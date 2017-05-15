Сборная Канады разгромила команду Норвегии в матче группового этапа ЧМ

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Россия - Латвия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
8.05 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
8.05 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
8.05 завершен
Б 		Финляндия 3
Чехия 4
тв
Группа A
8.05 завершен США 4
Швеция 3
тв
Группа B
9.05 завершен Словения 1
Норвегия 5
Группа A
9.05 завершен Италия 1
Латвия 2
тв
Группа B
9.05 завершен
Б 		Швейцария 3
Франция 4
тв
Группа A
9.05 завершен
Б 		Словакия 3
Дания 4
тв
Группа B
10.05 завершен Швейцария 3
Беларусь 0
Группа A
10.05 завершен США 3
Италия 0
тв
Группа B
10.05 завершен Финляндия 5
Словения 2
тв
Группа A
10.05 завершен
Б 		Словакия 2
Германия 3
Группа B
11.05 завершен
ОТ 		Чехия 1
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Россия 3
Дания 0
тв
Группа B
11.05 завершен Канада 3
Франция 2
тв
Группа A
11.05 завершен Швеция 2
Латвия 0
тв
Группа B
12.05 завершен Чехия 5
Словения 1
тв
Группа A
12.05 завершен Швеция 8
Италия 1
тв
Группа B
12.05 завершен
Б 		Франция 4
Беларусь 3
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Дания 3
Германия 2
тв
Группа A
13.05 завершен Латвия 3
США 5
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Финляндия 3
тв
Группа A
13.05 завершен Россия 6
Словакия 0
тв
Группа B
13.05 завершен Словения 2
Беларусь 5
Группа A
13.05 завершен Италия 1
Германия 4
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Канада 2
Швейцария 3
тв
Группа A
14.05 завершен Словакия 1
США 6
тв
Группа B
14.05 завершен Франция 2
Чехия 5
тв
Группа A
14.05 завершен Дания 2
Швеция 4
тв
Группа B
14.05 завершен
ОТ 		Швейцария 2
Финляндия 3
тв
Группа A
17:15 завершен Дания 2
Италия 0
тв
Группа B
17:15 завершен Канада 5
Норвегия 0
тв
Группа A
21:15 не начался Россия
Латвия
тв
Группа B
21:15 не начался Франция
Словения
тв
Группа A
16.05 не начался Швеция
Словакия
тв
Группа B
16.05 не начался Беларусь
Норвегия
тв
Группа A
16.05 не начался Россия
США
тв
Группа B
16.05 не начался Чехия
Швейцария
тв
Группа A
16.05 не начался Германия
Латвия
тв
Группа B
16.05 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался 2A
3B
1/4 финала
18.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
18.05 не начался
4B
1/4 финала
18.05 не начался 1B
4A
1/2 финала
20.05 не начался П 1А-4В
П 2В-3А
1/2 финала
20.05 не начался П 1В-4А
П 2А-3В
Матч за 3-е место
21.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
21.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29750347/
15 мая 2017, 20:02 | Р-Спорт

Сборная Канады разгромила команду Норвегии в матче группового этапа ЧМ

ПАРИЖ, 15 мая — Р-Спорт. Хоккеисты сборной Канады разгромили команду Норвегии в матче группового этапа чемпионата мира-2017, который проходит в Кельне и Париже.

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Встреча группы В, прошедшая в Париже в понедельник, завершилась со счетом 5:0 (2:0, 2:0, 1:0) в пользу канадцев. У победителей дубль оформил Колтон Парайко (19-я и 39-я минуты), также отличились Брэйден Шенн (18), Марк Шайфли (35) и Райан О’Райлли (58).

После этой победы канадцы набрали 16 очков и лидируют в таблице группы после шести матчей. Сборная Норвегии осталась с 8 очками на пятом месте, отставая от идущих четвертыми финнов на 3 очка.

В заключительном матче группового этапа сборная Канады 16 мая встретится с командой Финляндии, а норвежцы в тот же день сыграют со сборной Белоруссии.
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15 Мая, 17:15 Групповой этап: Группа B AccorHotels Arena
Канада 5:0
(2:0, 2:0, 1:0)
Норвегия
Главные тренеры
Джон Купер Петтер Торесен
Вратари
Чед Джонсон Хенрик Хеукеланн 45:45 (С. Себерг 45:45-48:12, Х. Хеукеланн 48:12)
1-й период
01:52 Райан О`Райлли
05:34
Матис Улимб 16:05
17:48 Брэйден Шенн (У. Симмондс)
Матис Улимб 18:12
18:42 Колтон Парэйко (Н. Маккиннон, Р. О`Райлли)
19:28 Уэйн Симмондс
2-й период
29:14 Алекс Киллорн
Даниэль Сервик 29:14
34:57 Марк Шайфли (М. Матесон, Дж. Скиннер)
Никлас Рест 36:32
38:14 Колтон Парэйко (Н. Маккиннон, М. Марнер)
3-й период
53:40 Крис Ли
Никлас Рест 56:55
57:20 Райан О`Райлли (М. Шайфли, Н. Маккиннон)
Статистика
8 Штрафное время 10
0 Игра в большинстве 0
4 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Роман Гофман (Москва, Россия)
Главный судья Маркус Линде (Швеция)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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