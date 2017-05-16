США: сверхсветовые
«СЭ» рассказывает о сильных и слабых сторонах американской команды.
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Американцы за время чемпионата мира солидно так поднабрались уверенности. Получив оплеуху от Германии, которая, впрочем, по большому счету отскочила, раскатали Данию и умудрились взять сложнейший матч у шведов, по ходу которого трижды отыгрывались. А дальше лишь набирали ход и ныне искренне считают себя одними из главных фаворитов турнира. Опасаются только Канады, с которой до финала встречаться не хотели бы. Довольно самонадеянно, хотя нельзя не отметить, что основания думать так о себе у них вполне себе есть.
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А что впечатляет еще больше — насколько у американцев скоростная сборная. Даже не просто скоростная, а ультраскоростная, чуть ли не «сверхсветовая». Причем как в индивидуальном (весь этот состав, классно оснащенный технически, очень здорово катит), так и в командном плане. В случае подбора в зоне защиты в атаку мгновенно включаются как минимум трое без делений на позиции. Защитники спокойно бегут вперед даже первыми, и все свои смены вся эта молодежная банда, усталости ни разу не выказывавшая, постоянно дорабатывает. Из чего и рождает множество атак «2 в 2», «3 в 3» и с преимуществом в игрока и даже двух. Даже небольшая неточность в зоне атаки грозит опаснейшей контратакой.
Этой команде предложенный Джеффом Блэшиллом стиль очень подходит. Неслучайно, кстати, он выигрывал Кубок Колдера похожим и по составу, и по возрасту коллективом в
Есть, конечно, у американцев некоторые проблемы: начинают теряться при жесткой плотной игре, как показала сборная Латвии. И сбить их порывы тоже вполне можно — у молодежи им свойственно периодически затухать. И Блэшилл довольно однообразен, но это вообще свойственно американской тренерской школе. Плюс по уровню совокупного мастерства сборная России все же посильнее будет. Однако это ничего ей не обещает.
Но это ведь и хорошо. Идеальная проверка перед
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