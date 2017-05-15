Хет-трик Русселя принес сборной Франции победу над словенцами в матче ЧМ по хоккею
МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Сборная Франции обыграла команду Словении со счетом 4:1 в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Кельне и Париже.
Шайбу в составе сборной Словении забросил Ян Муршак (45-я минута). У французов отличились Антуан Руссель (29, 45, 59) и Йоанн Овитю (32).
Команды провели последний матч на нынешнем турнире. Французы не смогли пробиться в
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|15 Мая, 21:15
|Зрители 12807
|Групповой этап: Группа B
|AccorHotels Arena
Главные тренеры
|Дэйв Хендерсон
|Ник Зупанчич
Вратари
|Кристобаль Юэ 59:36 (Ф. Арди 59:36)
|Матия Пинтарич 58:27 (М. Пинтарич 58:30)
|1-й период
|Алеш Мушич
|16:44
|2-й период
|Юрий Репе
|28:05
|28:20
|Антуан Руссель (Й. Овитю, С. Да Коста)
|31:08
|Йоанн Овитю (П-Э. Белльмар)
|36:31
|3-й период
|Кен Ограеншек
|42:02
|Сабахудин Ковачевич
|43:55
|44:01
|Антуан Руссель (Й. Овитю)
|Ян Муршак (А. Мушич, М. Пинтарич)
|44:25
|57:51
|Николя Беш
|58:30
|п.в.
|Антуан Руссель
Статистика
|4
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Бретт Айверсон (Канада)
|Главный судья
|Марк Лемелин (США)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол