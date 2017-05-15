Элерс: Датским хоккеистам надо многое поменять для успеха на домашнем ЧМ
КЕЛЬН /Германия/, 15 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Сборной Дании по хоккею предстоит многое изменить в своей игре, чтобы успешно выступить на домашнем чемпионате мира 2018 года. Такое мнение журналистам высказал форвард датчан Николай Элерс.
В следующем году мировое первенство пройдет в датских Копенгагене и Хернинге.
«Мы надеемся, что выступим лучше, чем в этом году. Здесь мы не показали свою лучшую игру, поэтому нам многое в этом плане стоит поменять, — сказал Элерс. — Нашей целью был выход в
«С нетерпением жду домашнего турнира, у меня нет других слов. Дания — такая маленькая страна, где не так много хоккеистов. Поэтому чемпионат мира будет большим событием для датского хоккея и всей Дании», — добавил он.
Сборная Дании в понедельник обыграла команду Италии со счетом 2:0. Второй гол итальянцы забили в свои ворота на последней минуте — шайба после передачи отскочила от клюшки Александра Эггера в пустые ворота. Итальянцы в тот момент заменили вратаря на шестого полевого игрока. «Я такого раньше не видел, это курьезный гол. Сопернику надо было побеждать, но ему не повезло», — отметил Элерс.
После матча датчане устроили проводы своему капитану Мортену Греену, который провел последний матч за свою национальную сборную. «Он отличный парень, отличный капитан. Я горд тем, что играл с ним в одной команде, и сожалею, что его больше с нами не будет в сборной», — отметил форвард.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
|Янне Карлссон
|Стефан Майр
|Себастьян Дам
|Андреас Бернард 58:01 (Анд. Бернард 58:47)
|1-й период
|07:05
|Рафаэль Андергассен
|19:31
|3-й период
|Томас Ларкин
|57:11
|57:36
|Никлас Хардт (Ф. Сторм, Ю. Якобсен)
|58:47
|п.в.
|Петер Регин
|2
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
|Главный судья
|Стефан Фонселиус (Финляндия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол