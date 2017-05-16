Евгений Кузнецов: Вы в хоккее понимаете? Я с передачами не жадничал!

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Россия - США
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
8.05 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
8.05 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
8.05 завершен
Б 		Финляндия 3
Чехия 4
тв
Группа A
8.05 завершен США 4
Швеция 3
тв
Группа B
9.05 завершен Словения 1
Норвегия 5
Группа A
9.05 завершен Италия 1
Латвия 2
тв
Группа B
9.05 завершен
Б 		Швейцария 3
Франция 4
тв
Группа A
9.05 завершен
Б 		Словакия 3
Дания 4
тв
Группа B
10.05 завершен Швейцария 3
Беларусь 0
Группа A
10.05 завершен США 3
Италия 0
тв
Группа B
10.05 завершен Финляндия 5
Словения 2
тв
Группа A
10.05 завершен
Б 		Словакия 2
Германия 3
Группа B
11.05 завершен
ОТ 		Чехия 1
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Россия 3
Дания 0
тв
Группа B
11.05 завершен Канада 3
Франция 2
тв
Группа A
11.05 завершен Швеция 2
Латвия 0
тв
Группа B
12.05 завершен Чехия 5
Словения 1
тв
Группа A
12.05 завершен Швеция 8
Италия 1
тв
Группа B
12.05 завершен
Б 		Франция 4
Беларусь 3
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Дания 3
Германия 2
тв
Группа A
13.05 завершен Латвия 3
США 5
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Финляндия 3
тв
Группа A
13.05 завершен Россия 6
Словакия 0
тв
Группа B
13.05 завершен Словения 2
Беларусь 5
Группа A
13.05 завершен Италия 1
Германия 4
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Канада 2
Швейцария 3
тв
Группа A
14.05 завершен Словакия 1
США 6
тв
Группа B
14.05 завершен Франция 2
Чехия 5
тв
Группа A
14.05 завершен Дания 2
Швеция 4
тв
Группа B
14.05 завершен
ОТ 		Швейцария 2
Финляндия 3
тв
Группа A
15.05 завершен Дания 2
Италия 0
тв
Группа B
15.05 завершен Канада 5
Норвегия 0
тв
Группа A
15.05 завершен Россия 5
Латвия 0
тв
Группа B
15.05 завершен Франция 4
Словения 1
тв
Группа A
13:15 не начался Швеция
Словакия
тв
Группа B
13:15 не начался Беларусь
Норвегия
тв
Группа A
17:15 не начался Россия
США
тв
Группа B
17:15 не начался Чехия
Швейцария
тв
Группа A
21:15 не начался Германия
Латвия
тв
Группа B
21:15 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался 2A
3B
1/4 финала
18.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
18.05 не начался
4B
1/4 финала
18.05 не начался Канада
4A
1/2 финала
20.05 не начался П 1А-4В
П 2В-3А
1/2 финала
20.05 не начался П 1В-4А
П 2А-3В
Матч за 3-е место
21.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
21.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29752159/
16 мая 2017, 1:07 | Советский спорт

Евгений Кузнецов: Вы в хоккее понимаете? Я с передачами не жадничал!

Форвард сборной России Евгений Кузнецов прокомментировал победу над Латвией (5:0) и свой первый матч на ЧМ-2017.

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— Немного непривычно было вернуться из того хоккея в этот, — признался Кузнецов. — Но в третьем периоде вроде поинтереснее стало получаться. Хотя хоккей прилично отличается. Поэтому для меня очень полезная игра сегодня была. Обязательно посмотрю смены на видел. Как там что получалось. Думаю, что завтра все гораздо лучше будет.

— Не сложно было от того, что крайние нападающие в вашем звене постоянно менялись?

— Это ребятам было тяжело, потому что приходилось смену пропускать. Но, я думаю, это все равно лучше, чем просто на лавке сидеть.

— С акклиматизацией уже справились?

— Тут все хорошо.

— Сегодня вы передерживали шайбу, не бросали, — рискнул упрекнуть Кузнецова один из моих коллег.

— Вы в хоккее что ли понимаете? — Тут же ответил Евгений вопросом на вопрос. — Я то думал, что я хоккеист. И мне виднее, как с шайбой обращаться. А журналисты свое дело должны делать. Я же говорю, непривычно немного было. Пытался почувствовать хоккей на больших площадках. А без шайбы это сделать тяжело. Не скажу, что я с передачами жадничал и одеяло на себя тянул. Такого не было. Когда видел, что мой пас нужен — отдавал.

— Можно сказать, что в следующем матче для нашей команды уже плей-офф начнется?

— Нет. Мы же пока на групповой стадии? Но вот хоккей в поединке с американцами точно будет плей-оффный! Это факт.

— В Париж на четвертьфинал хотите поехать? Если проиграем американцам, то это вполне возможно.

— Спасибо, но мне и здесь хорошо.
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15 Мая, 21:15 Зрители 16439 Групповой этап: Группа A LANXESS arena
Россия 5:0
(2:0, 2:0, 1:0)
Латвия
Главные тренеры
Олег Знарок Боб Хартли
Вратари
Илья Сорокин Иварс Пунненовс
1-й период
12:10 Богдан Киселевич (А. Панарин, Н. Кучеров)
13:54 Владислав Наместников
Теодорс Блюгерс 13:54
18:41 Иван Телегин (С. Плотников)
18:41 Сергей Андронов
Гунарс Скворцов 18:41
Оскар Цибульскис 19:56
2-й период
20:57 Владислав Наместников (А. Панарин, Н. Кучеров)
35:55 Иван Проворов
39:00 Никита Кучеров (А. Панарин, Ант. Белов)
3-й период
Увис Балинскис 52:57
53:17 Антон Белов (Н. Гусев, В. Шипачев)
54:38 Артем Зуб
Статистика
8 Штрафное время 8
2 Игра в большинстве 2
2 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Антонин Ержабек (Чехия)
Главный судья Ян Гржибик (Чехия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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