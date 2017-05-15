Третьяк: Сборной России нужно обыгрывать американцев на ЧМ, ехать в Париж не хочется

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Сборная России, проводящая все встречи на групповом этапе в Кельне, в понедельник разгромила команду Латвии — 5:0. В заключительном матче перед плей-офф россияне сыграют за первое место в группе с командой США. При определенных раскладах команде, занявшей второе место в группе А, придется ехать играть четвертьфинальный матч в Париж.

«В последнем матче нужно обыгрывать американцев. В Париж ехать не хочется», — сказал Третьяк журналистам.