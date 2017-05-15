Элерс: Датским хоккеистам надо многое поменять для успеха на домашнем ЧМ

В следующем году мировое первенство пройдет в датских Копенгагене и Хернинге.

«Мы надеемся, что выступим лучше, чем в этом году. Здесь мы не показали свою лучшую игру, поэтому нам многое в этом плане стоит поменять, — сказал Элерс. — Нашей целью был выход в плей-офф, чего нам сделать не удалось. Но матч с Италией показал, что мы на верном пути — показали в игре все лучшее, что у нас есть».

«С нетерпением жду домашнего турнира, у меня нет других слов. Дания — такая маленькая страна, где не так много хоккеистов. Поэтому чемпионат мира будет большим событием для датского хоккея и всей Дании», — добавил он.

Сборная Дании в понедельник обыграла команду Италии со счетом 2:0. Второй гол итальянцы забили в свои ворота на последней минуте — шайба после передачи отскочила от клюшки Александра Эггера в пустые ворота. Итальянцы в тот момент заменили вратаря на шестого полевого игрока. «Я такого раньше не видел, это курьезный гол. Сопернику надо было побеждать, но ему не повезло», — отметил Элерс.

После матча датчане устроили проводы своему капитану Мортену Греену, который провел последний матч за свою национальную сборную. «Он отличный парень, отличный капитан. Я горд тем, что играл с ним в одной команде, и сожалею, что его больше с нами не будет в сборной», — отметил форвард.