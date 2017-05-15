Сборная Канады разгромила команду Норвегии в матче группового этапа ЧМ

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Встреча группы В, прошедшая в Париже в понедельник, завершилась со счетом 5:0 (2:0, 2:0, 1:0) в пользу канадцев. У победителей дубль оформил Колтон Парайко (19-я и 39-я минуты), также отличились Брэйден Шенн (18), Марк Шайфли (35) и Райан О’Райлли (58).

После этой победы канадцы набрали 16 очков и лидируют в таблице группы после шести матчей. Сборная Норвегии осталась с 8 очками на пятом месте, отставая от идущих четвертыми финнов на 3 очка.

В заключительном матче группового этапа сборная Канады 16 мая встретится с командой Финляндии, а норвежцы в тот же день сыграют со сборной Белоруссии.