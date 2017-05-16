Панарин ожидает, что в матче с американцами на ЧМ будет быстрая и силовая игра
КЕЛЬН /Германия/, 16 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий сборной России по хоккею Артемий Панарин рассказал журналистам, что ожидает в заключительном матче группового турнира на чемпионате мира с командой США быстрой и силовой игры.
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В понедельник сборная России обыграла команду Латвии со счетом 5:0 и возглавила группу А.
Панарин, пропускавший предыдущую игру против команды Словакии, отдал три результативные передачи в матче с латвийцами.
«Пауза в игре со словаками пошла мне на пользу на все 100 процентов. Я плохо себя чувствовал, два дня лежал в кровати, но сейчас вроде все неплохо, — сказал он. — Завтра ждем быстрой игры, силовой. Самое главное, против таких быстрых команд сыграть в пас, “обрезать” их таким образом».
Заключительную встречу группового этапа россияне сыграют с командой США во вторник, начало — 17:15.
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|15 Мая, 21:15
|Зрители 16439
|Групповой этап: Группа A
|LANXESS arena
Главные тренеры
|Олег Знарок
|Боб Хартли
Вратари
|Илья Сорокин
|Иварс Пунненовс
|1-й период
|12:10
|Богдан Киселевич (А. Панарин, Н. Кучеров)
|13:54
|Владислав Наместников
|Теодорс Блюгерс
|13:54
|18:41
|Иван Телегин (С. Плотников)
|18:41
|Сергей Андронов
|Гунарс Скворцов
|18:41
|Оскар Цибульскис
|19:56
|2-й период
|20:57
|Владислав Наместников (А. Панарин, Н. Кучеров)
|35:55
|Иван Проворов
|39:00
|Никита Кучеров (А. Панарин, Ант. Белов)
|3-й период
|Увис Балинскис
|52:57
|53:17
|Антон Белов (Н. Гусев, В. Шипачев)
|54:38
|Артем Зуб
Статистика
|8
|Штрафное время
|8
|2
|Игра в большинстве
|2
|2
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Антонин Ержабек (Чехия)
|Главный судья
|Ян Гржибик (Чехия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол