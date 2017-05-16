США: сверхсветовые

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Россия - США
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
8.05 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
8.05 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
8.05 завершен
Б 		Финляндия 3
Чехия 4
тв
Группа A
8.05 завершен США 4
Швеция 3
тв
Группа B
9.05 завершен Словения 1
Норвегия 5
Группа A
9.05 завершен Италия 1
Латвия 2
тв
Группа B
9.05 завершен
Б 		Швейцария 3
Франция 4
тв
Группа A
9.05 завершен
Б 		Словакия 3
Дания 4
тв
Группа B
10.05 завершен Швейцария 3
Беларусь 0
Группа A
10.05 завершен США 3
Италия 0
тв
Группа B
10.05 завершен Финляндия 5
Словения 2
тв
Группа A
10.05 завершен
Б 		Словакия 2
Германия 3
Группа B
11.05 завершен
ОТ 		Чехия 1
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Россия 3
Дания 0
тв
Группа B
11.05 завершен Канада 3
Франция 2
тв
Группа A
11.05 завершен Швеция 2
Латвия 0
тв
Группа B
12.05 завершен Чехия 5
Словения 1
тв
Группа A
12.05 завершен Швеция 8
Италия 1
тв
Группа B
12.05 завершен
Б 		Франция 4
Беларусь 3
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Дания 3
Германия 2
тв
Группа A
13.05 завершен Латвия 3
США 5
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Финляндия 3
тв
Группа A
13.05 завершен Россия 6
Словакия 0
тв
Группа B
13.05 завершен Словения 2
Беларусь 5
Группа A
13.05 завершен Италия 1
Германия 4
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Канада 2
Швейцария 3
тв
Группа A
14.05 завершен Словакия 1
США 6
тв
Группа B
14.05 завершен Франция 2
Чехия 5
тв
Группа A
14.05 завершен Дания 2
Швеция 4
тв
Группа B
14.05 завершен
ОТ 		Швейцария 2
Финляндия 3
тв
Группа A
15.05 завершен Дания 2
Италия 0
тв
Группа B
15.05 завершен Канада 5
Норвегия 0
тв
Группа A
15.05 завершен Россия 5
Латвия 0
тв
Группа B
15.05 завершен Франция 4
Словения 1
тв
Группа A
13:15 не начался Швеция
Словакия
тв
Группа B
13:15 не начался Беларусь
Норвегия
тв
Группа A
17:15 не начался Россия
США
тв
Группа B
17:15 не начался Чехия
Швейцария
тв
Группа A
21:15 не начался Германия
Латвия
тв
Группа B
21:15 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался 2A
3B
1/4 финала
18.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
18.05 не начался
4B
1/4 финала
18.05 не начался Канада
4A
1/2 финала
20.05 не начался П 1А-4В
П 2В-3А
1/2 финала
20.05 не начался П 1В-4А
П 2А-3В
Матч за 3-е место
21.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
21.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29752205/
16 мая 2017, 1:11 | Спорт-Экспресс

США: сверхсветовые

«СЭ» рассказывает о сильных и слабых сторонах американской команды.

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Американцы за время чемпионата мира солидно так поднабрались уверенности. Получив оплеуху от Германии, которая, впрочем, по большому счету отскочила, раскатали Данию и умудрились взять сложнейший матч у шведов, по ходу которого трижды отыгрывались. А дальше лишь набирали ход и ныне искренне считают себя одними из главных фаворитов турнира. Опасаются только Канады, с которой до финала встречаться не хотели бы. Довольно самонадеянно, хотя нельзя не отметить, что основания думать так о себе у них вполне себе есть.

В кои-то веки сборная США привезла на ЧМ внушительный состав. Да, он весьма и весьма молодой, самый молодой на турнире, но при этом достаточно опытный (почти четыре тысячи матчей НХЛ на всех) и очень мастеровитый. Есть две самых настоящих звезды при в целом очень приличном нападении — Джек Айкел и Джонни Годро, хороший вратарь — Джимми Ховард, своей игрой словно извиняющийся за провал «Детройта», и предельно мобильная оборона, почти все представители которой играют в «топ-4» своих энхаэловских команд. Имеется и юная звездочка — 18-летний Клэйтон Келлер, набравший в шести играх 6 (5+1) очков, грозит затмить выступления Айкела и Остона Мэттьюса на их дебютных чемпионатах мира. Впечатляет.

А что впечатляет еще больше — насколько у американцев скоростная сборная. Даже не просто скоростная, а ультраскоростная, чуть ли не «сверхсветовая». Причем как в индивидуальном (весь этот состав, классно оснащенный технически, очень здорово катит), так и в командном плане. В случае подбора в зоне защиты в атаку мгновенно включаются как минимум трое без делений на позиции. Защитники спокойно бегут вперед даже первыми, и все свои смены вся эта молодежная банда, усталости ни разу не выказывавшая, постоянно дорабатывает. Из чего и рождает множество атак «2 в 2», «3 в 3» и с преимуществом в игрока и даже двух. Даже небольшая неточность в зоне атаки грозит опаснейшей контратакой.

Этой команде предложенный Джеффом Блэшиллом стиль очень подходит. Неслучайно, кстати, он выигрывал Кубок Колдера похожим и по составу, и по возрасту коллективом в фарм-клубе «Детройта». И любимые им длинные диагонали и смены флангов на большом льду работают значительно лучше, чем на маленьком.

Есть, конечно, у американцев некоторые проблемы: начинают теряться при жесткой плотной игре, как показала сборная Латвии. И сбить их порывы тоже вполне можно — у молодежи им свойственно периодически затухать. И Блэшилл довольно однообразен, но это вообще свойственно американской тренерской школе. Плюс по уровню совокупного мастерства сборная России все же посильнее будет. Однако это ничего ей не обещает.

Но это ведь и хорошо. Идеальная проверка перед плей-офф, в которой на кону еще и результат: желательно все-таки выиграть группу, чтобы не кататься в Париж — это лишнее. Вот и посмотрим, чему наша команда успела научиться за первые шесть матчей группового этапа. Во многом подготовительного. Впереди последний экзамен. Он обязательно получится интересным.
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