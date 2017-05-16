7,5 — Кучерову и Панарину за шесть очков на двоих
«СЭ» разбирает по персоналиям сухую победу россиян над Латвией.
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ВРАТАРЬ
Илья СОРОКИН — 6,5.
Впервые на этом чемпионате вышел на площадку с первых минут и сыграл очень достойно. В первом периоде латвийцы беспокоили его не часто, но Сорокин не замерз и в нужный момент выручил сборную после бросков Индрашиса и компании.
ЗАЩИТНИКИ
Богдан КИСЕЛЕВИЧ — Владислав ГАВРИКОВ — 6,5.
И снова эта пара провела отличный матч. Надежно в обороне и результативно в атаке. Гол Киселевича стал победным.
Виктор АНТИПИН — Антон БЕЛОВ — 6,5.
Белов поучаствовал в комбинации, завершившейся голом Кучерова, а потом забил и сам. Антипин надежно действовал в меньшинстве.
Иван ПРОВОРОВ — 6,0.
В этот раз остался без постоянного напарника. В обороне действовал не без ошибок, но в атаке был хорош.
Дмитрий ОРЛОВ — Артем ЗУБ — 6,0.
Защитник «Вашингтона» сыграл так, будто слова «акклиматизация» для него не существует. Мог забить гол уже в первом периоде, но немного не повезло. Зуб в компании с постоянным напарником действовал очень надежно.
НАПАДАЮЩИЕ
Иван ТЕЛЕГИН — Сергей АНДРОНОВ — Сергей ПЛОТНИКОВ — 6,5.
Самое боевое звено сборной успело и гол забить, и шикарную потасовку за воротами сборной Латвии устроить. У Плотникова и Телегина были моменты для того, чтобы отличиться еще, но реализовать их не получилось.
Никита ГУСЕВ — Вадим ШИПАЧЕВ — Евгений ДАДОНОВ — 6,5.
Действовали привычно ярко и изобретательно, но шайба у них просто отказывалась идти в ворота.
Артемий ПАНАРИН — Владислав НАМЕСТНИКОВ — Никита КУЧЕРОВ — 7,5.
Панарин залечил травму и выдал очередной суперматч. Отдал три шикарных голевых передачи и создал еще массу возможностей для партнеров. Наместников и Кучеров тоже были очень хороши. На данный момент эта тройка выглядит одной из сильнейших на ЧМ.
Валерий НИЧУШКИН — Евгений КУЗНЕЦОВ — Александр БАРАБАНОВ — 6,0.
Кузнецов сходу принялся творить чудеса вроде паса на Ничушкина
Владимир ТКАЧЕВ — б/о.
Выходил в четвертом звене по очереди с Ничушкиным, но проявить себя не сумел. В третьем периоде провел на площадке всего 28 секунд.
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|15 Мая, 21:15
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|Групповой этап: Группа A
|LANXESS arena
|Олег Знарок
|Боб Хартли
|Илья Сорокин
|Иварс Пунненовс
|1-й период
|12:10
|Богдан Киселевич (А. Панарин, Н. Кучеров)
|13:54
|Владислав Наместников
|Теодорс Блюгерс
|13:54
|18:41
|Иван Телегин (С. Плотников)
|18:41
|Сергей Андронов
|Гунарс Скворцов
|18:41
|Оскар Цибульскис
|19:56
|2-й период
|20:57
|Владислав Наместников (А. Панарин, Н. Кучеров)
|35:55
|Иван Проворов
|39:00
|Никита Кучеров (А. Панарин, Ант. Белов)
|3-й период
|Увис Балинскис
|52:57
|53:17
|Антон Белов (Н. Гусев, В. Шипачев)
|54:38
|Артем Зуб
|8
|Штрафное время
|8
|2
|Игра в большинстве
|2
|2
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Антонин Ержабек (Чехия)
|Главный судья
|Ян Гржибик (Чехия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол