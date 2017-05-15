Шесть из шести! А завтра — Америка!
Российская сборная одержала шестую победу на чемпионате мира, крупно обыграв Латвию.
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СМЕХ И ГРЕХ
Если в воскресенье днем на площади возле Lanxess арены было весело, словаки вовсю горланили песни, правда, покидали арену задолго до конца матча с американцами, то в понедельник на том же месте перед первым матчем дня было пустынно. Некоторое количество датчан, которые, похоже, организованно приехали конкретно на игру с итальянцами, поскольку в ней многолетний капитан сборной Дании Мортен Греен завершал международную карьеру. С его плакатами, которыми размахивали по окончании встречи — подготовились. 19 чемпионатов мира оттрубил
Итальянские болельщики явно Кельн покинули. Может, за исключением пары человек, самых «die hard» фанов. И правильно — смотреть им тут было не на что. Хотя Италия и сохраняла шансы на продление прописки — словаки совсем мертвыми оказались. Но даже с Данией мало что получалось. Одним ничего не нужно было, в любом случае оставались в «вышке», другие просто оказались не в состоянии. Не очень веселое зрелище, но хоть концовка подняла настроение, когда Александр Эггер потрясающе неловким движением забил в свои, пустые уже ворота.
К вечеру народу, конечно, поднабралось. Немало было латышей, но русских — просто неимоверное количество. Арена была почти битком, и процентов восемьдесят — в
СКА+
Бесконечно прав был Артис Аболс, сравнивший сборную России со СКА. Мол, матч только начался — а у тебя в воротах уже две шайбы. И возят, и возят.
Игра, конечно, разочаровала. Даже с трибуны. Для Латвии матч ничего не решал, немцев в любом случае придется побеждать для выхода в четвертьфинал, а свое отношение к встрече с российской сборной она показала еще на утренней раскатке, на которую не вышли Спруктс и Джериньш. Потом еще оказалось, что основного вратаря Мерзликина не будет даже в заявке. При том что он так хотел сыграть против Панарина и на этот раз «не лохануться», а на днях признался, что не любит Россию. Это могло, по крайней мере,
В итоге обе команды словно бы вышли на тренировку. Причем не слишком интенсивную. Вяленько катались, лишь обозначая борьбу. Когда Галвиньш не может прервать пас через борт, просто поставив клюшку на лед, а Цибульскис едва не забивает в свои — все становится понятно. А лучше всего матч характеризовало то, что в первые 10 минут было всего три остановки игры — шайба вылетала за борт в зоне защиты сборной Латвии. А тут еще и Пунненов откровенно легкий гол от Киселевича запустил (он, кстати, уже забил столько же, сколько за всю регулярку, а Телегин две трети нормы этого сезона уже покрыл — о
В общем, напрягаться и не требовалось, да и не хотел этого никто. Завтра встреча с США — вот там уже всяко веселее будет. Американцы горазды побегать, даже поноситься, если уж начистоту. Ноги хочешь не хочешь, а придется согнуть.
Эмоции слегка накалились всего раз — Плотников
Игорь ЕРОНКО
из Кельна.
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|15 Мая, 21:15
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|Групповой этап: Группа A
|LANXESS arena
|Олег Знарок
|Боб Хартли
|Илья Сорокин
|Иварс Пунненовс
|1-й период
|12:10
|Богдан Киселевич (А. Панарин, Н. Кучеров)
|13:54
|Владислав Наместников
|Теодорс Блюгерс
|13:54
|18:41
|Иван Телегин (С. Плотников)
|18:41
|Сергей Андронов
|Гунарс Скворцов
|18:41
|Оскар Цибульскис
|19:56
|2-й период
|20:57
|Владислав Наместников (А. Панарин, Н. Кучеров)
|35:55
|Иван Проворов
|39:00
|Никита Кучеров (А. Панарин, Ант. Белов)
|3-й период
|Увис Балинскис
|52:57
|53:17
|Антон Белов (Н. Гусев, В. Шипачев)
|54:38
|Артем Зуб
|8
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Антонин Ержабек (Чехия)
|Главный судья
|Ян Гржибик (Чехия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол