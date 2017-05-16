Лучшие голы и сейвы 11-го игрового дня ЧМ-2017

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Действующие бронзовые призёры россияне разгромили итальянцев, словаков, латвийцев, а также обыграли шведов, немцев и датчан. Команде Олега Знарка, потерявшей на групповом этапе ЧМ-2017 одно очко, предстоит сыграть за первое место в группе А с командой США.

Подводим итоги одиннадцатого игрового дня группового этапа ЧМ-2017 и представляем видео лучших голов и сейвов данного игрового дня.

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