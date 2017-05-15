Автогол от Италии и канадское большинство

ГРУППА А: ДВЕРЬЮ ПО СПИНЕ

Дания — Италия — 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

Голы: Хардт — 3 (бол., Сторм, Якобсен), 57:36 — 1:0. Регин — 2 (п.в.), 58:47 — 2:0. Вратари: Дам — Бернард (00:00 — 58:01, 58:47 — 60:00). Штраф: 2 — 4. Броски: 38 (10+12+16) — 16 (4+6+6). Судьи: Фонселиус, Одиньш. 15 мая. Кельн. LANXESS arena.

У итальянцев имелся небольшой шанс избежать вылета из элитной группы ЧМ, но для этого им была необходима победа над датчанами, которые примут следующее мировое первенство и поэтому не могут вылететь в низший дивизион ни при каких раскладах. Однако и без большой турнирной мотивации скандинавы спокойно контролировали ход игры и не давали сопернику создавать ничего серьезного. А в концовке взяли и сделали победный результат за минуту с небольшим — сначала Хардт завершил комбинацию в большинстве, а потом Регин удвоил счет. Правда, на самом деле форвард «Йокерита» почти не причастен к этой шайбе. Итальянец Эггер сотворил самый курьезный автогол турнира. Находясь перед пустыми воротами, он неожиданно поскользнулся и переправил шайбу за ленточку. Если итальянцы и хотели хлопнуть дверью, то ударили ей только себе по спине.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">ICYMI: Johnny Gaudreau pays the price for this one in a Team USA win.<a href="https://twitter.com/hashtag/IIHFWorlds?src=hash">#IIHFWorlds</a> Our YouTube channel has more: <a href="https://t.co/C97F8Bpzzm">https://t.co/C97F8Bpzzm</a> <a href="https://t.co/HIgk41cTSd">pic.twitter.com/HIgk41cTSd</a></p>— IIHF (@IIHFHockey) <a href="https://twitter.com/IIHFHockey/status/863798611875901440">14 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ГРУППА B: ДАЛЬНОБОЙЩИК ПАРЭЙКО

Канада — Норвегия — 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)

Голы: Хардт — 3 (бол., Симмондс), 17:48 — 1:0. Хардт — 3 (бол., Маккиннон, О’Райлли), 18:42 — 2:0. Шайфли — 1 (Матесон, Скиннер), 34:57 — 3:0. Хардт — 3 (бол., Маккиннон, Марнер), 38:14 — 4:0. Хардт — 3 (бол., Шайфли, Маккиннон), 57:20 — 5:0. Вратари: Хеукеланн (00:00 — 45:45, 48:12 -60:00), Себерг (45:45 — 48:12) — Джонсон. Штраф: 8 — 10. Броски: 48 (21+19+8) — 10 (8+2+0). Судьи: Гофман, Линде. 15 мая. Париж. AccorHotels Arena.

В дебюте матча с Норвегией канадцев продолжили преследовать неудачи — сначала О’Райлли не реализовал буллит, а потом судьи не засчитали гол Симмондса. Однако стоило северянам помечтать о том, что они смогут разжиться важными очками в этой игре, как им тут же дали по рукам. Матис Улимб удалился два раза подряд, и «Кленовые листья» забили дважды. Особенно впечатляющим выглядел мощный бросок Парэйко от синей линии. Во втором периоде защитник повторил трюк на бис — снова большинство и снова классный щелчок издали. Единственный в игре гол в равных составах забил Шайфли, а О’Райлли в конце игры реабилитировался за нереализованный буллит.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">ICYMI: <a href="https://twitter.com/hashtag/DENvsITA?src=hash">#DENvsITA</a> was scoreless almost the entire way, until this PP goal by Nichlas Hardt. <a href="https://twitter.com/hashtag/IIHFWorlds?src=hash">#IIHFWorlds</a> More > <a href="https://t.co/C97F8Bpzzm">https://t.co/C97F8Bpzzm</a> <a href="https://t.co/Uq72yl3UWW">pic.twitter.com/Uq72yl3UWW</a></p>— IIHF (@IIHFHockey) <a href="https://twitter.com/IIHFHockey/status/864162896879767556">15 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>