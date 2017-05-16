Орлов: Cборная России по хоккею обыграла латвийцев за счет контроля шайбы

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Для Орлова эта игра стала первой на турнире после того, как он с одноклубником по «Вашингтону» Евгением Кузнецовым прибыл в субботу из США.

«Латвийцы неплохо выступают на чемпионате мира, просто у нас не было много потерь, мы старались контролировать шайбу. У соперника было несколько моментов, но Сорокин спас нас», — сказал игрок.

В матче Орлов действовал в паре с Артемом Зубом. «Главное — мы выиграли, самая важная игра будет завтра, поэтому нужно выспаться и отдохнуть. С Зубом в паре игралось нормально — хороший игрок, я до этого его не видел. Хороший парень, и будем вместе играть только лучше, прибавлять», — отметил он.

Заключительный матч предварительного этапа россияне сыграют с командой США во вторник, начало в 17:15 мск.