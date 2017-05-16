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На чемпионате мира по хоккею подходит к концу групповой турнир — сборным осталось провести по одному матчу. Большинство команд уже успели усилиться игроками из Национальной хоккейной лиги (НХЛ), чьи клубы выбыли из розыгрыша Кубка Стэнли. В частности, внушительный десант хоккеистов прибыл в Кельн из «Вашингтон Кэпиталз», в ночь на 10 мая проигравшего четвертьфинальную серию с «Питтсбург Пингвинз» в седьмом матче. Главная звезда команды Александр Овечкин из-за травмы не смог помочь сборной России, однако на мировое первенство прибыли форвард и защитник «Вашингтона» Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.

Их многолетний партнер по клубу Никлас Бекстрем приехал играть за сборную Швеции и забросил шайбу в первом же матче — против команды Дании (4:2). После окончания игры в эксклюзивном интервью «Известиям» 29-летний нападающий выразил сожаление по поводу отсутствия Александра Овечкина, поделился мнением о приезде Кузнецова с Орловым и оценил собственное выступление на турнире.

— Как вы отреагировали на новость, что Александр Овечкин не приедет на чемпионат мира?

— Он не вызван в сборную России? Жаль, что Овечкина не будет на этом турнире. Серьезная потеря. Это всё, что я могу сказать по этому поводу.

— Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов — серьезное усиление для российской команды?

— Я рад, что Кузнецов и Орлов приехали сюда и примут участие в турнире. Это действительно очень хорошее усиление для сборной России.

— Как оцениваете свое физическое состояние после серии с «Питтсбургом» и перелета из США?

— Неплохо. Очень рад оказаться в расположении сборной Швеции, тренироваться и играть со своей командой. В матче с Данией мне удалось забить шайбу, но я намерен еще прибавить в игре перед плей-офф. Просто мне нужно больше работать с командой — пока еще недостаточно практики совместных тренировок и игр. В матче с Данией было комфортно в звене с Оскаром Линдбергом и Вильямом Нюландером, но всегда можно добиться еще большего прогресса. На это мы все нацелены.

— Как вы оцените качество своей игры против Дании? Почему, ведя 3:0, в третьем периоде вы позволили сопернику сократить разрыв в счете до минимума?

— Наше звено хорошо себя чувствовало на льду — мы отлично двигались и быстро перемещали шайбу. Но были некоторые проблемы в командной работе. Например, мы неосторожно действовали в средней зоне, допустили несколько ошибок и потерь шайбы, получили слишком много штрафов. Надо избавиться от этих недостатков.

— Вы уже морально оправились от поражения «Вашингтона» в седьмом матче с «Питтсбургом»?

— Я уже говорил сразу после той игры, что мы проиграли серию не в седьмой встрече, а в первых матчах. Для меня, как и для всей команды, это большое разочарование. Но сейчас я думаю о сборной Швеции и чемпионате мира. И все свои силы отдаю на успешное выступление на турнире.