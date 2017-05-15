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«Я бы сказал, что финны не очень удачно проходят предварительный этап. Команда по сравнению с прошлым чемпионатом стала слабее. Из трёх сборных, по моему мнению, предпочтительнее финны. Швейцарцы великолепно выступают, чехи могут преподнести сюрприз, на нашу сборную они всегда настраиваются. По той игре, которую финны показывают, они слабее этих команд», — сказал Гуськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.