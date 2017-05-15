Сборная Италии проиграла команде Дании и вылетела из элитного дивизиона ЧМ

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Встреча группы A, состоявшаяся в понедельник в Кельне, завершилась со счетом 2:0 (0:0, 0:0, 2:0) в пользу датчан. В составе победителей шайбы забросили Никлас Хардт (58-я минута) и Петер Регин (59) из хельсинкского «Йокерита». Датский голкипер Себастьян Дам отразил 16 бросков.