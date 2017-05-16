Кулда: Не знаю, кто обсуждает и называет фанатов сборной Латвии самыми пьяными
Защитник сборной Латвии Артурс Кулда поделился эмоциями от поддержки болельщиков на чемпионате мира.
Латвийцы борются с хозяевами турнира немцами за последнюю путёвку в
«Мне нравится играть при полных трибунах. Я очень рад, что наша группа играет в Кёльне, потому что здесь классные болельщики, много фанатов приехало из Латвии. Очень приятно чувствовать их поддержку каждый матч, все 60 минут.
Я не знаю, кто там обсуждает и называет фанатов сборной Латвии самыми пьяными. Да, они у нас громкие, всегда поддерживают команду. Наверное, это одна из причин, почему все в Латвии очень любят играть за сборную.
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