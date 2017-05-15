Сборная России разгромила команду Латвии на чемпионате мира по хоккею

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Шайбы забросили Богдан Киселевич (12-я минута), Иван Телегин (19), Владислав Наместников (21), Никита Кучеров (40) и Антон Белов (54).

Первую игру на турнире провели защитник Дмитрий Орлов и нападающий Евгений Кузнецов из клуба НХЛ «Вашингтон».

Сборная России, уже обеспечившая себе выход в четвертьфинал, набрала 17 очков и вышла на первое место в группе А. В активе латвийцев — 9 очков и четвертое место.