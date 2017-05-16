Борис Михайлов: Теперь у Знарка молодая и голодная до побед команда

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— Хватит ли у подопечных Олега Знарка физических и эмоциональных сил на решающий поединок? Хватит. Я уверен. Это в прошлом сезоне Знарок в Евротуре беспокоился на этот счет, когда в его команде было немало ветеранов. Теперь же команда у нас молодая и голодная до побед, — цитирует Михайлова «Газета.ру».

Сегодня сборная России сыграет в Кельне с командой США.