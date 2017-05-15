Сборная России обыграла Латвию в матче чемпионата мира

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Интересно, что обе команды вышли на матч без основных голкиперов. В составе сборной России в защищать ворота вышел Илья Сорокин, в составе сборной Латвии — Иварс Пунненовс.

На восьмой минуте российские хоккеисты вышли вперед, счет в матче открыл Богдан Киселевич после передач Артемия Панарина и Никиты Кучерова. Под занавес периода сборная России забросила вторую шайбу, автором гола стал Иван Телегин, результативный пас на счету Сергея Плотникова.

В самом начале второго периода сборная России увеличила преимущество в счете: после передач Панарина и Кучерова отличился Владислав Наместников. За минуту до конца второго периода Никита Кучеров довел счет до крупного, 4:0 в пользу сборной России. Авторами результативных передач стали Артемий Панарин и Антон Белов.

На 13-й минуте третьего периода российская команда реализовала большинство, шайбу с передач Никиты Гусева и Вадима Шипачева забросил Антон Белов.

В заключительном матче групповой стадии мирового первенства сборная России сыграет с командой США. Матч пройдет 16 мая и начнется в 17:15 мск.