Элерс: Датским хоккеистам надо многое поменять для успеха на домашнем ЧМ

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Россия - Латвия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
8.05 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
8.05 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
8.05 завершен
Б 		Финляндия 3
Чехия 4
тв
Группа A
8.05 завершен США 4
Швеция 3
тв
Группа B
9.05 завершен Словения 1
Норвегия 5
Группа A
9.05 завершен Италия 1
Латвия 2
тв
Группа B
9.05 завершен
Б 		Швейцария 3
Франция 4
тв
Группа A
9.05 завершен
Б 		Словакия 3
Дания 4
тв
Группа B
10.05 завершен Швейцария 3
Беларусь 0
Группа A
10.05 завершен США 3
Италия 0
тв
Группа B
10.05 завершен Финляндия 5
Словения 2
тв
Группа A
10.05 завершен
Б 		Словакия 2
Германия 3
Группа B
11.05 завершен
ОТ 		Чехия 1
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Россия 3
Дания 0
тв
Группа B
11.05 завершен Канада 3
Франция 2
тв
Группа A
11.05 завершен Швеция 2
Латвия 0
тв
Группа B
12.05 завершен Чехия 5
Словения 1
тв
Группа A
12.05 завершен Швеция 8
Италия 1
тв
Группа B
12.05 завершен
Б 		Франция 4
Беларусь 3
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Дания 3
Германия 2
тв
Группа A
13.05 завершен Латвия 3
США 5
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Финляндия 3
тв
Группа A
13.05 завершен Россия 6
Словакия 0
тв
Группа B
13.05 завершен Словения 2
Беларусь 5
Группа A
13.05 завершен Италия 1
Германия 4
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Канада 2
Швейцария 3
тв
Группа A
14.05 завершен Словакия 1
США 6
тв
Группа B
14.05 завершен Франция 2
Чехия 5
тв
Группа A
14.05 завершен Дания 2
Швеция 4
тв
Группа B
14.05 завершен
ОТ 		Швейцария 2
Финляндия 3
тв
Группа A
17:15 завершен Дания 2
Италия 0
тв
Группа B
17:15 завершен Канада 5
Норвегия 0
тв
Группа A
21:15 не начался Россия
Латвия
тв
Группа B
21:15 не начался Франция
Словения
тв
Группа A
16.05 не начался Швеция
Словакия
тв
Группа B
16.05 не начался Беларусь
Норвегия
тв
Группа A
16.05 не начался Россия
США
тв
Группа B
16.05 не начался Чехия
Швейцария
тв
Группа A
16.05 не начался Германия
Латвия
тв
Группа B
16.05 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался 2A
3B
1/4 финала
18.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
18.05 не начался
4B
1/4 финала
18.05 не начался 1B
4A
1/2 финала
20.05 не начался П 1А-4В
П 2В-3А
1/2 финала
20.05 не начался П 1В-4А
П 2А-3В
Матч за 3-е место
21.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
21.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29750479/
15 мая 2017, 20:36 | ТАСС

Элерс: Датским хоккеистам надо многое поменять для успеха на домашнем ЧМ

КЕЛЬН /Германия/, 15 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Сборной Дании по хоккею предстоит многое изменить в своей игре, чтобы успешно выступить на домашнем чемпионате мира 2018 года. Такое мнение журналистам высказал форвард датчан Николай Элерс.

В следующем году мировое первенство пройдет в датских Копенгагене и Хернинге.

«Мы надеемся, что выступим лучше, чем в этом году. Здесь мы не показали свою лучшую игру, поэтому нам многое в этом плане стоит поменять, — сказал Элерс. — Нашей целью был выход в плей-офф, чего нам сделать не удалось. Но матч с Италией показал, что мы на верном пути — показали в игре все лучшее, что у нас есть».

«С нетерпением жду домашнего турнира, у меня нет других слов. Дания — такая маленькая страна, где не так много хоккеистов. Поэтому чемпионат мира будет большим событием для датского хоккея и всей Дании», — добавил он.

Сборная Дании в понедельник обыграла команду Италии со счетом 2:0. Второй гол итальянцы забили в свои ворота на последней минуте — шайба после передачи отскочила от клюшки Александра Эггера в пустые ворота. Итальянцы в тот момент заменили вратаря на шестого полевого игрока. «Я такого раньше не видел, это курьезный гол. Сопернику надо было побеждать, но ему не повезло», — отметил Элерс.

После матча датчане устроили проводы своему капитану Мортену Греену, который провел последний матч за свою национальную сборную. «Он отличный парень, отличный капитан. Я горд тем, что играл с ним в одной команде, и сожалею, что его больше с нами не будет в сборной», — отметил форвард.
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15 Мая, 17:15 Зрители 5653 Групповой этап: Группа A LANXESS arena
Дания 2:0
(0:0, 0:0, 2:0)
Италия
Главные тренеры
Янне Карлссон Стефан Майр
Вратари
Себастьян Дам Андреас Бернард 58:01 (Анд. Бернард 58:47)
1-й период
07:05
Рафаэль Андергассен 19:31
3-й период
Томас Ларкин 57:11
57:36 Никлас Хардт (Ф. Сторм, Ю. Якобсен)
58:47 п.в. Петер Регин
Статистика
2 Штрафное время 4
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
Главный судья Стефан Фонселиус (Финляндия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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