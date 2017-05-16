Борис Майоров: У Знарка даже Телегин и Андронов играют в хоккей
Эксперт «Советского спорта», двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров подвел итоги предпоследнего матча сборной России на групповом этапе против латвийцев.
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Видимо, что-то случилось...
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— Сборная России продолжает победную и голевую феерию…
— И мне очень нравится, как наши играют. Получаю эстетическое удовольствие от их действий на льду, на который в Кельне не жалуется разве что ленивый. Но и на пупырчатом льду игроки сборной России плетут кружева комбинаций. Причем делают это в максимальном темпе, на высочайших скоростях. Как советская сборная.
— Как вписался в командный рисунок Евгений Кузнецов? Ведь его партнеры по звену Ничушкин, Барабанов и Ткачев не самые тонкие мастера плести кружева комбинаций, как Шипачев, Дадонов, Гусев, Панарин…
— Тут я с вами не соглашусь. У Знарка все играют в нормальный хоккей. Даже московские армейцы Телегин и Андронов, привыкшие в ЦСКА носиться по всему полю и толкаться, в Кельне преобразились и приятно удивляют комбинационной игрой. А какой гол с мясом забил Телегин. Не выключился из борьбы, когда Плотников и Андронов выкатились против одного защитника, и добил в шайбу в ворота.
Что же касается Кузнецова, то ему требуется время на адаптацию, надо привыкнуть к новой площадке. Хотя он в отличие от Кучерова сразу заявил, что большой лед его не пугает, ему на нем комфортно.
— Показалось, что когда забивал Телегин, одна стойка ворот, хоть и приподнялась, но осталась на штыре, а вторая — съехала в сторону…
— Дальнюю стойку я не видел. Но раз судьи после коллективного обсуждения шайбу засчитали, значит, гол был. Да и жалко было его отменять. Надо поощрять атакующую команду за то, что сражалась до конца, доела момент.
— Латвийцы отличались
— Не думаю. Сборная Латвии всегда считалась колючей. Еще рижское «Динамо» Виктора Тихонова отличалось скоростью и силовой борьбой. Однако сил у латвийцев хватило минут на десять первого периода.
— Следующий наш соперник, американцы, действуют в той же агрессивной манере. Стало быть, репетиция перед заключительным матчем в группе удалась?
— Все репетиции закончились в Евротуре и Евровызове. На чемпионате мира ко всем соперникам надо относиться уважительно. Что и делает сборная России.
— И
— Пожалуйста. Добившись перевеса в счете, наши форварды стали злоупотреблять передачами. Отдавали шайбу, когда напрашивался бросок. В результате Шипачев и Дадонов не смогли пополнить снайперский счет. Да и Сорокин без дела не остался. Особенно во втором периоде, когда наши защитники позволили себе некоторые вольности.
— Похвалите нашего резервного вратаря за сухой дебют на этом чемпионате мира?
— Конечно! Сорокин сыграл очень надежно и главное спокойно. Рационально. Когда нужно, подчистил огрехи защитников и остался сухим. Молодец!
— Но почему в запасе сидел не еще один резервист Шестеркин, а наш первый номер Василевский? Неужели нельзя было дать ему выходной?
— Это решение тренеров я одобряю и поддерживаю.
— Матч с американцами наши начнут после минимально допустимой по правилам ИИХФ паузы — 18-ти часов после окончания игры со сборной Латвии. Хватит ли у подопечных Олега Знарка физических и эмоциональных сил на решающий поединок?
— Хватит. Я уверен. Это в прошлом сезоне Знарок в Евротуре беспокоился на этот счет, когда в его команде было немало ветеранов. Теперь же команда у нас молодая и голодная до побед.
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|15 Мая, 21:15
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|Групповой этап: Группа A
|LANXESS arena
|Олег Знарок
|Боб Хартли
|Илья Сорокин
|Иварс Пунненовс
|1-й период
|12:10
|Богдан Киселевич (А. Панарин, Н. Кучеров)
|13:54
|Владислав Наместников
|Теодорс Блюгерс
|13:54
|18:41
|Иван Телегин (С. Плотников)
|18:41
|Сергей Андронов
|Гунарс Скворцов
|18:41
|Оскар Цибульскис
|19:56
|2-й период
|20:57
|Владислав Наместников (А. Панарин, Н. Кучеров)
|35:55
|Иван Проворов
|39:00
|Никита Кучеров (А. Панарин, Ант. Белов)
|3-й период
|Увис Балинскис
|52:57
|53:17
|Антон Белов (Н. Гусев, В. Шипачев)
|54:38
|Артем Зуб
|8
|Штрафное время
|8
|2
|Игра в большинстве
|2
|2
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Антонин Ержабек (Чехия)
|Главный судья
|Ян Гржибик (Чехия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол