Расклады ЧМ-2017. «Убежит» ли Россия от Канады до финала?
«СЭ» разбирает главные интриги последнего игрового дня группового этапа чемпионата мира.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
РОССИЯ ИЛИ США? США ИЛИ ШВЕЦИЯ?
После победы над Латвией российская сборная вновь возглавила группу А. Сейчас положение лидеров в таблице такое:
Россия — 17 (6) (соперник — США)
США — 15 (6) (Россия)
Швеция — 13 (6) (Словакия).
Германия и Латвия имеют по 9 очков и выше четвертого места подняться не могут. Итак, Россия сыграет с США, Швеция — со Словакией. Рассмотрим все варианты, включая даже невероятные — успех словаков против «Тре Крунур».
а) Если Россия и Швеция выигрывают в основное время, то положение становится таким — 1. Россия. 2. Швеция. 3. США.
б) Если Россия берет хотя бы одно очко против США, а Швеция не выигрывает у Словакии в основное время, то — 1. Россия. 2. США. 3. Швеция (американцы обыграли шведов в очной встрече).
в) Если США выигрывает в основное время, то при любом раскладе другого матча — 1. США. 2. Россия. 3. Швеция.
ГЕРМАНИЯ ИЛИ ЛАТВИЯ?
В борьбе за четвертую путевку в
ЧЕХИЯ, ШВЕЙЦАРИЯ ИЛИ ФИНЛЯНДИЯ?
После победы Канады над Норвегии стал известен победитель группы В — это «Кленовые листья» — и все участники
Чехия — 13 очков, Швейцария — 12, Финляндия — 11.
Матчи Чехия — Швейцария и Канада — Финляндия.
Проанализируем расклады:
а) Если Чехия выигрывает (не важно, в основное ли время), то занимает 2-е место, а Финляндия, чтобы обойти Швейцарию, должна набрать хотя бы на одно очко больше нее.
б) Если Чехия проигрывает в основное время, то Швейцария занимает 2-е место, а Финляндия, чтобы обойти Чехию, должна также побеждать Канаду за 60 минут.
в) Самый веселый вариант: если Чехия проигрывает не в основное время. Тут два подпункта.
— если Финляндия не выигрывает в основное время, то положение будет таким: 2. Швейцария. 3. Чехия. 4. Финляндия.
— если Финляндия выигрывает в основное время, то три команды набирают 14 очков, причем в очных встречах между собой все они будут иметь на счету по 3 балла. И разница шайб тоже будет идентичной — «0». Так что все будет решаться благодаря количеству шайб в очных встречах (пока у чехов — 4, финнов — 6, швейцарцев — 2).
СЫГРАЕМ ЛИ С КАНАДОЙ?
Не стоит забывать и про сетку
Здесь ключевая интрига касается Канады, которая уже обеспечила себе первое место в группе В и относительную легкую прогулку в четвертьфинале в виде победителя пары
Все зависит от матча с США: в случае, если россияне займут первое место в группе А, они имеют шансы встретиться с Канадой лишь в финале. Если же американцы возьмут завтра три очка, то битва против действующих чемпионов мира (в случае успеха в четвертьфинале) ждет нас уже на полуфинальной стадии.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter