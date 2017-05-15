Хет-трик Русселя принес сборной Франции победу над словенцами в матче ЧМ по хоккею

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Шайбу в составе сборной Словении забросил Ян Муршак (45-я минута). У французов отличились Антуан Руссель (29, 45, 59) и Йоанн Овитю (32).