Расклады ЧМ-2017. «Убежит» ли Россия от Канады до финала?

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Россия - США
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
8.05 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
8.05 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
8.05 завершен
Б 		Финляндия 3
Чехия 4
тв
Группа A
8.05 завершен США 4
Швеция 3
тв
Группа B
9.05 завершен Словения 1
Норвегия 5
Группа A
9.05 завершен Италия 1
Латвия 2
тв
Группа B
9.05 завершен
Б 		Швейцария 3
Франция 4
тв
Группа A
9.05 завершен
Б 		Словакия 3
Дания 4
тв
Группа B
10.05 завершен Швейцария 3
Беларусь 0
Группа A
10.05 завершен США 3
Италия 0
тв
Группа B
10.05 завершен Финляндия 5
Словения 2
тв
Группа A
10.05 завершен
Б 		Словакия 2
Германия 3
Группа B
11.05 завершен
ОТ 		Чехия 1
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Россия 3
Дания 0
тв
Группа B
11.05 завершен Канада 3
Франция 2
тв
Группа A
11.05 завершен Швеция 2
Латвия 0
тв
Группа B
12.05 завершен Чехия 5
Словения 1
тв
Группа A
12.05 завершен Швеция 8
Италия 1
тв
Группа B
12.05 завершен
Б 		Франция 4
Беларусь 3
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Дания 3
Германия 2
тв
Группа A
13.05 завершен Латвия 3
США 5
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Финляндия 3
тв
Группа A
13.05 завершен Россия 6
Словакия 0
тв
Группа B
13.05 завершен Словения 2
Беларусь 5
Группа A
13.05 завершен Италия 1
Германия 4
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Канада 2
Швейцария 3
тв
Группа A
14.05 завершен Словакия 1
США 6
тв
Группа B
14.05 завершен Франция 2
Чехия 5
тв
Группа A
14.05 завершен Дания 2
Швеция 4
тв
Группа B
14.05 завершен
ОТ 		Швейцария 2
Финляндия 3
тв
Группа A
15.05 завершен Дания 2
Италия 0
тв
Группа B
15.05 завершен Канада 5
Норвегия 0
тв
Группа A
15.05 завершен Россия 5
Латвия 0
тв
Группа B
15.05 завершен Франция 4
Словения 1
тв
Группа A
13:15 не начался Швеция
Словакия
тв
Группа B
13:15 не начался Беларусь
Норвегия
тв
Группа A
17:15 не начался Россия
США
тв
Группа B
17:15 не начался Чехия
Швейцария
тв
Группа A
21:15 не начался Германия
Латвия
тв
Группа B
21:15 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался 2A
3B
1/4 финала
18.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
18.05 не начался
4B
1/4 финала
18.05 не начался Канада
4A
1/2 финала
20.05 не начался П 1А-4В
П 2В-3А
1/2 финала
20.05 не начался П 1В-4А
П 2А-3В
Матч за 3-е место
21.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
21.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29751802/
15 мая 2017, 23:55 | Спорт-Экспресс

Расклады ЧМ-2017. «Убежит» ли Россия от Канады до финала?

«СЭ» разбирает главные интриги последнего игрового дня группового этапа чемпионата мира.

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РОССИЯ ИЛИ США? США ИЛИ ШВЕЦИЯ?

После победы над Латвией российская сборная вновь возглавила группу А. Сейчас положение лидеров в таблице такое:

Россия — 17 (6) (соперник — США)
США — 15 (6) (Россия)
Швеция — 13 (6) (Словакия).

Германия и Латвия имеют по 9 очков и выше четвертого места подняться не могут. Итак, Россия сыграет с США, Швеция — со Словакией. Рассмотрим все варианты, включая даже невероятные — успех словаков против «Тре Крунур».

а) Если Россия и Швеция выигрывают в основное время, то положение становится таким — 1. Россия. 2. Швеция. 3. США.

б) Если Россия берет хотя бы одно очко против США, а Швеция не выигрывает у Словакии в основное время, то — 1. Россия. 2. США. 3. Швеция (американцы обыграли шведов в очной встрече).

в) Если США выигрывает в основное время, то при любом раскладе другого матча — 1. США. 2. Россия. 3. Швеция.

ГЕРМАНИЯ ИЛИ ЛАТВИЯ?

В борьбе за четвертую путевку в плей-офф от группы А все просто: кто из пары Германия — Латвия выигрывает, тот и попадает в четвертьфинал, а проигравший покидает турнир.

ЧЕХИЯ, ШВЕЙЦАРИЯ ИЛИ ФИНЛЯНДИЯ?

После победы Канады над Норвегии стал известен победитель группы В — это «Кленовые листья» — и все участники плей-офф. Норвежцы лишились шансов выйти в четвертьфинал (финнам они проиграли в очной встрече), так что все интриги сосредоточены в борьбе за 2−4 места между тремя сборными: Чехией, Швейцарией и Норвегией. По сравнению со вчерашней ситуаций в раскладах их борьбы ничего не изменилось, так что просто напомним уже сказанное:

Чехия — 13 очков, Швейцария — 12, Финляндия — 11.
Матчи Чехия — Швейцария и Канада — Финляндия.

Проанализируем расклады:

а) Если Чехия выигрывает (не важно, в основное ли время), то занимает 2-е место, а Финляндия, чтобы обойти Швейцарию, должна набрать хотя бы на одно очко больше нее.

б) Если Чехия проигрывает в основное время, то Швейцария занимает 2-е место, а Финляндия, чтобы обойти Чехию, должна также побеждать Канаду за 60 минут.

в) Самый веселый вариант: если Чехия проигрывает не в основное время. Тут два подпункта.

— если Финляндия не выигрывает в основное время, то положение будет таким: 2. Швейцария. 3. Чехия. 4. Финляндия.

— если Финляндия выигрывает в основное время, то три команды набирают 14 очков, причем в очных встречах между собой все они будут иметь на счету по 3 балла. И разница шайб тоже будет идентичной — «0». Так что все будет решаться благодаря количеству шайб в очных встречах (пока у чехов — 4, финнов — 6, швейцарцев — 2).

СЫГРАЕМ ЛИ С КАНАДОЙ?

Не стоит забывать и про сетку плей-офф, которая касается ее полуфинальной части. Конечно, для начала российской сборной надо будет пройти первый раунд плей-офф, но … про более далекое будущее забывать не стоит.

Здесь ключевая интрига касается Канады, которая уже обеспечила себе первое место в группе В и относительную легкую прогулку в четвертьфинале в виде победителя пары Латвия-Германия.

Все зависит от матча с США: в случае, если россияне займут первое место в группе А, они имеют шансы встретиться с Канадой лишь в финале. Если же американцы возьмут завтра три очка, то битва против действующих чемпионов мира (в случае успеха в четвертьфинале) ждет нас уже на полуфинальной стадии.
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