Россия vs США: проверка золотых амбиций
Сегодня команда Олега Знарка проведет решающий матч на групповом этапе чемпионата мира против сборной США.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сегодняшний матч с американцами нужен нашей сборной во всех смыслах.
Знарку и его команде не пристало бояться сборной США. В рамках чемпионатов мира он с американцами справлялся уверенно — 6:1, 4:0 и 7:2. Правда, несколько игроков, которые сегодня выйдут на лед, устроили россиянам нелегкую жизнь в сентябре, когда выступали за сборную молодых звезд Северной Америки на Кубке мира, — Годро, Айкел, Ларкин, Труба. Память у них, не сомневаюсь, хорошая, чтобы напрочь забыть о том обидном поражении. Комплекса перед фаворитами сборная США, костяк которой составляет молодежь, никогда не испытывала.
К игре россиян на предварительном этапе, как ни старайся, придраться сложно. Визуально вообще складывается впечатление, что настолько одновременно классной и управляемой команды у Олега Знарка еще не было. Вратарь Василевский набирает форму на глазах, моментов в каждом матче сборная создает массу, большинство щелкается как орешки, и в отличие от прошлых лет она способна эффективно действовать не только в контратаках, но и в позиционном нападении. Недостатки нужно искать под микроскопом.
О титуле, разумеется, речь вести рано. Из серьезных оппонентов пока были только шведы, тогда еще игравшие без Хенрика Лундквиста и Никласа Бэкстрема. Но даже в золотом Минске два года назад сборная не смотрелась на этой стадии настолько здорово. Тогда были и минимальная победа над белорусами, и совершенно непримечательный матч с немцами, ставший победным благодаря Василевскому. Состав российской команды на постолимпийском турнире был впечатляющим на фоне конкурентов.
Судите сами: Бобровский, Малкин, Овечкин, Анисимов, а нынешний джокер из «Вашингтона» Кузнецов под конец турнира очутился в роли 13-го нападающего, сидевшего весь матч на скамейке. Сейчас звезд в сборной явно меньше. Зато снова много дебютантов. Вместе с тем уже уехал с травмой капитан Мозякин, до конца не здоров Панарин, и имеется очень молодая оборона даже с учетом наличия 31-летнего Белова.
В недавнем интервью «СЭ» у президента ФХР и легенды отечественного хоккея Владислава Третьяка даже промелькнули нотки ностальгии. Яркая игра нынешней сборной напомнила ему годы, когда в мировом хоккее не было равных советской «Красной машине». Определенная доля преувеличения прославленному ветерану позволительна. Если же сборная сумеет обыграть этих американцев в таком же блестящем стиле, что и остальных конкурентов, то придется признать, что он недалек от истины. Проверим же наши золотые амбиции!
Михаил ЗИСЛИС.
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|15 Мая, 21:15
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|Групповой этап: Группа A
|LANXESS arena
|Олег Знарок
|Боб Хартли
|Илья Сорокин
|Иварс Пунненовс
|1-й период
|12:10
|Богдан Киселевич (А. Панарин, Н. Кучеров)
|13:54
|Владислав Наместников
|Теодорс Блюгерс
|13:54
|18:41
|Иван Телегин (С. Плотников)
|18:41
|Сергей Андронов
|Гунарс Скворцов
|18:41
|Оскар Цибульскис
|19:56
|2-й период
|20:57
|Владислав Наместников (А. Панарин, Н. Кучеров)
|35:55
|Иван Проворов
|39:00
|Никита Кучеров (А. Панарин, Ант. Белов)
|3-й период
|Увис Балинскис
|52:57
|53:17
|Антон Белов (Н. Гусев, В. Шипачев)
|54:38
|Артем Зуб
|8
|Штрафное время
|8
|2
|Игра в большинстве
|2
|2
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Антонин Ержабек (Чехия)
|Главный судья
|Ян Гржибик (Чехия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол