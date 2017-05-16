Илья Сорокин: Я чувствовал себя не в своей тарелке

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Россия - США
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
8.05 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
8.05 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
8.05 завершен
Б 		Финляндия 3
Чехия 4
тв
Группа A
8.05 завершен США 4
Швеция 3
тв
Группа B
9.05 завершен Словения 1
Норвегия 5
Группа A
9.05 завершен Италия 1
Латвия 2
тв
Группа B
9.05 завершен
Б 		Швейцария 3
Франция 4
тв
Группа A
9.05 завершен
Б 		Словакия 3
Дания 4
тв
Группа B
10.05 завершен Швейцария 3
Беларусь 0
Группа A
10.05 завершен США 3
Италия 0
тв
Группа B
10.05 завершен Финляндия 5
Словения 2
тв
Группа A
10.05 завершен
Б 		Словакия 2
Германия 3
Группа B
11.05 завершен
ОТ 		Чехия 1
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Россия 3
Дания 0
тв
Группа B
11.05 завершен Канада 3
Франция 2
тв
Группа A
11.05 завершен Швеция 2
Латвия 0
тв
Группа B
12.05 завершен Чехия 5
Словения 1
тв
Группа A
12.05 завершен Швеция 8
Италия 1
тв
Группа B
12.05 завершен
Б 		Франция 4
Беларусь 3
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Дания 3
Германия 2
тв
Группа A
13.05 завершен Латвия 3
США 5
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Финляндия 3
тв
Группа A
13.05 завершен Россия 6
Словакия 0
тв
Группа B
13.05 завершен Словения 2
Беларусь 5
Группа A
13.05 завершен Италия 1
Германия 4
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Канада 2
Швейцария 3
тв
Группа A
14.05 завершен Словакия 1
США 6
тв
Группа B
14.05 завершен Франция 2
Чехия 5
тв
Группа A
14.05 завершен Дания 2
Швеция 4
тв
Группа B
14.05 завершен
ОТ 		Швейцария 2
Финляндия 3
тв
Группа A
15.05 завершен Дания 2
Италия 0
тв
Группа B
15.05 завершен Канада 5
Норвегия 0
тв
Группа A
15.05 завершен Россия 5
Латвия 0
тв
Группа B
15.05 завершен Франция 4
Словения 1
тв
Группа A
13:15 не начался Швеция
Словакия
тв
Группа B
13:15 не начался Беларусь
Норвегия
тв
Группа A
17:15 не начался Россия
США
тв
Группа B
17:15 не начался Чехия
Швейцария
тв
Группа A
21:15 не начался Германия
Латвия
тв
Группа B
21:15 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался 2A
3B
1/4 финала
18.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
18.05 не начался
4B
1/4 финала
18.05 не начался Канада
4A
1/2 финала
20.05 не начался П 1А-4В
П 2В-3А
1/2 финала
20.05 не начался П 1В-4А
П 2А-3В
Матч за 3-е место
21.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
21.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29751963/
16 мая 2017, 0:22 | Советский спорт

Илья Сорокин: Я чувствовал себя не в своей тарелке

Обозреватель «Советского спорта» после матча с Латвией (5:0) пообщался с голкипером сборной России Ильей Сорокиным.

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Чемпионат мира еще не начался, но сборная России сразу определилась с тем, что голкипер «Тампы» Андрей Василевский будет на турнире первым номером. Необычное было в том, что Василевский играл все матчи подряд в режиме нон-стоп, хотя на групповом этапе обычно и другие вратари получают практику.

Также не забывайте, что Василевский не сможет поехать на Олимпиаду в Пхенчхан, а вот Илья Сорокин наверняка будет там основным вратарем сборной России.

Но вот голкипер ЦСКА дождался своего шанса.

— Мы изначально планировали Илью Сорокина на этот матч, — объяснил тренер вратарей Рашит Давыдов после утренней раскатки. — Потому что встреча с Латвией поздняя, а во вторник против США играем днем. В прошлый раз, когда матчи были спаренными (Италия и Германия), мы могли выставить Андрея Василевского два раза. Но теперь исходим из состояния первого вратаря. Ему не нужно в данном случае распыляться.

— Как же тогда Илье Сорокину держаться в тонусе?
— Знаете, он достаточно много сыграл на подготовительном этапе. Но когда ты просто тренируешься — это одно дело. А когда работаешь на льду и знаешь, что тебя ждет матч — совсем другое. Так что Илюха много пахал на тренировках.

— Не замерзнет ли Илья Сорокин в воротах?
— Ну что вы, матч против Латвии будет тяжелым. Мы готовимся к трудной битве. Работы у Сорокина будет много.

— Но вы знаете, сборная Латвии сняла с игры основного вратаря и двух лидеров?
— Нет, мы об этом не знаем. Мы готовимся к серьезному матчу, — отрезал Давыдов.

…Как Сорокин провел этот поединок? Безукоризненно!

24 отраженных броска — особенно много работы было у Ильи во втором периоде (12). Он тащил все. Хотя в микст-зоне показалось, что настроение у Сорокина не очень. Видимо потому, что вратарь понимает — во вторник против сборной США сыграет не он.

— Спасибо за поздравление с «сухарем», — сказал Илья Сорокин после матча. — Игра получилась напряженной, хотя было маловато бросков в первом и третьем периодах. Честно сказать, я чувствовал себя не в своей тарелке. Давно не играл. Но партнеры помогли, спасибо им большое.

— Выделите какой-то опасный момент у игроков сборной Латвии?
— Знаете, все как-то ровно прошло. Даже вспомнить нечего.

— Вы на этом чемпионате мира провели только четыре периода — еще были 20 минут с итальянцами, когда вы отразили все четыре броска. Тяжело входить в игру, когда имеешь так мало практики?
— Что есть, то есть. Надо готовиться к тому, что ты можешь выйти в любой момент.

— Как у вас складывается общение с Андреем Василевским?
— Все отлично. С первого дня у нас сложились хорошие отношения.

— Но вы надеетесь, что еще сыграете на чемпионате мира?
— Как будет, так будет.

— Рашит Давыдов объяснил, что если Илья Сорокин мало выходит в матчах, то он на тренировке работает больше, чем играющий вратарь. Какие нюансы на таких занятиях?
— Мы тесно работаем с тренером вратарей, у нас идет хороший процесс. Не буду вдаваться в подробности, но в этом плане у нас все нормально.

— Сборная России одержала шесть побед в шести матчах. Как вам игра команды? Поделитесь мнением.
— Давайте пока не будем выносить оценки. Надо работать дальше, главные матчи впереди.

— Вам удалось посмотреть тут игру сборной США?
— Нет, еще не удалось. Но у нас будет специальный разбор перед матчем во вторник.

— Какие вратари на чемпионате мира из других команд привлекают ваше внимание?
— Если честно, я за другими матчами пристально не слежу. Мне трудно сказать….

— Какой опыт вы получаете на этом турнире, хотя чаще всего сидите в запасе?
— Колоссальный!
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15 Мая, 21:15 Зрители 16439 Групповой этап: Группа A LANXESS arena
Россия 5:0
(2:0, 2:0, 1:0)
Латвия
Главные тренеры
Олег Знарок Боб Хартли
Вратари
Илья Сорокин Иварс Пунненовс
1-й период
12:10 Богдан Киселевич (А. Панарин, Н. Кучеров)
13:54 Владислав Наместников
Теодорс Блюгерс 13:54
18:41 Иван Телегин (С. Плотников)
18:41 Сергей Андронов
Гунарс Скворцов 18:41
Оскар Цибульскис 19:56
2-й период
20:57 Владислав Наместников (А. Панарин, Н. Кучеров)
35:55 Иван Проворов
39:00 Никита Кучеров (А. Панарин, Ант. Белов)
3-й период
Увис Балинскис 52:57
53:17 Антон Белов (Н. Гусев, В. Шипачев)
54:38 Артем Зуб
Статистика
8 Штрафное время 8
2 Игра в большинстве 2
2 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Антонин Ержабек (Чехия)
Главный судья Ян Гржибик (Чехия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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