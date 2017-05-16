Сорокин не дрогнул, тройка Наместникова «зажгла». Оценки сборной России

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Россия - США
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
8.05 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
8.05 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
8.05 завершен
Б 		Финляндия 3
Чехия 4
тв
Группа A
8.05 завершен США 4
Швеция 3
тв
Группа B
9.05 завершен Словения 1
Норвегия 5
Группа A
9.05 завершен Италия 1
Латвия 2
тв
Группа B
9.05 завершен
Б 		Швейцария 3
Франция 4
тв
Группа A
9.05 завершен
Б 		Словакия 3
Дания 4
тв
Группа B
10.05 завершен Швейцария 3
Беларусь 0
Группа A
10.05 завершен США 3
Италия 0
тв
Группа B
10.05 завершен Финляндия 5
Словения 2
тв
Группа A
10.05 завершен
Б 		Словакия 2
Германия 3
Группа B
11.05 завершен
ОТ 		Чехия 1
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Россия 3
Дания 0
тв
Группа B
11.05 завершен Канада 3
Франция 2
тв
Группа A
11.05 завершен Швеция 2
Латвия 0
тв
Группа B
12.05 завершен Чехия 5
Словения 1
тв
Группа A
12.05 завершен Швеция 8
Италия 1
тв
Группа B
12.05 завершен
Б 		Франция 4
Беларусь 3
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Дания 3
Германия 2
тв
Группа A
13.05 завершен Латвия 3
США 5
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Финляндия 3
тв
Группа A
13.05 завершен Россия 6
Словакия 0
тв
Группа B
13.05 завершен Словения 2
Беларусь 5
Группа A
13.05 завершен Италия 1
Германия 4
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Канада 2
Швейцария 3
тв
Группа A
14.05 завершен Словакия 1
США 6
тв
Группа B
14.05 завершен Франция 2
Чехия 5
тв
Группа A
14.05 завершен Дания 2
Швеция 4
тв
Группа B
14.05 завершен
ОТ 		Швейцария 2
Финляндия 3
тв
Группа A
15.05 завершен Дания 2
Италия 0
тв
Группа B
15.05 завершен Канада 5
Норвегия 0
тв
Группа A
15.05 завершен Россия 5
Латвия 0
тв
Группа B
15.05 завершен Франция 4
Словения 1
тв
Группа A
13:15 не начался Швеция
Словакия
тв
Группа B
13:15 не начался Беларусь
Норвегия
тв
Группа A
17:15 не начался Россия
США
тв
Группа B
17:15 не начался Чехия
Швейцария
тв
Группа A
21:15 не начался Германия
Латвия
тв
Группа B
21:15 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался 2A
3B
1/4 финала
18.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
18.05 не начался
4B
1/4 финала
18.05 не начался Канада
4A
1/2 финала
20.05 не начался П 1А-4В
П 2В-3А
1/2 финала
20.05 не начался П 1В-4А
П 2А-3В
Матч за 3-е место
21.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
21.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29755446/
16 мая 2017, 11:10 | Чемпионат.com

Сорокин не дрогнул, тройка Наместникова «зажгла». Оценки сборной России

Панарин возглавил бомбардирскую гонку, Проворов стал лидером по игровому времени россиян, а Сорокин не пропустил, отразив 24 броска.

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Сборная России добилась шестой победы подряд на чемпионате мира, переиграв в группе A команду Латвии со счётом 5:0. Лучше всех провело матч звено Владислава Наместникова, а голкипер россиян Илья Сорокин оставил свои ворота в неприкосновенности. Расставляем оценки хоккеистам.

Вратарь

Илья Сорокин — 7,0.

Первый раз серьёзно вступил в игру после броска Цибульскиса во втором периоде. Было заметно, что поначалу нервничал, так как матч стал для Ильи первым на турнире. Но затем вкатился, совершил несколько сейвов, а в общей сложности отразил 24 броска. Сыграл хорошо, заслужил похвалы от тренерского штаба и болельщиков.

Защитники

Владислав Гавриков — Богдан Киселевич — 7,5.

Эта пара продолжает приятно удивлять. Киселевич — третий в составе России по проведённому на льду времени (17 минут 34 секунды). Богдан забросил вторую шайбу на турнире, заработав показатель полезности «+1». Гавриков тоже производит впечатление, полностью вписавшись в игровую модель.

Виктор Антипин — Антон Белов —7,0.

Антипин сыграл 18 минут 2 секунды, показатель полезности «0». Это второе время в команде. Виктор не допускал ошибок, играл надёжно. Белов выходил в большинстве, стал автором пятого гола в ворота соперника, сильно щёлкнув после паса партнёра. Со своими обязанностями оба хоккеиста справляются.

Артём Зуб — Дмитрий Орлов — 6,5.

Главному тренеру сборной России Олегу Знарку понравилось взаимодействие этих защитников. В результативных действиях они задействованы не были, однако с главной задачей на игру справились. Зуб надёжен и помогает атаке, Орлов провёл первый матч после длительного перелёта, постепенно привыкая к новым условиям. «У нас не было большого количества потерь, мы постоянно играли с шайбой, контролировали игру», — отметил Орлов.

Иван Проворов — 6,5.

Лидер по чистому игровому времени. Провёл на площадке 18 минут 30 секунд, получил две минуты штрафа и закончил матч с показателем полезности «+1». Голами и пасами похвастать не может, но и ошибок в обороне не допустил. В теории может играть сильнее, что уже доказывал на этом турнире.

Нападающие

Иван Телегин — Сергей Андронов — Сергей Плотников — 7,0.

Телегин забил шайбу в своём стиле, затолкав её с пятака. Было много споров, правильно ли засчитан гол, но судья Антонин Ержабек показал на центр. Постоянно бился и лез в борьбу. Андронов в результативных действиях не замечен, а Плотников ассистировал Телегину и постоянно лез заступаться за партнёров, ввязываясь в потасовки. Таков нынешний стиль игры Сергея.

Никита Гусев — Вадим Шипачёв — Евгений Дадонов — 6,5.

Шипачёв проиграл дуэль вратарю во второй двадцатиминутке, не сумев забить с близкого расстояния. Дадонов позднее не попал в пустые ворота, не воспользовавшись выверенной передачей Гусева. Шайба угодила в штангу. Это звено поучаствовало только в пятом голе россиян, когда Гусев и Шипачёв ассистировали Белову в большинстве. Не лучшая игра тройки. Публика привыкла к большему.

Артемий Панарин — Владислав Наместников — Никита Кучеров — 8,0.

Сделали три гола. В эпизоде с третьей атакой получилось очень эффектно. Кучеров отдал на Панарина, тот перевёл на Наместникова, который мастерски поднял шайбу над ловушкой Пунненовса. Артемий ко всему прочему тут же стал лучшим бомбардиром чемпионата мира. Но на этом не остановился и упрочил лидерство, выложив шайбу под бросок Кучерову, который мощнейшим броском прошил голкипера. Лучшее звено сборной России в матче с Латвией.

Валерий Ничушкин — Евгений Кузнецов — Александр Барабанов (Владимир Ткачёв) — 6,0.

Ничушкин совершил силовой проход на ворота в первом периоде, пытаясь протолкнуть шайбу между щитков вратарю. «Валерка сыграл в свой хоккей. Он выполнил те функции, которые мы от него требовали», — оценил работу форварда Олег Знарок. Кузнецов в целом отыграл неплохо, но, по словам главного тренера, может лучше. Сказываются перелёт и акклиматизация. Барабанова почти не было видно, хотя откатался Александр 12 с половиной минут. Ткачёва, по словам Знарка, изначально планировалось использовать в меньшинстве.
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15 Мая, 21:15 Зрители 16439 Групповой этап: Группа A LANXESS arena
Россия 5:0
(2:0, 2:0, 1:0)
Латвия
Главные тренеры
Олег Знарок Боб Хартли
Вратари
Илья Сорокин Иварс Пунненовс 52:27 (Я. Калныньш 52:57)
1-й период
12:10 Богдан Киселевич (А. Панарин, Н. Кучеров)
13:54 Владислав Наместников
Теодорс Блюгерс 13:54
18:41 Иван Телегин (С. Плотников)
18:41 Сергей Андронов
Гунарс Скворцов 18:41
Оскар Цибульскис 19:56
2-й период
20:57 Владислав Наместников (А. Панарин, Н. Кучеров)
35:55 Иван Проворов
39:00 Никита Кучеров (А. Панарин, Ант. Белов)
3-й период
Увис Балинскис 52:57
53:17 Антон Белов (Н. Гусев, В. Шипачев)
54:38 Артем Зуб
Статистика
8 Штрафное время 8
2 Игра в большинстве 2
2 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Антонин Ержабек (Чехия)
Главный судья Ян Гржибик (Чехия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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