Орлов: Cборная России по хоккею обыграла латвийцев за счет контроля шайбы
КЕЛЬН /Германия/, 16 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Российские хоккеисты победили команду Латвии на чемпионате мира, поскольку не допускали много потерь шайбы. Такое мнение высказал защитник команды Дмитрий Орлов, проведший первый матч на турнире.
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Для Орлова эта игра стала первой на турнире после того, как он с одноклубником по «Вашингтону» Евгением Кузнецовым прибыл в субботу из США.
«Латвийцы неплохо выступают на чемпионате мира, просто у нас не было много потерь, мы старались контролировать шайбу. У соперника было несколько моментов, но Сорокин спас нас», — сказал игрок.
В матче Орлов действовал в паре с Артемом Зубом. «Главное — мы выиграли, самая важная игра будет завтра, поэтому нужно выспаться и отдохнуть. С Зубом в паре игралось нормально — хороший игрок, я до этого его не видел. Хороший парень, и будем вместе играть только лучше, прибавлять», — отметил он.
Заключительный матч предварительного этапа россияне сыграют с командой США во вторник, начало в 17:15 мск.
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|15 Мая, 21:15
|Зрители 16439
|Групповой этап: Группа A
|LANXESS arena
Главные тренеры
|Олег Знарок
|Боб Хартли
Вратари
|Илья Сорокин
|Иварс Пунненовс
|1-й период
|12:10
|Богдан Киселевич (А. Панарин, Н. Кучеров)
|13:54
|Владислав Наместников
|Теодорс Блюгерс
|13:54
|18:41
|Иван Телегин (С. Плотников)
|18:41
|Сергей Андронов
|Гунарс Скворцов
|18:41
|Оскар Цибульскис
|19:56
|2-й период
|20:57
|Владислав Наместников (А. Панарин, Н. Кучеров)
|35:55
|Иван Проворов
|39:00
|Никита Кучеров (А. Панарин, Ант. Белов)
|3-й период
|Увис Балинскис
|52:57
|53:17
|Антон Белов (Н. Гусев, В. Шипачев)
|54:38
|Артем Зуб
Статистика
|8
|Штрафное время
|8
|2
|Игра в большинстве
|2
|2
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Антонин Ержабек (Чехия)
|Главный судья
|Ян Гржибик (Чехия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол