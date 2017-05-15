Дэйв Льюис: Даже не знаю, сможем ли мы набрать игроков на состав

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— Вчера команда получила полноценный выходной, — цитирует официальный сайт ФХБ Льюиса. — Мы смогли немного успокоить эмоции, прогуляться по городу. Лично я прошел порядка 10 миль с другими тренерами, завершив прогулку у Эйфелевой башни. Я доволен победой, которой мы добились в матче со Словенией, и надеюсь, что она придаст нам уверенности завтра. Сейчас нас подкосили травмы. Даже не знаю, сможем ли мы набрать игроков на состав. Надеюсь, что сможем.

Завтра в воротах сыграет Лаланд, он сам этого хочет и он к этому готов. Мы не собираемся ждать подарка судьбы от других команд в виде набранных либо упущенных очков в последних матчах. Наша судьба должна остаться в наших руках — это я сказал ребятам сегодня. Все вопросы о релегейшене будут сняты, если мы добьемся победы над Норвегией.

Напомним, что матч Белоруссия — Норвегии состоится завтра, начало — в 13.15 по московскому времени.