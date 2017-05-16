США: сверхсветовые

Американцы за время чемпионата мира солидно так поднабрались уверенности. Получив оплеуху от Германии, которая, впрочем, по большому счету отскочила, раскатали Данию и умудрились взять сложнейший матч у шведов, по ходу которого трижды отыгрывались. А дальше лишь набирали ход и ныне искренне считают себя одними из главных фаворитов турнира. Опасаются только Канады, с которой до финала встречаться не хотели бы. Довольно самонадеянно, хотя нельзя не отметить, что основания думать так о себе у них вполне себе есть.

В кои-то веки сборная США привезла на ЧМ внушительный состав. Да, он весьма и весьма молодой, самый молодой на турнире, но при этом достаточно опытный (почти четыре тысячи матчей НХЛ на всех) и очень мастеровитый. Есть две самых настоящих звезды при в целом очень приличном нападении — Джек Айкел и Джонни Годро, хороший вратарь — Джимми Ховард, своей игрой словно извиняющийся за провал «Детройта», и предельно мобильная оборона, почти все представители которой играют в «топ-4» своих энхаэловских команд. Имеется и юная звездочка — 18-летний Клэйтон Келлер, набравший в шести играх 6 (5+1) очков, грозит затмить выступления Айкела и Остона Мэттьюса на их дебютных чемпионатах мира. Впечатляет.

А что впечатляет еще больше — насколько у американцев скоростная сборная. Даже не просто скоростная, а ультраскоростная, чуть ли не «сверхсветовая». Причем как в индивидуальном (весь этот состав, классно оснащенный технически, очень здорово катит), так и в командном плане. В случае подбора в зоне защиты в атаку мгновенно включаются как минимум трое без делений на позиции. Защитники спокойно бегут вперед даже первыми, и все свои смены вся эта молодежная банда, усталости ни разу не выказывавшая, постоянно дорабатывает. Из чего и рождает множество атак «2 в 2», «3 в 3» и с преимуществом в игрока и даже двух. Даже небольшая неточность в зоне атаки грозит опаснейшей контратакой.

Этой команде предложенный Джеффом Блэшиллом стиль очень подходит. Неслучайно, кстати, он выигрывал Кубок Колдера похожим и по составу, и по возрасту коллективом в фарм-клубе «Детройта». И любимые им длинные диагонали и смены флангов на большом льду работают значительно лучше, чем на маленьком.

Есть, конечно, у американцев некоторые проблемы: начинают теряться при жесткой плотной игре, как показала сборная Латвии. И сбить их порывы тоже вполне можно — у молодежи им свойственно периодически затухать. И Блэшилл довольно однообразен, но это вообще свойственно американской тренерской школе. Плюс по уровню совокупного мастерства сборная России все же посильнее будет. Однако это ничего ей не обещает.