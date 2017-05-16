Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Россия - США
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
8.05 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
8.05 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
8.05 завершен
Б 		Финляндия 3
Чехия 4
тв
Группа A
8.05 завершен США 4
Швеция 3
тв
Группа B
9.05 завершен Словения 1
Норвегия 5
Группа A
9.05 завершен Италия 1
Латвия 2
тв
Группа B
9.05 завершен
Б 		Швейцария 3
Франция 4
тв
Группа A
9.05 завершен
Б 		Словакия 3
Дания 4
тв
Группа B
10.05 завершен Швейцария 3
Беларусь 0
Группа A
10.05 завершен США 3
Италия 0
тв
Группа B
10.05 завершен Финляндия 5
Словения 2
тв
Группа A
10.05 завершен
Б 		Словакия 2
Германия 3
Группа B
11.05 завершен
ОТ 		Чехия 1
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Россия 3
Дания 0
тв
Группа B
11.05 завершен Канада 3
Франция 2
тв
Группа A
11.05 завершен Швеция 2
Латвия 0
тв
Группа B
12.05 завершен Чехия 5
Словения 1
тв
Группа A
12.05 завершен Швеция 8
Италия 1
тв
Группа B
12.05 завершен
Б 		Франция 4
Беларусь 3
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Дания 3
Германия 2
тв
Группа A
13.05 завершен Латвия 3
США 5
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Финляндия 3
тв
Группа A
13.05 завершен Россия 6
Словакия 0
тв
Группа B
13.05 завершен Словения 2
Беларусь 5
Группа A
13.05 завершен Италия 1
Германия 4
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Канада 2
Швейцария 3
тв
Группа A
14.05 завершен Словакия 1
США 6
тв
Группа B
14.05 завершен Франция 2
Чехия 5
тв
Группа A
14.05 завершен Дания 2
Швеция 4
тв
Группа B
14.05 завершен
ОТ 		Швейцария 2
Финляндия 3
тв
Группа A
15.05 завершен Дания 2
Италия 0
тв
Группа B
15.05 завершен Канада 5
Норвегия 0
тв
Группа A
15.05 завершен Россия 5
Латвия 0
тв
Группа B
15.05 завершен Франция 4
Словения 1
тв
Группа A
13:15 не начался Швеция
Словакия
тв
Группа B
13:15 не начался Беларусь
Норвегия
тв
Группа A
17:15 не начался Россия
США
тв
Группа B
17:15 не начался Чехия
Швейцария
тв
Группа A
21:15 не начался Германия
Латвия
тв
Группа B
21:15 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался 2A
3B
1/4 финала
18.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
18.05 не начался
4B
1/4 финала
18.05 не начался Канада
4A
1/2 финала
20.05 не начался П 1А-4В
П 2В-3А
1/2 финала
20.05 не начался П 1В-4А
П 2А-3В
Матч за 3-е место
21.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
21.05 не начался W SF1
W SF2
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29752083/
16 мая 2017, 1:02 | Спорт-Экспресс

7,5 — Кучерову и Панарину за шесть очков на двоих

«СЭ» разбирает по персоналиям сухую победу россиян над Латвией.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© Спорт-Экспресс
1/13

ВРАТАРЬ

Илья СОРОКИН — 6,5.

Впервые на этом чемпионате вышел на площадку с первых минут и сыграл очень достойно. В первом периоде латвийцы беспокоили его не часто, но Сорокин не замерз и в нужный момент выручил сборную после бросков Индрашиса и компании.

ЗАЩИТНИКИ

Богдан КИСЕЛЕВИЧ — Владислав ГАВРИКОВ — 6,5.

И снова эта пара провела отличный матч. Надежно в обороне и результативно в атаке. Гол Киселевича стал победным.

Виктор АНТИПИН — Антон БЕЛОВ — 6,5.

Белов поучаствовал в комбинации, завершившейся голом Кучерова, а потом забил и сам. Антипин надежно действовал в меньшинстве.

Иван ПРОВОРОВ — 6,0.

В этот раз остался без постоянного напарника. В обороне действовал не без ошибок, но в атаке был хорош.

Дмитрий ОРЛОВ — Артем ЗУБ — 6,0.

Защитник «Вашингтона» сыграл так, будто слова «акклиматизация» для него не существует. Мог забить гол уже в первом периоде, но немного не повезло. Зуб в компании с постоянным напарником действовал очень надежно.

НАПАДАЮЩИЕ

Иван ТЕЛЕГИН — Сергей АНДРОНОВ — Сергей ПЛОТНИКОВ — 6,5.

Самое боевое звено сборной успело и гол забить, и шикарную потасовку за воротами сборной Латвии устроить. У Плотникова и Телегина были моменты для того, чтобы отличиться еще, но реализовать их не получилось.

Никита ГУСЕВ — Вадим ШИПАЧЕВ — Евгений ДАДОНОВ — 6,5.

Действовали привычно ярко и изобретательно, но шайба у них просто отказывалась идти в ворота. Чем-то иным сложно объяснить промахи Гусева после выхода «один в ноль» и бросок Дадонова в штангу с убойной дистанции. Шипачев во втором периоде зрелищно отработал в обороне, прервав опасную атаку латвийцев. В конце игры помогли забить Белову в большинстве.

Артемий ПАНАРИН — Владислав НАМЕСТНИКОВ — Никита КУЧЕРОВ — 7,5.

Панарин залечил травму и выдал очередной суперматч. Отдал три шикарных голевых передачи и создал еще массу возможностей для партнеров. Наместников и Кучеров тоже были очень хороши. На данный момент эта тройка выглядит одной из сильнейших на ЧМ.

Валерий НИЧУШКИН — Евгений КУЗНЕЦОВ — Александр БАРАБАНОВ — 6,0.

Кузнецов сходу принялся творить чудеса вроде паса на Ничушкина из-за спины, но партнерам еще предстоит привыкнуть к креативному центрфорварду.

Владимир ТКАЧЕВ — б/о.

Выходил в четвертом звене по очереди с Ничушкиным, но проявить себя не сумел. В третьем периоде провел на площадке всего 28 секунд.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
15 Мая, 21:15 Зрители 16439 Групповой этап: Группа A LANXESS arena
Россия 5:0
(2:0, 2:0, 1:0)
Латвия
Главные тренеры
Олег Знарок Боб Хартли
Вратари
Илья Сорокин Иварс Пунненовс
1-й период
12:10 Богдан Киселевич (А. Панарин, Н. Кучеров)
13:54 Владислав Наместников
Теодорс Блюгерс 13:54
18:41 Иван Телегин (С. Плотников)
18:41 Сергей Андронов
Гунарс Скворцов 18:41
Оскар Цибульскис 19:56
2-й период
20:57 Владислав Наместников (А. Панарин, Н. Кучеров)
35:55 Иван Проворов
39:00 Никита Кучеров (А. Панарин, Ант. Белов)
3-й период
Увис Балинскис 52:57
53:17 Антон Белов (Н. Гусев, В. Шипачев)
54:38 Артем Зуб
Статистика
8 Штрафное время 8
2 Игра в большинстве 2
2 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Антонин Ержабек (Чехия)
Главный судья Ян Гржибик (Чехия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

Новости по теме

Панарин ожидает, что в матче с американцами на ЧМ будет быстрая и силовая игра

Панарин ожидает, что в матче с американцами на ЧМ будет быстрая и силовая игра

КЕЛЬН /Германия/, 16 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий сборной России по хоккею Артемий Панарин рассказал журналистам, что ожидает в заключительном матче группового турнира на чемпионате мира с командой США быстрой и силовой игры.
Еще 7 новостей   Все новости
15 мая

Страшная травма игрока "Спартака". Подробности

В сборной России они не нужны - их не взяли на Кубок конфедераций

Самый нелепый гол чемпионата мира
Викторина
Павел Буре