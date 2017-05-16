Белов и Кулда признаны лучшими игроками матча Россия — Латвия на ЧМ-2017
Защитник сборной России Антон Белов и защитник сборной Латвии Артур Кулда были признаны лучшими игроками матча между сборными России и Латвии на групповом этапе чемпионата мира по хоккею 2017 года. Встреча, проходившая на «Ланксесс-Арене» в Кёльне, завершилась со счётом 5:0 в пользу россиян.
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Белов провёл на площадке 14 минут 46 секунд, отметился одной заброшенной шайбой и двумя голевыми передачами, заработав показатель полезности «+2».
Кулда сыграл 16 минут 39 секунд, заработав показатель полезности «-2».
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|15 Мая, 21:15
|Зрители 16439
|Групповой этап: Группа A
|LANXESS arena
Главные тренеры
|Олег Знарок
|Боб Хартли
Вратари
|Илья Сорокин
|Иварс Пунненовс
|1-й период
|12:10
|Богдан Киселевич (А. Панарин, Н. Кучеров)
|13:54
|Владислав Наместников
|Теодорс Блюгерс
|13:54
|18:41
|Иван Телегин (С. Плотников)
|18:41
|Сергей Андронов
|Гунарс Скворцов
|18:41
|Оскар Цибульскис
|19:56
|2-й период
|20:57
|Владислав Наместников (А. Панарин, Н. Кучеров)
|35:55
|Иван Проворов
|39:00
|Никита Кучеров (А. Панарин, Ант. Белов)
|3-й период
|Увис Балинскис
|52:57
|53:17
|Антон Белов (Н. Гусев, В. Шипачев)
|54:38
|Артем Зуб
Статистика
|8
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Антонин Ержабек (Чехия)
|Главный судья
|Ян Гржибик (Чехия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол