Олег Знарок: Мне все равно, кого Латвия оставила в запасе

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Россия - США
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
8.05 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
8.05 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
8.05 завершен
Б 		Финляндия 3
Чехия 4
тв
Группа A
8.05 завершен США 4
Швеция 3
тв
Группа B
9.05 завершен Словения 1
Норвегия 5
Группа A
9.05 завершен Италия 1
Латвия 2
тв
Группа B
9.05 завершен
Б 		Швейцария 3
Франция 4
тв
Группа A
9.05 завершен
Б 		Словакия 3
Дания 4
тв
Группа B
10.05 завершен Швейцария 3
Беларусь 0
Группа A
10.05 завершен США 3
Италия 0
тв
Группа B
10.05 завершен Финляндия 5
Словения 2
тв
Группа A
10.05 завершен
Б 		Словакия 2
Германия 3
Группа B
11.05 завершен
ОТ 		Чехия 1
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Россия 3
Дания 0
тв
Группа B
11.05 завершен Канада 3
Франция 2
тв
Группа A
11.05 завершен Швеция 2
Латвия 0
тв
Группа B
12.05 завершен Чехия 5
Словения 1
тв
Группа A
12.05 завершен Швеция 8
Италия 1
тв
Группа B
12.05 завершен
Б 		Франция 4
Беларусь 3
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Дания 3
Германия 2
тв
Группа A
13.05 завершен Латвия 3
США 5
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Финляндия 3
тв
Группа A
13.05 завершен Россия 6
Словакия 0
тв
Группа B
13.05 завершен Словения 2
Беларусь 5
Группа A
13.05 завершен Италия 1
Германия 4
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Канада 2
Швейцария 3
тв
Группа A
14.05 завершен Словакия 1
США 6
тв
Группа B
14.05 завершен Франция 2
Чехия 5
тв
Группа A
14.05 завершен Дания 2
Швеция 4
тв
Группа B
14.05 завершен
ОТ 		Швейцария 2
Финляндия 3
тв
Группа A
15.05 завершен Дания 2
Италия 0
тв
Группа B
15.05 завершен Канада 5
Норвегия 0
тв
Группа A
15.05 завершен Россия 5
Латвия 0
тв
Группа B
15.05 завершен Франция 4
Словения 1
тв
Группа A
13:15 не начался Швеция
Словакия
тв
Группа B
13:15 не начался Беларусь
Норвегия
тв
Группа A
17:15 не начался Россия
США
тв
Группа B
17:15 не начался Чехия
Швейцария
тв
Группа A
21:15 не начался Германия
Латвия
тв
Группа B
21:15 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался 2A
3B
1/4 финала
18.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
18.05 не начался
4B
1/4 финала
18.05 не начался Канада
4A
1/2 финала
20.05 не начался П 1А-4В
П 2В-3А
1/2 финала
20.05 не начался П 1В-4А
П 2А-3В
Матч за 3-е место
21.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
21.05 не начался W SF1
W SF2
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29752203/
16 мая 2017, 1:09 | Спорт-Экспресс

Олег Знарок: Мне все равно, кого Латвия оставила в запасе

Главный тренер сборной России Олег Знарок — о новой победе команды на чемпионате мира.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© Спорт-Экспресс
1/13

— Насколько тяжело было настраиваться на такого соперника, как Латвия?

— Для нас это была обычная игра. Надеюсь, хватит времени на восстановление перед матчем с США. Для нас важно занять первое место в группе.

— Может, вы ждали чего-то другого, ведь соперник оставил многих лидеров в запасе?

— Мне все равно, кого соперник оставил в запасе. Нам надо было показать свою игру.

— Партнеры у Кузнецова постоянно менялись, вы еще не определились с постоянным сочетанием?

— Мы дали возможность поиграть и Ткачеву, поскольку планировали использовать его в меньшинстве. Выпускать его холодным не хотелось, поэтому два периода ставили разных партнеров с Кузнецовым. Я доволен тем, как Женя сыграл в своем первом матче. Но он может действовать еще лучше. У него сегодня был тяжелый день. Завтра должно быть лучше.

— Прибавил ли Ничушкин, выходя на лед с таким партнером, как Кузнецов?

— Валерка сыграл в свой хоккей и выполнял то, что мы от него требуем. Речь идет не только об оборонительных функциях, но и об игре «5 на 5.» Что он может, то и делает. Это важно.

— Вратарь сборной Латвии Мерзликинс перед матчем много разного наговорил.

— Я ничего не читаю. Мне этот игрок не знаком.

— Сборная не пропускает уже 180 минут. На этом фоне удается подмечать ошибки в обороне?

— Конечно. Без ошибок вообще не бывает. Я никогда не бываю до конца довольным. Есть время, чтобы исправлять.

— Панарин, несмотря на болезнь и пропуск игры со словаками, вышел в лучшие бомбардиры турнира.

— Я за этим вообще не смотрю.

— Телегин на чемпионате мира забил почти столько же, сколько за весь сезон в ЦСКА. Почему он преображается в сборной?

— Это вы у него спросите.

— Как оцените игры пару Зуб-Орлов?

— Сегодня они выглядели неплохо, хотя Орлову сегодня было тяжело после перелета, адаптации. Завтра он сыграет еще лучше.

— Реально сохранить такой высокий процент реализации большинства до конца турнира?

— А почему и нет? У нас в команде мастеровитые ребята, которые это могут исполнить.

Игорь ЕРОНКО
из Кельна.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
15 Мая, 21:15 Зрители 16439 Групповой этап: Группа A LANXESS arena
Россия 5:0
(2:0, 2:0, 1:0)
Латвия
Главные тренеры
Олег Знарок Боб Хартли
Вратари
Илья Сорокин Иварс Пунненовс
1-й период
12:10 Богдан Киселевич (А. Панарин, Н. Кучеров)
13:54 Владислав Наместников
Теодорс Блюгерс 13:54
18:41 Иван Телегин (С. Плотников)
18:41 Сергей Андронов
Гунарс Скворцов 18:41
Оскар Цибульскис 19:56
2-й период
20:57 Владислав Наместников (А. Панарин, Н. Кучеров)
35:55 Иван Проворов
39:00 Никита Кучеров (А. Панарин, Ант. Белов)
3-й период
Увис Балинскис 52:57
53:17 Антон Белов (Н. Гусев, В. Шипачев)
54:38 Артем Зуб
Статистика
8 Штрафное время 8
2 Игра в большинстве 2
2 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Антонин Ержабек (Чехия)
Главный судья Ян Гржибик (Чехия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

Новости по теме

Киселевич: Сборная России не может быть полностью довольна игрой в обороне на ЧМ

Киселевич: Сборная России не может быть полностью довольна игрой в обороне на ЧМ

КЕЛЬН /Германия/, 16 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Хоккеисты сборной России не могут быть полностью довольны игрой в обороне на чемпионате мира. Такое мнение журналистам высказал защитник российской команды Богдан Киселевич.
Еще 7 новостей   Все новости
15 мая

Страшная травма игрока "Спартака". Подробности

В сборной России они не нужны - их не взяли на Кубок конфедераций

Самый нелепый гол чемпионата мира
Викторина
Павел Буре