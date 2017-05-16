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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Россия - США
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
8.05 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
8.05 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
8.05 завершен
Б 		Финляндия 3
Чехия 4
тв
Группа A
8.05 завершен США 4
Швеция 3
тв
Группа B
9.05 завершен Словения 1
Норвегия 5
Группа A
9.05 завершен Италия 1
Латвия 2
тв
Группа B
9.05 завершен
Б 		Швейцария 3
Франция 4
тв
Группа A
9.05 завершен
Б 		Словакия 3
Дания 4
тв
Группа B
10.05 завершен Швейцария 3
Беларусь 0
Группа A
10.05 завершен США 3
Италия 0
тв
Группа B
10.05 завершен Финляндия 5
Словения 2
тв
Группа A
10.05 завершен
Б 		Словакия 2
Германия 3
Группа B
11.05 завершен
ОТ 		Чехия 1
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Россия 3
Дания 0
тв
Группа B
11.05 завершен Канада 3
Франция 2
тв
Группа A
11.05 завершен Швеция 2
Латвия 0
тв
Группа B
12.05 завершен Чехия 5
Словения 1
тв
Группа A
12.05 завершен Швеция 8
Италия 1
тв
Группа B
12.05 завершен
Б 		Франция 4
Беларусь 3
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Дания 3
Германия 2
тв
Группа A
13.05 завершен Латвия 3
США 5
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Финляндия 3
тв
Группа A
13.05 завершен Россия 6
Словакия 0
тв
Группа B
13.05 завершен Словения 2
Беларусь 5
Группа A
13.05 завершен Италия 1
Германия 4
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Канада 2
Швейцария 3
тв
Группа A
14.05 завершен Словакия 1
США 6
тв
Группа B
14.05 завершен Франция 2
Чехия 5
тв
Группа A
14.05 завершен Дания 2
Швеция 4
тв
Группа B
14.05 завершен
ОТ 		Швейцария 2
Финляндия 3
тв
Группа A
15.05 завершен Дания 2
Италия 0
тв
Группа B
15.05 завершен Канада 5
Норвегия 0
тв
Группа A
15.05 завершен Россия 5
Латвия 0
тв
Группа B
15.05 завершен Франция 4
Словения 1
тв
Группа A
13:15 не начался Швеция
Словакия
тв
Группа B
13:15 не начался Беларусь
Норвегия
тв
Группа A
17:15 не начался Россия
США
тв
Группа B
17:15 не начался Чехия
Швейцария
тв
Группа A
21:15 не начался Германия
Латвия
тв
Группа B
21:15 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался 2A
3B
1/4 финала
18.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
18.05 не начался
4B
1/4 финала
18.05 не начался Канада
4A
1/2 финала
20.05 не начался П 1А-4В
П 2В-3А
1/2 финала
20.05 не начался П 1В-4А
П 2А-3В
Матч за 3-е место
21.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
21.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29751966/
16 мая 2017, 0:17 | Известия.Ру

Никлас Бекстрем: Кузнецов и Орлов — хорошее усиление для России

Форвард сборной Швеции, партнер Александра Овечкина по клубу «Вашингтон Кэпиталз» — о причинах отсутствия российской звезды НХЛ на ЧМ, выступлении на турнире в Кельне и неудаче в Кубке Стэнли.

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На чемпионате мира по хоккею подходит к концу групповой турнир — сборным осталось провести по одному матчу. Большинство команд уже успели усилиться игроками из Национальной хоккейной лиги (НХЛ), чьи клубы выбыли из розыгрыша Кубка Стэнли. В частности, внушительный десант хоккеистов прибыл в Кельн из «Вашингтон Кэпиталз», в ночь на 10 мая проигравшего четвертьфинальную серию с «Питтсбург Пингвинз» в седьмом матче. Главная звезда команды Александр Овечкин из-за травмы не смог помочь сборной России, однако на мировое первенство прибыли форвард и защитник «Вашингтона» Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.

Их многолетний партнер по клубу Никлас Бекстрем приехал играть за сборную Швеции и забросил шайбу в первом же матче — против команды Дании (4:2). После окончания игры в эксклюзивном интервью «Известиям» 29-летний нападающий выразил сожаление по поводу отсутствия Александра Овечкина, поделился мнением о приезде Кузнецова с Орловым и оценил собственное выступление на турнире.

— Как вы отреагировали на новость, что Александр Овечкин не приедет на чемпионат мира?

— Он не вызван в сборную России? Жаль, что Овечкина не будет на этом турнире. Серьезная потеря. Это всё, что я могу сказать по этому поводу.

— Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов — серьезное усиление для российской команды?

— Я рад, что Кузнецов и Орлов приехали сюда и примут участие в турнире. Это действительно очень хорошее усиление для сборной России.

— Как оцениваете свое физическое состояние после серии с «Питтсбургом» и перелета из США?

— Неплохо. Очень рад оказаться в расположении сборной Швеции, тренироваться и играть со своей командой. В матче с Данией мне удалось забить шайбу, но я намерен еще прибавить в игре перед плей-офф. Просто мне нужно больше работать с командой — пока еще недостаточно практики совместных тренировок и игр. В матче с Данией было комфортно в звене с Оскаром Линдбергом и Вильямом Нюландером, но всегда можно добиться еще большего прогресса. На это мы все нацелены.

— Как вы оцените качество своей игры против Дании? Почему, ведя 3:0, в третьем периоде вы позволили сопернику сократить разрыв в счете до минимума?

— Наше звено хорошо себя чувствовало на льду — мы отлично двигались и быстро перемещали шайбу. Но были некоторые проблемы в командной работе. Например, мы неосторожно действовали в средней зоне, допустили несколько ошибок и потерь шайбы, получили слишком много штрафов. Надо избавиться от этих недостатков.

— Вы уже морально оправились от поражения «Вашингтона» в седьмом матче с «Питтсбургом»?

— Я уже говорил сразу после той игры, что мы проиграли серию не в седьмой встрече, а в первых матчах. Для меня, как и для всей команды, это большое разочарование. Но сейчас я думаю о сборной Швеции и чемпионате мира. И все свои силы отдаю на успешное выступление на турнире.
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