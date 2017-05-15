Итальянцы забили самый нелепый автогол чемпионата мира
Сборная Италии проиграла команде Дании (0:2) в матче группового турнира чемпионата мира по хоккею-2017,
из-за чего лишилась шансов сохранить прописку в элитном дивизионе. Сборная проиграла все семь матчей и набрала одно очко.
Отметим, что вторую шайбу в этой встрече итальянцы забросили себе сами. Защитник Александр Эггер получил шайбу у своих ворот, которые на тот момент были уже пустыми, споткнулся и упал. В падении игрок клюшкой переправил шайбу в свои ворота.
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Главные тренеры
|Янне Карлссон
|Стефан Майр
Вратари
|Себастьян Дам
|Андреас Бернард 58:01 (Анд. Бернард 58:47)
|1-й период
|07:05
|Рафаэль Андергассен
|19:31
|3-й период
|Томас Ларкин
|57:11
|57:36
|Никлас Хардт (Ф. Сторм, Ю. Якобсен)
|58:47
|п.в.
|Петер Регин
Статистика
|2
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
|Главный судья
|Стефан Фонселиус (Финляндия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол