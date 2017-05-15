Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Россия - США
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
8.05 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
8.05 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
8.05 завершен
Б 		Финляндия 3
Чехия 4
тв
Группа A
8.05 завершен США 4
Швеция 3
тв
Группа B
9.05 завершен Словения 1
Норвегия 5
Группа A
9.05 завершен Италия 1
Латвия 2
тв
Группа B
9.05 завершен
Б 		Швейцария 3
Франция 4
тв
Группа A
9.05 завершен
Б 		Словакия 3
Дания 4
тв
Группа B
10.05 завершен Швейцария 3
Беларусь 0
Группа A
10.05 завершен США 3
Италия 0
тв
Группа B
10.05 завершен Финляндия 5
Словения 2
тв
Группа A
10.05 завершен
Б 		Словакия 2
Германия 3
Группа B
11.05 завершен
ОТ 		Чехия 1
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Россия 3
Дания 0
тв
Группа B
11.05 завершен Канада 3
Франция 2
тв
Группа A
11.05 завершен Швеция 2
Латвия 0
тв
Группа B
12.05 завершен Чехия 5
Словения 1
тв
Группа A
12.05 завершен Швеция 8
Италия 1
тв
Группа B
12.05 завершен
Б 		Франция 4
Беларусь 3
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Дания 3
Германия 2
тв
Группа A
13.05 завершен Латвия 3
США 5
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Финляндия 3
тв
Группа A
13.05 завершен Россия 6
Словакия 0
тв
Группа B
13.05 завершен Словения 2
Беларусь 5
Группа A
13.05 завершен Италия 1
Германия 4
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Канада 2
Швейцария 3
тв
Группа A
14.05 завершен Словакия 1
США 6
тв
Группа B
14.05 завершен Франция 2
Чехия 5
тв
Группа A
14.05 завершен Дания 2
Швеция 4
тв
Группа B
14.05 завершен
ОТ 		Швейцария 2
Финляндия 3
тв
Группа A
15.05 завершен Дания 2
Италия 0
тв
Группа B
15.05 завершен Канада 5
Норвегия 0
тв
Группа A
15.05 завершен Россия 5
Латвия 0
тв
Группа B
15.05 завершен Франция 4
Словения 1
тв
Группа A
13:15 не начался Швеция
Словакия
тв
Группа B
13:15 не начался Беларусь
Норвегия
тв
Группа A
17:15 не начался Россия
США
тв
Группа B
17:15 не начался Чехия
Швейцария
тв
Группа A
21:15 не начался Германия
Латвия
тв
Группа B
21:15 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался 2A
3B
1/4 финала
18.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
18.05 не начался
4B
1/4 финала
18.05 не начался Канада
4A
1/2 финала
20.05 не начался П 1А-4В
П 2В-3А
1/2 финала
20.05 не начался П 1В-4А
П 2А-3В
Матч за 3-е место
21.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
21.05 не начался W SF1
W SF2
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29751803/
15 мая 2017, 23:50 | Спорт-Экспресс

Шесть из шести! А завтра — Америка!

Российская сборная одержала шестую победу на чемпионате мира, крупно обыграв Латвию.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© РИА "Новости"
1/10

СМЕХ И ГРЕХ

Если в воскресенье днем на площади возле Lanxess арены было весело, словаки вовсю горланили песни, правда, покидали арену задолго до конца матча с американцами, то в понедельник на том же месте перед первым матчем дня было пустынно. Некоторое количество датчан, которые, похоже, организованно приехали конкретно на игру с итальянцами, поскольку в ней многолетний капитан сборной Дании Мортен Греен завершал международную карьеру. С его плакатами, которыми размахивали по окончании встречи — подготовились. 19 чемпионатов мира оттрубил как-никак, четыре из них — еще в первом дивизионе.

Итальянские болельщики явно Кельн покинули. Может, за исключением пары человек, самых «die hard» фанов. И правильно — смотреть им тут было не на что. Хотя Италия и сохраняла шансы на продление прописки — словаки совсем мертвыми оказались. Но даже с Данией мало что получалось. Одним ничего не нужно было, в любом случае оставались в «вышке», другие просто оказались не в состоянии. Не очень веселое зрелище, но хоть концовка подняла настроение, когда Александр Эггер потрясающе неловким движением забил в свои, пустые уже ворота. Пресс-центр смеялся в полном составе. В том числе — итальянцы. Словаки аплодировали. Смеялись и Элерс с Регином, на которого шайбу и записали, когда после матча общались с прессой. Эггер, понятно, пролетел мимо журналистов. Комментировать такой абсурдный гол — не слишком приятное занятие.

К вечеру народу, конечно, поднабралось. Немало было латышей, но русских — просто неимоверное количество. Арена была почти битком, и процентов восемьдесят — в красно-синем. Которые ревом приветствовали объявление фамилии Кузнецова. Россия — реально как дома в Кельне. Что, в общем-то, и обещали организаторы. И не подкачали.

СКА+

Бесконечно прав был Артис Аболс, сравнивший сборную России со СКА. Мол, матч только начался — а у тебя в воротах уже две шайбы. И возят, и возят.

Игра, конечно, разочаровала. Даже с трибуны. Для Латвии матч ничего не решал, немцев в любом случае придется побеждать для выхода в четвертьфинал, а свое отношение к встрече с российской сборной она показала еще на утренней раскатке, на которую не вышли Спруктс и Джериньш. Потом еще оказалось, что основного вратаря Мерзликина не будет даже в заявке. При том что он так хотел сыграть против Панарина и на этот раз «не лохануться», а на днях признался, что не любит Россию. Это могло, по крайней мере, как-то раззадорить банду Знарка. Хотя все равно сомнительно, что сработало бы.

В итоге обе команды словно бы вышли на тренировку. Причем не слишком интенсивную. Вяленько катались, лишь обозначая борьбу. Когда Галвиньш не может прервать пас через борт, просто поставив клюшку на лед, а Цибульскис едва не забивает в свои — все становится понятно. А лучше всего матч характеризовало то, что в первые 10 минут было всего три остановки игры — шайба вылетала за борт в зоне защиты сборной Латвии. А тут еще и Пунненов откровенно легкий гол от Киселевича запустил (он, кстати, уже забил столько же, сколько за всю регулярку, а Телегин две трети нормы этого сезона уже покрыл — о чем-то это все-таки говорит). И латвийцы словно все поняли, после чего моменты пошли косяками. Без особых скоростей, но они и не нужны были. Я даже перестал их считать — надоело.

В общем, напрягаться и не требовалось, да и не хотел этого никто. Завтра встреча с США — вот там уже всяко веселее будет. Американцы горазды побегать, даже поноситься, если уж начистоту. Ноги хочешь не хочешь, а придется согнуть.

Эмоции слегка накалились всего раз — Плотников что-то не поделил с Балинскисом после шайбы Телегина, в которой Пунненов тоже виноват, хотя удалили в итоге Андронова и Скворцова. В остальном — скука, наибудничнейшая победа с финтами ради финтов и несколькими красивыми индивидуальными перфомансами. В том числе — фирменными слепыми передачами Кузнецова и ажурным катанием Орлова. Для них эта игра точно была полезной, чтобы вкатиться — и то хлеб. А так — после шведов смотреть, по большому счету, было не на что. Таков уж уровень некоторых соперников на чемпионатах мира. С 12 сборными турнир стал бы куда интереснее. Вся надежда на плей-офф. Ну, и на матч с США. Его и ждем.

Игорь ЕРОНКО
из Кельна.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
15 Мая, 21:15 Зрители 16439 Групповой этап: Группа A LANXESS arena
Россия 5:0
(2:0, 2:0, 1:0)
Латвия
Главные тренеры
Олег Знарок Боб Хартли
Вратари
Илья Сорокин Иварс Пунненовс
1-й период
12:10 Богдан Киселевич (А. Панарин, Н. Кучеров)
13:54 Владислав Наместников
Теодорс Блюгерс 13:54
18:41 Иван Телегин (С. Плотников)
18:41 Сергей Андронов
Гунарс Скворцов 18:41
Оскар Цибульскис 19:56
2-й период
20:57 Владислав Наместников (А. Панарин, Н. Кучеров)
35:55 Иван Проворов
39:00 Никита Кучеров (А. Панарин, Ант. Белов)
3-й период
Увис Балинскис 52:57
53:17 Антон Белов (Н. Гусев, В. Шипачев)
54:38 Артем Зуб
Статистика
8 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Антонин Ержабек (Чехия)
Главный судья Ян Гржибик (Чехия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

Новости по теме

Белов и Кулда признаны лучшими игроками матча Россия — Латвия на ЧМ-2017

Белов и Кулда признаны лучшими игроками матча Россия — Латвия на ЧМ-2017

Защитник сборной России Антон Белов и защитник сборной Латвии Артур Кулда были признаны лучшими игроками матча между сборными России и Латвии на групповом этапе чемпионата мира по хоккею 2017 года. Встреча, проходившая на «Ланксесс-Арене» в Кёльне, завершилась со счётом 5:0 в пользу россиян.
Еще 7 новостей   Все новости
15 мая

Страшная травма игрока "Спартака". Подробности

В сборной России они не нужны - их не взяли на Кубок конфедераций

Самый нелепый гол чемпионата мира
Викторина
Павел Буре