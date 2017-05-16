Зуб: Американцы хорошо играют в пас, быстро бегают. Будем готовиться
Защитник сборной России Артём Зуб поделился впечатлениями от победы над Латвией (5:0) на групповом этапе чемпионата мира.
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Россияне не проиграли на турнире ни одного матча, потеряли лишь одно очко и борются с командой США за первое место в группе А.
«Здесь нет лёгких проходных игр. В каждом матче все выкладываются на сто процентов. Я отыграл несколько смен в паре с Дмитрием Орловым. Конечно, чувствуется его класс как игрока клуба НХЛ. В
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