Определились все соперники сборной Казахстана на следующем чемпионате мира

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Из высшего дивизиона спустились сборные Словении и Италии, из группы «В» первого дивизиона поднялась Великобритания.



Место и сроки проведения чемпионата мира определятся позже. Не исключено, что турнир может пройти в Астане.