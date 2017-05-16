Киселевич: Сборная России не может быть полностью довольна игрой в обороне на ЧМ

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В понедельник сборная России со счетом 5:0 разгромила команду Латвии в матче чемпионата мира. В последних трех матчах российская команда не позволила соперникам забросить шайбы в свои ворота.

«Неважно, в каком составе вышла сборная Латвии, нам нужно было показывать свою игру. Сухая серия добавляет уверенности, но вы же видите, сколько работы было сегодня у Сорокина, а в предыдущих матчах у Василевского. Недочеты были и будут, они есть всегда. Сорокин спасал нас, мы не можем быть полностью довольны игрой в обороне», — считает Киселевич.

«Для нас не имеет значения, где играть четвертьфинал, главное — выигрывать каждый матч», — добавил защитник.