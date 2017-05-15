Сборная России обыграла Латвию в матче чемпионата мира
В очередном матче группового этапа чемпионата мира сборная России одержала победу над командой Латвии со счетом 5:0.
Интересно, что обе команды вышли на матч без основных голкиперов. В составе сборной России в защищать ворота вышел Илья Сорокин, в составе сборной Латвии — Иварс Пунненовс.
На восьмой минуте российские хоккеисты вышли вперед, счет в матче открыл Богдан Киселевич после передач Артемия Панарина и Никиты Кучерова. Под занавес периода сборная России забросила вторую шайбу, автором гола стал Иван Телегин, результативный пас на счету Сергея Плотникова.
В самом начале второго периода сборная России увеличила преимущество в счете: после передач Панарина и Кучерова отличился Владислав Наместников. За минуту до конца второго периода Никита Кучеров довел счет до крупного, 4:0 в пользу сборной России. Авторами результативных передач стали Артемий Панарин и Антон Белов.
На 13-й минуте третьего периода российская команда реализовала большинство, шайбу с передач Никиты Гусева и Вадима Шипачева забросил Антон Белов.
В заключительном матче групповой стадии мирового первенства сборная России сыграет с командой США. Матч пройдет 16 мая и начнется в 17:15 мск.
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|15 Мая, 21:15
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|Групповой этап: Группа A
|LANXESS arena
|Олег Знарок
|Боб Хартли
|Илья Сорокин
|Иварс Пунненовс
|1-й период
|12:10
|Богдан Киселевич (А. Панарин, Н. Кучеров)
|13:54
|Владислав Наместников
|Теодорс Блюгерс
|13:54
|18:41
|Иван Телегин (С. Плотников)
|18:41
|Сергей Андронов
|Гунарс Скворцов
|18:41
|Оскар Цибульскис
|19:56
|2-й период
|20:57
|Владислав Наместников (А. Панарин, Н. Кучеров)
|35:55
|Иван Проворов
|39:00
|Никита Кучеров (А. Панарин, Ант. Белов)
|3-й период
|Увис Балинскис
|52:57
|53:17
|Антон Белов (Н. Гусев, В. Шипачев)
|54:38
|Артем Зуб
|8
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Антонин Ержабек (Чехия)
|Главный судья
|Ян Гржибик (Чехия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол