Олег Знарок: Мне все равно, кого Латвия оставила в запасе
Главный тренер сборной России Олег Знарок — о новой победе команды на чемпионате мира.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
— Насколько тяжело было настраиваться на такого соперника, как Латвия?
— Для нас это была обычная игра. Надеюсь, хватит времени на восстановление перед матчем с США. Для нас важно занять первое место в группе.
— Может, вы ждали
— Мне все равно, кого соперник оставил в запасе. Нам надо было показать свою игру.
— Партнеры у Кузнецова постоянно менялись, вы еще не определились с постоянным сочетанием?
— Мы дали возможность поиграть и Ткачеву, поскольку планировали использовать его в меньшинстве. Выпускать его холодным не хотелось, поэтому два периода ставили разных партнеров с Кузнецовым. Я доволен тем, как Женя сыграл в своем первом матче. Но он может действовать еще лучше. У него сегодня был тяжелый день. Завтра должно быть лучше.
— Прибавил ли Ничушкин, выходя на лед с таким партнером, как Кузнецов?
— Валерка сыграл в свой хоккей и выполнял то, что мы от него требуем. Речь идет не только об оборонительных функциях, но и об игре «5 на 5.» Что он может, то и делает. Это важно.
— Вратарь сборной Латвии Мерзликинс перед матчем много разного наговорил.
— Я ничего не читаю. Мне этот игрок не знаком.
— Сборная не пропускает уже 180 минут. На этом фоне удается подмечать ошибки в обороне?
— Конечно. Без ошибок вообще не бывает. Я никогда не бываю до конца довольным. Есть время, чтобы исправлять.
— Панарин, несмотря на болезнь и пропуск игры со словаками, вышел в лучшие бомбардиры турнира.
— Я за этим вообще не смотрю.
— Телегин на чемпионате мира забил почти столько же, сколько за весь сезон в ЦСКА. Почему он преображается в сборной?
— Это вы у него спросите.
— Как оцените игры пару
— Сегодня они выглядели неплохо, хотя Орлову сегодня было тяжело после перелета, адаптации. Завтра он сыграет еще лучше.
— Реально сохранить такой высокий процент реализации большинства до конца турнира?
— А почему и нет? У нас в команде мастеровитые ребята, которые это могут исполнить.
Игорь ЕРОНКО
из Кельна.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
|15 Мая, 21:15
|Зрители 16439
|Групповой этап: Группа A
|LANXESS arena
|Олег Знарок
|Боб Хартли
|Илья Сорокин
|Иварс Пунненовс
|1-й период
|12:10
|Богдан Киселевич (А. Панарин, Н. Кучеров)
|13:54
|Владислав Наместников
|Теодорс Блюгерс
|13:54
|18:41
|Иван Телегин (С. Плотников)
|18:41
|Сергей Андронов
|Гунарс Скворцов
|18:41
|Оскар Цибульскис
|19:56
|2-й период
|20:57
|Владислав Наместников (А. Панарин, Н. Кучеров)
|35:55
|Иван Проворов
|39:00
|Никита Кучеров (А. Панарин, Ант. Белов)
|3-й период
|Увис Балинскис
|52:57
|53:17
|Антон Белов (Н. Гусев, В. Шипачев)
|54:38
|Артем Зуб
|8
|Штрафное время
|8
|2
|Игра в большинстве
|2
|2
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Антонин Ержабек (Чехия)
|Главный судья
|Ян Гржибик (Чехия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол