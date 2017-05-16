Киселевич: Сборная России не может быть полностью довольна игрой в обороне на ЧМ
КЕЛЬН /Германия/, 16 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Хоккеисты сборной России не могут быть полностью довольны игрой в обороне на чемпионате мира. Такое мнение журналистам высказал защитник российской команды Богдан Киселевич.
В понедельник сборная России со счетом 5:0 разгромила команду Латвии в матче чемпионата мира. В последних трех матчах российская команда не позволила соперникам забросить шайбы в свои ворота.
«Неважно, в каком составе вышла сборная Латвии, нам нужно было показывать свою игру. Сухая серия добавляет уверенности, но вы же видите, сколько работы было сегодня у Сорокина, а в предыдущих матчах у Василевского. Недочеты были и будут, они есть всегда. Сорокин спасал нас, мы не можем быть полностью довольны игрой в обороне», — считает Киселевич.
«Для нас не имеет значения, где играть четвертьфинал, главное — выигрывать каждый матч», — добавил защитник.
Чемпионат мира проходит
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|15 Мая, 21:15
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|Групповой этап: Группа A
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|Олег Знарок
|Боб Хартли
|Илья Сорокин
|Иварс Пунненовс
|1-й период
|12:10
|Богдан Киселевич (А. Панарин, Н. Кучеров)
|13:54
|Владислав Наместников
|Теодорс Блюгерс
|13:54
|18:41
|Иван Телегин (С. Плотников)
|18:41
|Сергей Андронов
|Гунарс Скворцов
|18:41
|Оскар Цибульскис
|19:56
|2-й период
|20:57
|Владислав Наместников (А. Панарин, Н. Кучеров)
|35:55
|Иван Проворов
|39:00
|Никита Кучеров (А. Панарин, Ант. Белов)
|3-й период
|Увис Балинскис
|52:57
|53:17
|Антон Белов (Н. Гусев, В. Шипачев)
|54:38
|Артем Зуб
|8
|Штрафное время
|8
|2
|Игра в большинстве
|2
|2
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Антонин Ержабек (Чехия)
|Главный судья
|Ян Гржибик (Чехия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
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