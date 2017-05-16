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ВРАТАРЬ

Илья СОРОКИН — 6,5.

Впервые на этом чемпионате вышел на площадку с первых минут и сыграл очень достойно. В первом периоде латвийцы беспокоили его не часто, но Сорокин не замерз и в нужный момент выручил сборную после бросков Индрашиса и компании.

ЗАЩИТНИКИ

Богдан КИСЕЛЕВИЧ — Владислав ГАВРИКОВ — 6,5.

И снова эта пара провела отличный матч. Надежно в обороне и результативно в атаке. Гол Киселевича стал победным.

Виктор АНТИПИН — Антон БЕЛОВ — 6,5.

Белов поучаствовал в комбинации, завершившейся голом Кучерова, а потом забил и сам. Антипин надежно действовал в меньшинстве.

Иван ПРОВОРОВ — 6,0.

В этот раз остался без постоянного напарника. В обороне действовал не без ошибок, но в атаке был хорош.

Дмитрий ОРЛОВ — Артем ЗУБ — 6,0.

Защитник «Вашингтона» сыграл так, будто слова «акклиматизация» для него не существует. Мог забить гол уже в первом периоде, но немного не повезло. Зуб в компании с постоянным напарником действовал очень надежно.

НАПАДАЮЩИЕ

Иван ТЕЛЕГИН — Сергей АНДРОНОВ — Сергей ПЛОТНИКОВ — 6,5.

Самое боевое звено сборной успело и гол забить, и шикарную потасовку за воротами сборной Латвии устроить. У Плотникова и Телегина были моменты для того, чтобы отличиться еще, но реализовать их не получилось.

Никита ГУСЕВ — Вадим ШИПАЧЕВ — Евгений ДАДОНОВ — 6,5.

Действовали привычно ярко и изобретательно, но шайба у них просто отказывалась идти в ворота. Чем-то иным сложно объяснить промахи Гусева после выхода «один в ноль» и бросок Дадонова в штангу с убойной дистанции. Шипачев во втором периоде зрелищно отработал в обороне, прервав опасную атаку латвийцев. В конце игры помогли забить Белову в большинстве.

Артемий ПАНАРИН — Владислав НАМЕСТНИКОВ — Никита КУЧЕРОВ — 7,5.

Панарин залечил травму и выдал очередной суперматч. Отдал три шикарных голевых передачи и создал еще массу возможностей для партнеров. Наместников и Кучеров тоже были очень хороши. На данный момент эта тройка выглядит одной из сильнейших на ЧМ.

Валерий НИЧУШКИН — Евгений КУЗНЕЦОВ — Александр БАРАБАНОВ — 6,0.

Кузнецов сходу принялся творить чудеса вроде паса на Ничушкина из-за спины, но партнерам еще предстоит привыкнуть к креативному центрфорварду.

Владимир ТКАЧЕВ — б/о.

Выходил в четвертом звене по очереди с Ничушкиным, но проявить себя не сумел. В третьем периоде провел на площадке всего 28 секунд.