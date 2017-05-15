Сборная Канады разгромила команду Норвегии в матче группового этапа ЧМ
ПАРИЖ, 15 мая —
Р-Спорт. Хоккеисты сборной Канады разгромили команду Норвегии в матче группового этапа чемпионата мира-2017, который проходит в Кельне и Париже.
Встреча группы В, прошедшая в Париже в понедельник, завершилась со счетом 5:0 (2:0, 2:0, 1:0) в пользу канадцев. У победителей дубль оформил Колтон Парайко (19-я и 39-я минуты), также отличились Брэйден Шенн (18), Марк Шайфли (35) и Райан О’Райлли (58).
После этой победы канадцы набрали 16 очков и лидируют в таблице группы после шести матчей. Сборная Норвегии осталась с 8 очками на пятом месте, отставая от идущих четвертыми финнов на 3 очка.
В заключительном матче группового этапа сборная Канады 16 мая встретится с командой Финляндии, а норвежцы в тот же день сыграют со сборной Белоруссии.
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Главные тренеры
|Джон Купер
|Петтер Торесен
Вратари
|Чед Джонсон
|Хенрик Хеукеланн 45:45 (С. Себерг 45:45-48:12, Х. Хеукеланн 48:12)
|1-й период
|01:52
|Райан О`Райлли
|05:34
|Матис Улимб
|16:05
|17:48
|Брэйден Шенн (У. Симмондс)
|Матис Улимб
|18:12
|18:42
|Колтон Парэйко (Н. Маккиннон, Р. О`Райлли)
|19:28
|Уэйн Симмондс
|2-й период
|29:14
|Алекс Киллорн
|Даниэль Сервик
|29:14
|34:57
|Марк Шайфли (М. Матесон, Дж. Скиннер)
|Никлас Рест
|36:32
|38:14
|Колтон Парэйко (Н. Маккиннон, М. Марнер)
|3-й период
|53:40
|Крис Ли
|Никлас Рест
|56:55
|57:20
|Райан О`Райлли (М. Шайфли, Н. Маккиннон)
Статистика
|8
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|4
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Роман Гофман (Москва, Россия)
|Главный судья
|Маркус Линде (Швеция)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол