказал ребятам на тренировке», — отметил главный тренер.

В группе А хоккеисты России после победы над Латвией 5:0 вышли на первое место турнирной таблицы и в заключительном матче предварительного этапа встретятся с соперниками из США. Начало встречи в 17.15.

Турнирное положение в группе А: Россия — 17 (6 игр), США — 15 очков (6), Швеция — 13 (6), Латвия — 9 (6), Германия — 9 (6), Дания — 7 (7), Словакия — 4 (6), Италия — 1 (7).

В заключительный день, 16 мая, предварительного этапа турнира также сыграют Швеция — Словакия (13.15), Чехия — Швейцария (17.15), Германия — Латвия (21.15), Канада — Финляндия (21.15).

По четыре лучшие команды из двух групп продолжат выступление в плей-офф.
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