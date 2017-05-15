Гудачек: Система хоккея Словакии неправильна, поэтому мы боремся за выживание
Вратарь сборной Словакии Юлиус Гудачек после поражения от США (1:6) прокомментировал выступление своей команды на чемпионате мира по хоккею 2017 года.
«В последнем матче выглядело так, что американцы играют с
У латвийцев 13 игроков из КХЛ. Почему в «Словане» не играет столько словаков? Это вопросы, которые надо решать. Вся система построена неправильно. Компетентные люди 15 лет ничего не делали, и вот результат. Мы должны понимать, что ещё много лет будем играть за выживание, — цитирует Гудачека hokej.cz.
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