Олег Знарок: Мне все равно, кого Латвия оставила в запасе

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— Насколько тяжело было настраиваться на такого соперника, как Латвия?

— Для нас это была обычная игра. Надеюсь, хватит времени на восстановление перед матчем с США. Для нас важно занять первое место в группе.

— Может, вы ждали чего-то другого, ведь соперник оставил многих лидеров в запасе?

— Мне все равно, кого соперник оставил в запасе. Нам надо было показать свою игру.

— Партнеры у Кузнецова постоянно менялись, вы еще не определились с постоянным сочетанием?

— Мы дали возможность поиграть и Ткачеву, поскольку планировали использовать его в меньшинстве. Выпускать его холодным не хотелось, поэтому два периода ставили разных партнеров с Кузнецовым. Я доволен тем, как Женя сыграл в своем первом матче. Но он может действовать еще лучше. У него сегодня был тяжелый день. Завтра должно быть лучше.

— Прибавил ли Ничушкин, выходя на лед с таким партнером, как Кузнецов?

— Валерка сыграл в свой хоккей и выполнял то, что мы от него требуем. Речь идет не только об оборонительных функциях, но и об игре «5 на 5.» Что он может, то и делает. Это важно.

— Вратарь сборной Латвии Мерзликинс перед матчем много разного наговорил.

— Я ничего не читаю. Мне этот игрок не знаком.

— Сборная не пропускает уже 180 минут. На этом фоне удается подмечать ошибки в обороне?

— Конечно. Без ошибок вообще не бывает. Я никогда не бываю до конца довольным. Есть время, чтобы исправлять.

— Панарин, несмотря на болезнь и пропуск игры со словаками, вышел в лучшие бомбардиры турнира.

— Я за этим вообще не смотрю.

— Телегин на чемпионате мира забил почти столько же, сколько за весь сезон в ЦСКА. Почему он преображается в сборной?

— Это вы у него спросите.

— Как оцените игры пару Зуб-Орлов?

— Сегодня они выглядели неплохо, хотя Орлову сегодня было тяжело после перелета, адаптации. Завтра он сыграет еще лучше.

— Реально сохранить такой высокий процент реализации большинства до конца турнира?

— А почему и нет? У нас в команде мастеровитые ребята, которые это могут исполнить.

Игорь ЕРОНКО

из Кельна.