Автогол от Италии и канадское большинство
«СЭ» рассказывает матчах ЧМ-2017, состоявшихся в понедельник.
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ГРУППА А: ДВЕРЬЮ ПО СПИНЕ
Дания — Италия — 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)
Голы: Хардт — 3 (бол., Сторм, Якобсен), 57:36 — 1:0. Регин — 2 (п.в.), 58:47 — 2:0. Вратари: Дам — Бернард (00:00 — 58:01, 58:47 — 60:00). Штраф: 2 — 4. Броски: 38 (10+12+16) — 16 (4+6+6). Судьи: Фонселиус, Одиньш. 15 мая. Кельн. LANXESS arena.
У итальянцев имелся небольшой шанс избежать вылета из элитной группы ЧМ, но для этого им была необходима победа над датчанами, которые примут следующее мировое первенство и поэтому не могут вылететь в низший дивизион ни при каких раскладах. Однако и без большой турнирной мотивации скандинавы спокойно контролировали ход игры и не давали сопернику создавать ничего серьезного. А в концовке взяли и сделали победный результат за минуту с небольшим — сначала Хардт завершил комбинацию в большинстве, а потом Регин удвоил счет. Правда, на самом деле форвард «Йокерита» почти не причастен к этой шайбе. Итальянец Эггер сотворил самый курьезный автогол турнира. Находясь перед пустыми воротами, он неожиданно поскользнулся и переправил шайбу за ленточку. Если итальянцы и хотели хлопнуть дверью, то ударили ей только себе по спине.
ГРУППА B: ДАЛЬНОБОЙЩИК ПАРЭЙКО
Канада — Норвегия — 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)
Голы: Хардт — 3 (бол., Симмондс), 17:48 — 1:0. Хардт — 3 (бол., Маккиннон, О’Райлли), 18:42 — 2:0. Шайфли — 1 (Матесон, Скиннер), 34:57 — 3:0. Хардт — 3 (бол., Маккиннон, Марнер), 38:14 — 4:0. Хардт — 3 (бол., Шайфли, Маккиннон), 57:20 — 5:0. Вратари: Хеукеланн (00:00 — 45:45, 48:12 -60:00), Себерг (45:45 — 48:12) — Джонсон. Штраф: 8 — 10. Броски: 48 (21+19+8) — 10 (8+2+0). Судьи: Гофман, Линде. 15 мая. Париж. AccorHotels Arena.
В дебюте матча с Норвегией канадцев продолжили преследовать неудачи — сначала О’Райлли не реализовал буллит, а потом судьи не засчитали гол Симмондса. Однако стоило северянам помечтать о том, что они смогут разжиться важными очками в этой игре, как им тут же дали по рукам. Матис Улимб удалился два раза подряд, и «Кленовые листья» забили дважды. Особенно впечатляющим выглядел мощный бросок Парэйко от синей линии. Во втором периоде защитник повторил трюк на бис — снова большинство и снова классный щелчок издали. Единственный в игре гол в равных составах забил Шайфли, а О’Райлли в конце игры реабилитировался за нереализованный буллит.
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