Россия vs США: проверка золотых амбиций

Сегодняшний матч с американцами нужен нашей сборной во всех смыслах. Во-первых, он определит победителя группы, что важно для получения легкой сетки в плей-офф на следующих стадиях. Россиян устроит ничья в основное время. Провести эту игру спустя рукава у них нет ни единого повода. Встречаться до финала со шведами или канадцами, что реально в случае поражения, удовольствие из категории «так себе». Во-вторых, набравшая ход сборная США кажется не только отличным раздражителем, но и соперником, способным создать для россиян максимум проблем. Именно в таких играх и проверяются на прочность золотые амбиции. Звездно-полосатые привезли в Кельн очень крепкую команду. По именам такой «банды» им не удавалось собирать со времен Квебека-2008.

Знарку и его команде не пристало бояться сборной США. В рамках чемпионатов мира он с американцами справлялся уверенно — 6:1, 4:0 и 7:2. Правда, несколько игроков, которые сегодня выйдут на лед, устроили россиянам нелегкую жизнь в сентябре, когда выступали за сборную молодых звезд Северной Америки на Кубке мира, — Годро, Айкел, Ларкин, Труба. Память у них, не сомневаюсь, хорошая, чтобы напрочь забыть о том обидном поражении. Комплекса перед фаворитами сборная США, костяк которой составляет молодежь, никогда не испытывала.

К игре россиян на предварительном этапе, как ни старайся, придраться сложно. Визуально вообще складывается впечатление, что настолько одновременно классной и управляемой команды у Олега Знарка еще не было. Вратарь Василевский набирает форму на глазах, моментов в каждом матче сборная создает массу, большинство щелкается как орешки, и в отличие от прошлых лет она способна эффективно действовать не только в контратаках, но и в позиционном нападении. Недостатки нужно искать под микроскопом.

О титуле, разумеется, речь вести рано. Из серьезных оппонентов пока были только шведы, тогда еще игравшие без Хенрика Лундквиста и Никласа Бэкстрема. Но даже в золотом Минске два года назад сборная не смотрелась на этой стадии настолько здорово. Тогда были и минимальная победа над белорусами, и совершенно непримечательный матч с немцами, ставший победным благодаря Василевскому. Состав российской команды на постолимпийском турнире был впечатляющим на фоне конкурентов.

Судите сами: Бобровский, Малкин, Овечкин, Анисимов, а нынешний джокер из «Вашингтона» Кузнецов под конец турнира очутился в роли 13-го нападающего, сидевшего весь матч на скамейке. Сейчас звезд в сборной явно меньше. Зато снова много дебютантов. Вместе с тем уже уехал с травмой капитан Мозякин, до конца не здоров Панарин, и имеется очень молодая оборона даже с учетом наличия 31-летнего Белова.

В недавнем интервью «СЭ» у президента ФХР и легенды отечественного хоккея Владислава Третьяка даже промелькнули нотки ностальгии. Яркая игра нынешней сборной напомнила ему годы, когда в мировом хоккее не было равных советской «Красной машине». Определенная доля преувеличения прославленному ветерану позволительна. Если же сборная сумеет обыграть этих американцев в таком же блестящем стиле, что и остальных конкурентов, то придется признать, что он недалек от истины. Проверим же наши золотые амбиции!

Михаил ЗИСЛИС.