Илья Сорокин: Я чувствовал себя не в своей тарелке
Обозреватель «Советского спорта» после матча с Латвией (5:0) пообщался с голкипером сборной России Ильей Сорокиным.
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Чемпионат мира еще не начался, но сборная России сразу определилась с тем, что голкипер «Тампы» Андрей Василевский будет на турнире первым номером. Необычное было в том, что Василевский играл все матчи подряд в режиме
Также не забывайте, что Василевский не сможет поехать на Олимпиаду в Пхенчхан, а вот Илья Сорокин наверняка будет там основным вратарем сборной России.
Но вот голкипер ЦСКА дождался своего шанса.
— Мы изначально планировали Илью Сорокина на этот матч, — объяснил тренер вратарей Рашит Давыдов после утренней раскатки. — Потому что встреча с Латвией поздняя, а во вторник против США играем днем. В прошлый раз, когда матчи были спаренными (Италия и Германия), мы могли выставить Андрея Василевского два раза. Но теперь исходим из состояния первого вратаря. Ему не нужно в данном случае распыляться.
— Как же тогда Илье Сорокину держаться в тонусе?
— Знаете, он достаточно много сыграл на подготовительном этапе. Но когда ты просто тренируешься — это одно дело. А когда работаешь на льду и знаешь, что тебя ждет матч — совсем другое. Так что Илюха много пахал на тренировках.
— Не замерзнет ли Илья Сорокин в воротах?
— Ну что вы, матч против Латвии будет тяжелым. Мы готовимся к трудной битве. Работы у Сорокина будет много.
— Но вы знаете, сборная Латвии сняла с игры основного вратаря и двух лидеров?
— Нет, мы об этом не знаем. Мы готовимся к серьезному матчу, — отрезал Давыдов.
…Как Сорокин провел этот поединок? Безукоризненно!
24 отраженных броска — особенно много работы было у Ильи во втором периоде (12). Он тащил все. Хотя в
— Спасибо за поздравление с «сухарем», — сказал Илья Сорокин после матча. — Игра получилась напряженной, хотя было маловато бросков в первом и третьем периодах. Честно сказать, я чувствовал себя не в своей тарелке. Давно не играл. Но партнеры помогли, спасибо им большое.
— Выделите
— Знаете, все
— Вы на этом чемпионате мира провели только четыре периода — еще были 20 минут с итальянцами, когда вы отразили все четыре броска. Тяжело входить в игру, когда имеешь так мало практики?
— Что есть, то есть. Надо готовиться к тому, что ты можешь выйти в любой момент.
— Как у вас складывается общение с Андреем Василевским?
— Все отлично. С первого дня у нас сложились хорошие отношения.
— Но вы надеетесь, что еще сыграете на чемпионате мира?
— Как будет, так будет.
— Рашит Давыдов объяснил, что если Илья Сорокин мало выходит в матчах, то он на тренировке работает больше, чем играющий вратарь. Какие нюансы на таких занятиях?
— Мы тесно работаем с тренером вратарей, у нас идет хороший процесс. Не буду вдаваться в подробности, но в этом плане у нас все нормально.
— Сборная России одержала шесть побед в шести матчах. Как вам игра команды? Поделитесь мнением.
— Давайте пока не будем выносить оценки. Надо работать дальше, главные матчи впереди.
— Вам удалось посмотреть тут игру сборной США?
— Нет, еще не удалось. Но у нас будет специальный разбор перед матчем во вторник.
— Какие вратари на чемпионате мира из других команд привлекают ваше внимание?
— Если честно, я за другими матчами пристально не слежу. Мне трудно сказать….
— Какой опыт вы получаете на этом турнире, хотя чаще всего сидите в запасе?
— Колоссальный!
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|15 Мая, 21:15
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|Групповой этап: Группа A
|LANXESS arena
|Олег Знарок
|Боб Хартли
|Илья Сорокин
|Иварс Пунненовс
|1-й период
|12:10
|Богдан Киселевич (А. Панарин, Н. Кучеров)
|13:54
|Владислав Наместников
|Теодорс Блюгерс
|13:54
|18:41
|Иван Телегин (С. Плотников)
|18:41
|Сергей Андронов
|Гунарс Скворцов
|18:41
|Оскар Цибульскис
|19:56
|2-й период
|20:57
|Владислав Наместников (А. Панарин, Н. Кучеров)
|35:55
|Иван Проворов
|39:00
|Никита Кучеров (А. Панарин, Ант. Белов)
|3-й период
|Увис Балинскис
|52:57
|53:17
|Антон Белов (Н. Гусев, В. Шипачев)
|54:38
|Артем Зуб
|8
|Штрафное время
|8
|2
|Игра в большинстве
|2
|2
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Антонин Ержабек (Чехия)
|Главный судья
|Ян Гржибик (Чехия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол