Кулда: Не знаю, кто обсуждает и называет фанатов сборной Латвии самыми пьяными

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Латвийцы борются с хозяевами турнира немцами за последнюю путёвку в плей-офф в группе А. Очный матч пройдёт 16 мая.

«Мне нравится играть при полных трибунах. Я очень рад, что наша группа играет в Кёльне, потому что здесь классные болельщики, много фанатов приехало из Латвии. Очень приятно чувствовать их поддержку каждый матч, все 60 минут.