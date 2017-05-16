Без поражений: российские хоккеисты выиграли шестой матч подряд на ЧМ
КЕЛЬН /Германия/, 16 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий, Рустам Шарафутдинов/. Сборная России со счетом 5:0 разгромила команду Латвии в матче чемпионата мира. Подопечные Олега Знарка выиграли все шесть матчей группового турнира и идут в лидерах группы А.
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Сборной России в игре с латвийцами нельзя было терять очки, чтобы в заключительном матче предварительной стадии поспорить с американцами за первое место в группе А и избежать вероятной поездки в Париж. Подобный сценарий может случиться, если россияне останутся на втором месте при условии выхода немцев в
Изменения в составах
Даже победа в игре с россиянами не давала латвийцам гарантий на выход в
Принимая это во внимание, тренерский штаб сборной Латвии решил поберечь лидеров команды. В матче против россиян не сыграли основной вратарь команды Элвис Мерзликин, а также форварды Янис Спруктс и Андрис Джериньш. Последний с тремя голами является лучшим снайпером команды на турнире.
Место в воротах сборной России занял второй вратарь — Илья Сорокин, который до этого сыграл на турнире только третий период в игре с итальянцами. Впервые на этом чемпионате сыграли прибывшие в субботу из «Вашингтона» форвард Евгений Кузнецов и защитник Дмитрий Орлов. Кузнецов заменил Владимира Ткачева в звене с Валерием Ничушкиным и Александром Барабановым, а Орлов сыграл в паре с Артемом Зубом. Также в состав вернулся получивший ранее повреждение нападающий Артемий Панарин, пропускал игру с командой Латвии защитник Андрей Миронов.
В Кельн приехало немало латвийских болельщиков, однако за несколько часов до игры с командой России в кассах оставалось порядка двух тысяч билетов. Это навело на мысль, что несмотря на принципиальность поединка, гости из Прибалтики готовятся к более важному для их сборной матчу с командой Германии.
Сборная Латвии, безусловно, считалась крепким соперником, но достойного сопротивления российской команде она оказать не смогла. Подопечные Знарка во время всего матча владели инициативой, забросив пять шайб и не дав сопернику распечатать ворота Сорокина. Для сборной России эта игра стала третьей кряду без пропущенных шайб.
Важно быть первыми
После встречи Знарок отметил, что держал в уме заключительный матч группового этапа с американцами. «Понимали, что основная игра будет завтра, поэтому в третьем периоде играли короткими сменами, стараясь восстановиться к завтрашней игре», — сказал наставник российской команды.
Специалист также отметил, что для сборной России принципиально завершить групповой турнир лидером группы. «Для нас важно занять первое место в группе. Мы готовимся к этой игре, просматриваем соперника», — отметил он.
Встреча с американцами станет для россиян, вероятно, самой сложной на турнире. Данный матч определит победителя группы и даст ответ, насколько подопечные Знарка готовы к победе на чемпионате мира. Встреча состоится во вторник в 17:15 мск.
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|15 Мая, 21:15
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|Групповой этап: Группа A
|LANXESS arena
|Олег Знарок
|Боб Хартли
|Илья Сорокин
|Иварс Пунненовс 52:27 (Я. Калныньш 52:57)
|1-й период
|12:10
|Богдан Киселевич (А. Панарин, Н. Кучеров)
|13:54
|Владислав Наместников
|Теодорс Блюгерс
|13:54
|18:41
|Иван Телегин (С. Плотников)
|18:41
|Сергей Андронов
|Гунарс Скворцов
|18:41
|Оскар Цибульскис
|19:56
|2-й период
|20:57
|Владислав Наместников (А. Панарин, Н. Кучеров)
|35:55
|Иван Проворов
|39:00
|Никита Кучеров (А. Панарин, Ант. Белов)
|3-й период
|Увис Балинскис
|52:57
|53:17
|Антон Белов (Н. Гусев, В. Шипачев)
|54:38
|Артем Зуб
|8
|Штрафное время
|8
|2
|Игра в большинстве
|2
|2
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Антонин Ержабек (Чехия)
|Главный судья
|Ян Гржибик (Чехия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол