Илья Сорокин: Я чувствовал себя не в своей тарелке

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Чемпионат мира еще не начался, но сборная России сразу определилась с тем, что голкипер «Тампы» Андрей Василевский будет на турнире первым номером. Необычное было в том, что Василевский играл все матчи подряд в режиме нон-стоп, хотя на групповом этапе обычно и другие вратари получают практику.

Также не забывайте, что Василевский не сможет поехать на Олимпиаду в Пхенчхан, а вот Илья Сорокин наверняка будет там основным вратарем сборной России.

Но вот голкипер ЦСКА дождался своего шанса.

— Мы изначально планировали Илью Сорокина на этот матч, — объяснил тренер вратарей Рашит Давыдов после утренней раскатки. — Потому что встреча с Латвией поздняя, а во вторник против США играем днем. В прошлый раз, когда матчи были спаренными (Италия и Германия), мы могли выставить Андрея Василевского два раза. Но теперь исходим из состояния первого вратаря. Ему не нужно в данном случае распыляться.

— Как же тогда Илье Сорокину держаться в тонусе?

— Знаете, он достаточно много сыграл на подготовительном этапе. Но когда ты просто тренируешься — это одно дело. А когда работаешь на льду и знаешь, что тебя ждет матч — совсем другое. Так что Илюха много пахал на тренировках.

— Не замерзнет ли Илья Сорокин в воротах?

— Ну что вы, матч против Латвии будет тяжелым. Мы готовимся к трудной битве. Работы у Сорокина будет много.

— Но вы знаете, сборная Латвии сняла с игры основного вратаря и двух лидеров?

— Нет, мы об этом не знаем. Мы готовимся к серьезному матчу, — отрезал Давыдов.

…Как Сорокин провел этот поединок? Безукоризненно!

24 отраженных броска — особенно много работы было у Ильи во втором периоде (12). Он тащил все. Хотя в микст-зоне показалось, что настроение у Сорокина не очень. Видимо потому, что вратарь понимает — во вторник против сборной США сыграет не он.

— Спасибо за поздравление с «сухарем», — сказал Илья Сорокин после матча. — Игра получилась напряженной, хотя было маловато бросков в первом и третьем периодах. Честно сказать, я чувствовал себя не в своей тарелке. Давно не играл. Но партнеры помогли, спасибо им большое.

— Выделите какой-то опасный момент у игроков сборной Латвии?

— Знаете, все как-то ровно прошло. Даже вспомнить нечего.

— Вы на этом чемпионате мира провели только четыре периода — еще были 20 минут с итальянцами, когда вы отразили все четыре броска. Тяжело входить в игру, когда имеешь так мало практики?

— Что есть, то есть. Надо готовиться к тому, что ты можешь выйти в любой момент.

— Как у вас складывается общение с Андреем Василевским?

— Все отлично. С первого дня у нас сложились хорошие отношения.

— Но вы надеетесь, что еще сыграете на чемпионате мира?

— Как будет, так будет.

— Рашит Давыдов объяснил, что если Илья Сорокин мало выходит в матчах, то он на тренировке работает больше, чем играющий вратарь. Какие нюансы на таких занятиях?

— Мы тесно работаем с тренером вратарей, у нас идет хороший процесс. Не буду вдаваться в подробности, но в этом плане у нас все нормально.

— Сборная России одержала шесть побед в шести матчах. Как вам игра команды? Поделитесь мнением.

— Давайте пока не будем выносить оценки. Надо работать дальше, главные матчи впереди.

— Вам удалось посмотреть тут игру сборной США?

— Нет, еще не удалось. Но у нас будет специальный разбор перед матчем во вторник.

— Какие вратари на чемпионате мира из других команд привлекают ваше внимание?

— Если честно, я за другими матчами пристально не слежу. Мне трудно сказать….

— Какой опыт вы получаете на этом турнире, хотя чаще всего сидите в запасе?

— Колоссальный!