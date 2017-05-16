Зуб: Американцы хорошо играют в пас, быстро бегают. Будем готовиться

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Россияне не проиграли на турнире ни одного матча, потеряли лишь одно очко и борются с командой США за первое место в группе А.