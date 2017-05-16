Кучеров сообщил, что адаптировался к игре на больших площадках
КЕЛЬН /Германия/, 15 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Форвард сборной России по хоккею Никита Кучеров уже чувствует себя лучше и увереннее при игре на больших площадках. Об этом он сообщил журналистам после матча чемпионата мира с латвийцами.
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В понедельник сборная России со счетом 5:0 разгромила команду Латвии, Кучеров отметился заброшенной шайбой.
«Стараюсь играть в правильный хоккей, с каждого игрой чувствую себя лучше. Первые матчи чувствовалась разница в площадках, но мы здесь, чтобы играть, а не оправдываться. Старались играть в атакующий хоккей и не забывать о защите», — сказал Кучеров.
«В звене с Панариным играть также комфортно, как и с Гусевым, они оба талантливые хоккеисты — могут и бросить, и отдать, — продолжил форвард. — Панарин профессионал,
«Каждый матч тяжело проходит, у нас есть время отдохнуть и подготовиться к игре с командой США. Они играют в интересный хоккей, эту встречу будет приятно будет смотреть болельщикам, а нам — в ней участвовать. Хочется занять первое место в группе, первоначальная задача — выигрывать каждый матч», — заключил Кучеров.
Чемпионат мира проходит
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|15 Мая, 21:15
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|Групповой этап: Группа A
|LANXESS arena
|Олег Знарок
|Боб Хартли
|Илья Сорокин
|Иварс Пунненовс
|1-й период
|12:10
|Богдан Киселевич (А. Панарин, Н. Кучеров)
|13:54
|Владислав Наместников
|Теодорс Блюгерс
|13:54
|18:41
|Иван Телегин (С. Плотников)
|18:41
|Сергей Андронов
|Гунарс Скворцов
|18:41
|Оскар Цибульскис
|19:56
|2-й период
|20:57
|Владислав Наместников (А. Панарин, Н. Кучеров)
|35:55
|Иван Проворов
|39:00
|Никита Кучеров (А. Панарин, Ант. Белов)
|3-й период
|Увис Балинскис
|52:57
|53:17
|Антон Белов (Н. Гусев, В. Шипачев)
|54:38
|Артем Зуб
|8
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Антонин Ержабек (Чехия)
|Главный судья
|Ян Гржибик (Чехия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
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- Удаление на 20 минут
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- Гол
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