Расклады ЧМ-2017. «Убежит» ли Россия от Канады до финала?

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РОССИЯ ИЛИ США? США ИЛИ ШВЕЦИЯ?

После победы над Латвией российская сборная вновь возглавила группу А. Сейчас положение лидеров в таблице такое:

Россия — 17 (6) (соперник — США)

США — 15 (6) (Россия)

Швеция — 13 (6) (Словакия).

Германия и Латвия имеют по 9 очков и выше четвертого места подняться не могут. Итак, Россия сыграет с США, Швеция — со Словакией. Рассмотрим все варианты, включая даже невероятные — успех словаков против «Тре Крунур».

а) Если Россия и Швеция выигрывают в основное время, то положение становится таким — 1. Россия. 2. Швеция. 3. США.

б) Если Россия берет хотя бы одно очко против США, а Швеция не выигрывает у Словакии в основное время, то — 1. Россия. 2. США. 3. Швеция (американцы обыграли шведов в очной встрече).

в) Если США выигрывает в основное время, то при любом раскладе другого матча — 1. США. 2. Россия. 3. Швеция.

ГЕРМАНИЯ ИЛИ ЛАТВИЯ?

В борьбе за четвертую путевку в плей-офф от группы А все просто: кто из пары Германия — Латвия выигрывает, тот и попадает в четвертьфинал, а проигравший покидает турнир.

ЧЕХИЯ, ШВЕЙЦАРИЯ ИЛИ ФИНЛЯНДИЯ?

После победы Канады над Норвегии стал известен победитель группы В — это «Кленовые листья» — и все участники плей-офф. Норвежцы лишились шансов выйти в четвертьфинал (финнам они проиграли в очной встрече), так что все интриги сосредоточены в борьбе за 2−4 места между тремя сборными: Чехией, Швейцарией и Норвегией. По сравнению со вчерашней ситуаций в раскладах их борьбы ничего не изменилось, так что просто напомним уже сказанное:

Чехия — 13 очков, Швейцария — 12, Финляндия — 11.

Матчи Чехия — Швейцария и Канада — Финляндия.

Проанализируем расклады:

а) Если Чехия выигрывает (не важно, в основное ли время), то занимает 2-е место, а Финляндия, чтобы обойти Швейцарию, должна набрать хотя бы на одно очко больше нее.

б) Если Чехия проигрывает в основное время, то Швейцария занимает 2-е место, а Финляндия, чтобы обойти Чехию, должна также побеждать Канаду за 60 минут.

в) Самый веселый вариант: если Чехия проигрывает не в основное время. Тут два подпункта.

— если Финляндия не выигрывает в основное время, то положение будет таким: 2. Швейцария. 3. Чехия. 4. Финляндия.

— если Финляндия выигрывает в основное время, то три команды набирают 14 очков, причем в очных встречах между собой все они будут иметь на счету по 3 балла. И разница шайб тоже будет идентичной — «0». Так что все будет решаться благодаря количеству шайб в очных встречах (пока у чехов — 4, финнов — 6, швейцарцев — 2).

СЫГРАЕМ ЛИ С КАНАДОЙ?

Не стоит забывать и про сетку плей-офф, которая касается ее полуфинальной части. Конечно, для начала российской сборной надо будет пройти первый раунд плей-офф, но … про более далекое будущее забывать не стоит.

Здесь ключевая интрига касается Канады, которая уже обеспечила себе первое место в группе В и относительную легкую прогулку в четвертьфинале в виде победителя пары Латвия-Германия.

Все зависит от матча с США: в случае, если россияне займут первое место в группе А, они имеют шансы встретиться с Канадой лишь в финале. Если же американцы возьмут завтра три очка, то битва против действующих чемпионов мира (в случае успеха в четвертьфинале) ждет нас уже на полуфинальной стадии.