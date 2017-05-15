Автогол от Италии и канадское большинство

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Россия - США
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
8.05 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
8.05 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
8.05 завершен
Б 		Финляндия 3
Чехия 4
тв
Группа A
8.05 завершен США 4
Швеция 3
тв
Группа B
9.05 завершен Словения 1
Норвегия 5
Группа A
9.05 завершен Италия 1
Латвия 2
тв
Группа B
9.05 завершен
Б 		Швейцария 3
Франция 4
тв
Группа A
9.05 завершен
Б 		Словакия 3
Дания 4
тв
Группа B
10.05 завершен Швейцария 3
Беларусь 0
Группа A
10.05 завершен США 3
Италия 0
тв
Группа B
10.05 завершен Финляндия 5
Словения 2
тв
Группа A
10.05 завершен
Б 		Словакия 2
Германия 3
Группа B
11.05 завершен
ОТ 		Чехия 1
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Россия 3
Дания 0
тв
Группа B
11.05 завершен Канада 3
Франция 2
тв
Группа A
11.05 завершен Швеция 2
Латвия 0
тв
Группа B
12.05 завершен Чехия 5
Словения 1
тв
Группа A
12.05 завершен Швеция 8
Италия 1
тв
Группа B
12.05 завершен
Б 		Франция 4
Беларусь 3
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Дания 3
Германия 2
тв
Группа A
13.05 завершен Латвия 3
США 5
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Финляндия 3
тв
Группа A
13.05 завершен Россия 6
Словакия 0
тв
Группа B
13.05 завершен Словения 2
Беларусь 5
Группа A
13.05 завершен Италия 1
Германия 4
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Канада 2
Швейцария 3
тв
Группа A
14.05 завершен Словакия 1
США 6
тв
Группа B
14.05 завершен Франция 2
Чехия 5
тв
Группа A
14.05 завершен Дания 2
Швеция 4
тв
Группа B
14.05 завершен
ОТ 		Швейцария 2
Финляндия 3
тв
Группа A
17:15 завершен Дания 2
Италия 0
тв
Группа B
17:15 завершен Канада 5
Норвегия 0
тв
Группа A
21:15 перерыв Россия 4
Латвия 0
тв
Группа B
21:15 перерыв Франция 2
Словения 0
тв
Группа A
16.05 не начался Швеция
Словакия
тв
Группа B
16.05 не начался Беларусь
Норвегия
тв
Группа A
16.05 не начался Россия
США
тв
Группа B
16.05 не начался Чехия
Швейцария
тв
Группа A
16.05 не начался Германия
Латвия
тв
Группа B
16.05 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался 2A
3B
1/4 финала
18.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
18.05 не начался
4B
1/4 финала
18.05 не начался 1B
4A
1/2 финала
20.05 не начался П 1А-4В
П 2В-3А
1/2 финала
20.05 не начался П 1В-4А
П 2А-3В
Матч за 3-е место
21.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
21.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29751234/
15 мая 2017, 22:12 | Спорт-Экспресс

Автогол от Италии и канадское большинство

«СЭ» рассказывает матчах ЧМ-2017, состоявшихся в понедельник.

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ГРУППА А: ДВЕРЬЮ ПО СПИНЕ

Дания — Италия — 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)
Голы: Хардт — 3 (бол., Сторм, Якобсен), 57:36 — 1:0. Регин — 2 (п.в.), 58:47 — 2:0. Вратари: Дам — Бернард (00:00 — 58:01, 58:47 — 60:00). Штраф: 2 — 4. Броски: 38 (10+12+16) — 16 (4+6+6). Судьи: Фонселиус, Одиньш. 15 мая. Кельн. LANXESS arena.

У итальянцев имелся небольшой шанс избежать вылета из элитной группы ЧМ, но для этого им была необходима победа над датчанами, которые примут следующее мировое первенство и поэтому не могут вылететь в низший дивизион ни при каких раскладах. Однако и без большой турнирной мотивации скандинавы спокойно контролировали ход игры и не давали сопернику создавать ничего серьезного. А в концовке взяли и сделали победный результат за минуту с небольшим — сначала Хардт завершил комбинацию в большинстве, а потом Регин удвоил счет. Правда, на самом деле форвард «Йокерита» почти не причастен к этой шайбе. Итальянец Эггер сотворил самый курьезный автогол турнира. Находясь перед пустыми воротами, он неожиданно поскользнулся и переправил шайбу за ленточку. Если итальянцы и хотели хлопнуть дверью, то ударили ей только себе по спине.

ГРУППА B: ДАЛЬНОБОЙЩИК ПАРЭЙКО

Канада — Норвегия — 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)
Голы: Хардт — 3 (бол., Симмондс), 17:48 — 1:0. Хардт — 3 (бол., Маккиннон, О’Райлли), 18:42 — 2:0. Шайфли — 1 (Матесон, Скиннер), 34:57 — 3:0. Хардт — 3 (бол., Маккиннон, Марнер), 38:14 — 4:0. Хардт — 3 (бол., Шайфли, Маккиннон), 57:20 — 5:0. Вратари: Хеукеланн (00:00 — 45:45, 48:12 -60:00), Себерг (45:45 — 48:12) — Джонсон. Штраф: 8 — 10. Броски: 48 (21+19+8) — 10 (8+2+0). Судьи: Гофман, Линде. 15 мая. Париж. AccorHotels Arena.

В дебюте матча с Норвегией канадцев продолжили преследовать неудачи — сначала О’Райлли не реализовал буллит, а потом судьи не засчитали гол Симмондса. Однако стоило северянам помечтать о том, что они смогут разжиться важными очками в этой игре, как им тут же дали по рукам. Матис Улимб удалился два раза подряд, и «Кленовые листья» забили дважды. Особенно впечатляющим выглядел мощный бросок Парэйко от синей линии. Во втором периоде защитник повторил трюк на бис — снова большинство и снова классный щелчок издали. Единственный в игре гол в равных составах забил Шайфли, а О’Райлли в конце игры реабилитировался за нереализованный буллит.
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