Кучеров сообщил, что адаптировался к игре на больших площадках

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В понедельник сборная России со счетом 5:0 разгромила команду Латвии, Кучеров отметился заброшенной шайбой.

«Стараюсь играть в правильный хоккей, с каждого игрой чувствую себя лучше. Первые матчи чувствовалась разница в площадках, но мы здесь, чтобы играть, а не оправдываться. Старались играть в атакующий хоккей и не забывать о защите», — сказал Кучеров.

«В звене с Панариным играть также комфортно, как и с Гусевым, они оба талантливые хоккеисты — могут и бросить, и отдать, — продолжил форвард. — Панарин профессионал, где-то пропустил тренировку, но все равно выглядит хорошо».

«Каждый матч тяжело проходит, у нас есть время отдохнуть и подготовиться к игре с командой США. Они играют в интересный хоккей, эту встречу будет приятно будет смотреть болельщикам, а нам — в ней участвовать. Хочется занять первое место в группе, первоначальная задача — выигрывать каждый матч», — заключил Кучеров.