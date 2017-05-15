Сборная Италии проиграла команде Дании и вылетела из элитного дивизиона ЧМ
КЕЛЬН, 15 мая —
Р-Спорт. Хоккеисты сборной Италии, уступив команде Дании, заняли последнее место в группе A на чемпионате мира 2017 года, который проходит в немецком Кельне и Париже, и покинули элитный дивизион.
Встреча группы A, состоявшаяся в понедельник в Кельне, завершилась со счетом 2:0 (0:0, 0:0, 2:0) в пользу датчан. В составе победителей шайбы забросили Никлас Хардт (58-я минута) и Петер Регин (59) из хельсинкского «Йокерита». Датский голкипер Себастьян Дам отразил 16 бросков.
Сборная Италии, проиграв все семь матчей на турнире, с 1 очком в активе заняла последнее восьмое место в своей группе и в следующем году сыграет в первом дивизионе чемпионата мира. Команда Дании с 7 очками стала шестой в группе и оказалась за бортом
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Главные тренеры
|Янне Карлссон
|Стефан Майр
Вратари
|Себастьян Дам
|Андреас Бернард 58:01 (Анд. Бернард 58:47)
|1-й период
|07:05
|Рафаэль Андергассен
|19:31
|3-й период
|Томас Ларкин
|57:11
|57:36
|Никлас Хардт (Ф. Сторм, Ю. Якобсен)
|58:47
|п.в.
|Петер Регин
Статистика
|2
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
|Главный судья
|Стефан Фонселиус (Финляндия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол