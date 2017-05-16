Блины, борщ и «сухой закон»: как сборная России по хоккею питается на чемпионате мира
КЕЛЬН /Германия/, 16 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Еду в гостинице, где проживает сборная России по хоккею во время чемпионата мира, готовит один из лучших поваров Кельна. Об этом ТАСС рассказал врач СКА и национальной команды Егор Козлов.
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Российская сборная проживает в 5−10 минутах езды от кельнской «Ланксесс-Арены», где проводятся матчи мирового первенства.
«Игроки НХЛ соскучились по русской кухне»
По словам Козлова, сборная решила не брать на турнир повара из России.
«На мой взгляд, приглашение такого специалиста — вопрос дискуссионный. Я знаю, что одно время футбольный “Зенит” брал с собой повара, но потом по
При этом руководство отеля, в котором проживает команда, специально пригласило повара, специализирующегося на блюдах русской кухни — для того, чтобы хоккеисты ели то, к чему привыкли. «Тем более, игроки, приехавшие из Национальной хоккейной лиги, соскучились по русской кухне. Для них пекут блины, делают сырники, варят борщ с пампушками. Мы вообще стараемся разнообразить кухню, поскольку многие ребята по два месяца сидят на сборах после окончания сезона, и постоянно есть одно и то же тяжело», — пояснил Козлов.
Перед турниром Федерация хоккея России провела подготовительную работу, касающуюся обеспечения игроков правильным питанием. «До чемпионата мира мы заблаговременно послали сюда одного из врачей команды, чтобы он объяснил, какие продукты необходимо покупать и из чего нужно готовить, какие блюда мы хотели бы видеть на столе, а также овощи, фрукты, ягоды. Такая работа была проведена, и повара уже все знали, что делать», — отметил Козлов.
«Чикен-парм» для Овечкина
Основными для российских хоккеистов являются мясные блюда. «Это птица (индейка или курица), рыба (белая и красная) и виды мяса — стейк, бефстроганов, — рассказал Козлов. — Приезжая в
«Например, Александр Овечкин на прошлогоднем Кубке мира в Торонто перед матчами любил кушать “чикен-парм” — мягкую, сочную грудку цыпленка, приготовленную под специальным томатным соусом с сыром пармезан. Мы быстро сориентировались в Канаде, и нам ее там смогли приготовить, причем так, как просил Саша, и он был рад этому», — отметил врач сборной России.
«Что касается ребят, приехавших из НХЛ сейчас, то у них особых пристрастий нет. У нас достаточно разнообразный стол, и каждый может выбрать себе все, что ему хочется. Мне кажется, им все нравится, сами ребята в этом плане очень скромные. Тем, кто прибыл из “Вашингтона” (Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов. — Прим. ТАСС), тоже пока все нравится», — добавил Козлов.
Без проблем с лишним весом
Из рациона игроков на турнире врачи и повара практически исключили жирную пищу.
«Стараемся не кормить ребят очень жирной, жареной пищей с большим обилием специй. То есть жирную свинину и баранину вы у нас обычно не найдете — она может быть, но не перед играми, а на ужин. Стараемся убрать из рациона и “Кока- Колу”, но те, кто поиграл уже в НХЛ, могут во время приема пищи запивать ее этим напитком. Но тут очень важен баланс — чтобы игрок комфортно себя чувствовал, и прием пищи приносил ему удовольствие», — сказал Козлов.
Проблем в сборной России с лишним весом нет, отметил Козлов. «Ребята все профессионалы: у нас нет тех, кто мог бы прийти, наесться полуфабрикатной продукцией,
По словам Козлова, в сборной России введен «сухой закон». «Я знаю, что в НХЛ игроки могут выпить две кружки пива; действительно, пиво содержит в себе полезные элементы, витамины. Если игрок выпьет
В Кельне нет бакинских помидоров
Козлов не опасается за качество продуктов, из которых готовятся блюда для хоккеистов сборной России. «Еще до турнира одному из наших врачей объяснили, откуда заказываются продукты — есть официальные поставщики, у которых договорные отношения с гостиницей. Они работают уже много лет и не только с нашим отелем, но и с другими, поэтому наши опасения по поводу возможных некачественных продуктов беспочвенны. Здесь действительно хорошее и классное питание: мы уже неделю здесь находимся, и проблем с ним у нас не было», — отметил он.
Предыдущий чемпионат мира проходил в Москве и Санкт- Петербурге. Сборная России проживала в Москве.
«В Москве у нас было больше возможностей, ресурсов, и мы могли доставать очень быстро некоторые эксклюзивные, интересные продукты, чтобы разнообразить наш стол и порадовать ребят. Они привыкли есть определенные овощи: например, бакинские помидоры, которые пахнут
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