Сборная России обыгрывает Латвию в матче чемпионата мира
В матче группового этапа чемпионата мира сборная России встречается с командой Латвии.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Интересно, что обе команды вышли на матч без основных голкиперов. В составе сборной России в защищать ворота вышел Илья Сорокин, в составе сборной Латвии — Иварс Пунненовс.
На восьмой минуте российские хоккеисты вышли вперед, счет в матче открыл Богдан Киселевич после передач Артемия Панарина и Никиты Кучерова. Под занавес периода сборная России забросила вторую шайбу, автором гола стал Иван Телегин, результативный пас на счету Сергея Плотникова.
В самом начале второго периода сборная России увеличила преимущество в счете: после передач Панарина и Кучерова отличился Владислав Наместников. За минуту до конца второго периода Никита Кучеров довел счет до крупного, 4:0 в пользу сборной России. Авторами результативных передач стали Артемий Панарин и Антон Белов.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter