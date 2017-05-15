Эггер завершает карьеру в сборной Италии после автогола в игре ЧМ с датчанами

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Сборная Италии в понедельник со счетом 0:2 уступила команде Дании в своем заключительном матче на групповом этапе чемпионата мира, проходящего в Кельне и Париже. Эггер на 59-й минуте забросил шайбу в свои ворота, установив окончательный счет в игре.

«Обидно, что проиграли, потому что матч был равный. Забил в свои ворота, потому что поскользнулся. Не хочу винить во всем лед, такого не должно было случиться на предпоследней минуте основного времени. Это однозначно был (мой) последний матч за сборную Италии. Никогда не мог подумать, что закончу карьеру в сборной после автогола в матче, по итогам которого команда вылетит из элиты, но это жизнь», — сказал Эггер журналистам.

Сборная Италии, проиграв все семь матчей на турнире, с одним очком в активе заняла последнее восьмое место в своей группе и в следующем году сыграет в первом дивизионе чемпионата мира.

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