СМЕХ И ГРЕХ

Если в воскресенье днем на площади возле Lanxess арены было весело, словаки вовсю горланили песни, правда, покидали арену задолго до конца матча с американцами, то в понедельник на том же месте перед первым матчем дня было пустынно. Некоторое количество датчан, которые, похоже, организованно приехали конкретно на игру с итальянцами, поскольку в ней многолетний капитан сборной Дании Мортен Греен завершал международную карьеру. С его плакатами, которыми размахивали по окончании встречи — подготовились. 19 чемпионатов мира оттрубил как-никак, четыре из них — еще в первом дивизионе.

Итальянские болельщики явно Кельн покинули. Может, за исключением пары человек, самых «die hard» фанов. И правильно — смотреть им тут было не на что. Хотя Италия и сохраняла шансы на продление прописки — словаки совсем мертвыми оказались. Но даже с Данией мало что получалось. Одним ничего не нужно было, в любом случае оставались в «вышке», другие просто оказались не в состоянии. Не очень веселое зрелище, но хоть концовка подняла настроение, когда Александр Эггер потрясающе неловким движением забил в свои, пустые уже ворота. Пресс-центр смеялся в полном составе. В том числе — итальянцы. Словаки аплодировали. Смеялись и Элерс с Регином, на которого шайбу и записали, когда после матча общались с прессой. Эггер, понятно, пролетел мимо журналистов. Комментировать такой абсурдный гол — не слишком приятное занятие.

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К вечеру народу, конечно, поднабралось. Немало было латышей, но русских — просто неимоверное количество. Арена была почти битком, и процентов восемьдесят — в красно-синем. Которые ревом приветствовали объявление фамилии Кузнецова. Россия — реально как дома в Кельне. Что, в общем-то, и обещали организаторы. И не подкачали.

СКА+

Бесконечно прав был Артис Аболс, сравнивший сборную России со СКА. Мол, матч только начался — а у тебя в воротах уже две шайбы. И возят, и возят.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Как надо заряжать от синей? Держите урок от Богдана Киселевича, который делает 1:0 ? <a href="https://t.co/qscrxnAHez">pic.twitter.com/qscrxnAHez</a></p>— Хоккей России (@russiahockey) <a href="https://twitter.com/russiahockey/status/864187478181380098">15 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Иван Телегин ворвался на чужой пятак и показал - кто тут главный. Показал ровно на 2:0✅ <a href="https://t.co/fAUwKkaklj">pic.twitter.com/fAUwKkaklj</a></p>— Хоккей России (@russiahockey) <a href="https://twitter.com/russiahockey/status/864190537204736000">15 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Игра, конечно, разочаровала. Даже с трибуны. Для Латвии матч ничего не решал, немцев в любом случае придется побеждать для выхода в четвертьфинал, а свое отношение к встрече с российской сборной она показала еще на утренней раскатке, на которую не вышли Спруктс и Джериньш. Потом еще оказалось, что основного вратаря Мерзликина не будет даже в заявке. При том что он так хотел сыграть против Панарина и на этот раз «не лохануться», а на днях признался, что не любит Россию. Это могло, по крайней мере, как-то раззадорить банду Знарка. Хотя все равно сомнительно, что сработало бы.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Кучеров⚡ начинает, Панарин? переводит на НАМЕСТНИКОВА⚡⚡⚡ - и отличный кистевой, и 3:0! Класс! <a href="https://t.co/d4kvKuRhma">pic.twitter.com/d4kvKuRhma</a></p>— Хоккей России (@russiahockey) <a href="https://twitter.com/russiahockey/status/864196708074475521">15 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

В итоге обе команды словно бы вышли на тренировку. Причем не слишком интенсивную. Вяленько катались, лишь обозначая борьбу. Когда Галвиньш не может прервать пас через борт, просто поставив клюшку на лед, а Цибульскис едва не забивает в свои — все становится понятно. А лучше всего матч характеризовало то, что в первые 10 минут было всего три остановки игры — шайба вылетала за борт в зоне защиты сборной Латвии. А тут еще и Пунненов откровенно легкий гол от Киселевича запустил (он, кстати, уже забил столько же, сколько за всю регулярку, а Телегин две трети нормы этого сезона уже покрыл — о чем-то это все-таки говорит). И латвийцы словно все поняли, после чего моменты пошли косяками. Без особых скоростей, но они и не нужны были. Я даже перестал их считать — надоело.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Гол дня, которого не было. Но комбинация от 97-87-63 просто роскошная, оцените: <a href="https://t.co/PmTXowDjM7">pic.twitter.com/PmTXowDjM7</a></p>— Хоккей России (@russiahockey) <a href="https://twitter.com/russiahockey/status/864200999334023168">15 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

В общем, напрягаться и не требовалось, да и не хотел этого никто. Завтра встреча с США — вот там уже всяко веселее будет. Американцы горазды побегать, даже поноситься, если уж начистоту. Ноги хочешь не хочешь, а придется согнуть.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Молнию от ⚡Кучерова ⚡заказывали? Расписываться не нужно, просто получите и наслаждайтесь: <a href="https://t.co/Ga68xETLDe">pic.twitter.com/Ga68xETLDe</a></p>— Хоккей России (@russiahockey) <a href="https://twitter.com/russiahockey/status/864202970149335045">15 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Эмоции слегка накалились всего раз — Плотников что-то не поделил с Балинскисом после шайбы Телегина, в которой Пунненов тоже виноват, хотя удалили в итоге Андронова и Скворцова. В остальном — скука, наибудничнейшая победа с финтами ради финтов и несколькими красивыми индивидуальными перфомансами. В том числе — фирменными слепыми передачами Кузнецова и ажурным катанием Орлова. Для них эта игра точно была полезной, чтобы вкатиться — и то хлеб. А так — после шведов смотреть, по большому счету, было не на что. Таков уж уровень некоторых соперников на чемпионатах мира. С 12 сборными турнир стал бы куда интереснее. Вся надежда на плей-офф. Ну, и на матч с США. Его и ждем.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">БУМ от Антона Белова - без шансов, без вариантов - это 5:0. Большинство - 2/2! ??? <a href="https://t.co/GxQwx8hXdj">pic.twitter.com/GxQwx8hXdj</a></p>— Хоккей России (@russiahockey) <a href="https://twitter.com/russiahockey/status/864212196657680384">15 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Игорь ЕРОНКО

из Кельна.