Определились все соперники сборной Казахстана на следующем чемпионате мира
В следующем году на чемпионате мира в первом дивизионе за две путёвки в элиту будут бороться сборные Словении, Италии, Казахстана, Польши, Венгрии и Великобритании.
Из высшего дивизиона спустились сборные Словении и Италии, из группы «В» первого дивизиона поднялась Великобритания.
Место и сроки проведения чемпионата мира определятся позже. Не исключено, что турнир может пройти в Астане.
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