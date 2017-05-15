Валера, всё ещё верим? Как Ничушкин превратился в рабочую лошадь
Сборная России заявила Валерия Ничушкина для игры в меньшинстве. Почему восходящая звезда нашего хоккея превратился в рабочую лошадку?
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Читаешь новостную ленту и не веришь своим глазам.
«Ничушкина заявили, потому что нам нужен игрок для меньшинства», — объясняет свой выбор Олег Знарок.
«Он один из тех, кто может закрыть меньшинство. Это тоже очень важно. Не могут играть одни звёзды,
«Я думаю, что Капризов — индивидуально сильный, забивной и техничный игрок. А Валера более силовой форвард. Ему удаётся продавить, силовую борьбу создать», — высказывает своё мнение тренер «Северстали» Александр Гулявцев.
Неужели все эти слова и правда про парня, который в 17 лет ставил на уши всю КХЛ?
Давно ли мы перестали относить к звёздам участников домашней Олимпиады?
В какой момент
Удивительным образом все вокруг стали воспринимать Валерия Ничушкина как трудягу из силового звена, типичного оборонительного форварда, коих десятки, а то и сотни. Будто герой Уилла Смита из «Людей в чёрном» стёр всем память о том, каким игроком всего пару лет назад был челябинский самородок.
Козырями уральца всегда считались его габариты в сочетании с шикарным катанием. За счёт этого редкого коктейля он и протаскивал шайбу в любую точку площадки, как правило на пятак, забивая на манер американских футболистов. К знаменитым тачдаунам Ничушкин приучил со своих первых появлений на кахаэловских радарах.
Голы Ничушкина — это, как правило, дикий кураж. И наглость, много наглости. Молодому пареньку, желающему навести шорох среди мужиков и состоявшихся звёзд, без неё никуда. Раскатистые проходы Валеры были настолько дерзкими, насколько это возможно. Он не смотрел на фамилии, не заглядывал в паспорт, продавливая любого, кто окажется на его пути.
Взлёт Ничушкина был вертикальным. Ещё летом 2012 года он тренировался с «Белыми Медведями», а ровно через год отправился в тренировочный лагерь «Далласа». МХЛ, ВХЛ, КХЛ, ЮЧМ, МЧМ — всё это Валера пропустил через себя за один сезон!
А в феврале 2014-го он уже выходил на олимпийский лёд «Большого» в Сочи. Казалось, что это сказка, начало
Мутация Ничушкина проходила постепенно. Его ещё Линди Рафф в «Далласе» пытался переделать в классического силового форварда, коим челябинец никогда не являлся. Укрыть шайбу корпусом — всегда пожалуйста, а вот втыкаться, крушить всех и вся у бортов — это точно не про него. Рафф отправлял Ничушкина в углы, чтобы тот расчищал пространство для Сегина с Бенном.
Деформация продолжилась в ЦСКА, где Ничушкин быстро растворился среди остальных «солдат Квартальнова». На проверку оказалось, что Ничушкин — это вовсе не замена Радулову, а один из множества слабо отличимых «армейских» форвардов. Выбора у него, по сути, не было: в ЦСКА ты либо садишься на лавку подобно Дмитрию Кугрышеву, либо начинаешь
Рафф и Квартальнов приложили руку к тому, что игра Ничушкина упростилась и стала предсказуемой. Те атакующие навыки, за счёт которых челябинец взорвал хоккейный мир, потушены в зародыше. Но стал ли при этом Ничушкин тем самым игроком для меньшинства, каким его представляют сейчас, в свете его участия на чемпионате мира? В ЦСКА он не был ключевым форвардом при игре «четыре на пять», а по такому важному показателю, как блокированные броски, он уступал даже Александру Попову, которого уж точно не отнести к пахарям. Не сделали из Ничушкина и машину для хитов: своими габаритами он
Можно сколько угодно рассуждать о том, правильно ли сделал Ничушкин, рано уехав за океан. Можно говорить, что время, проведённое под присмотром Квартальнова и Раффа не пошло ему на пользу и талантливый форвард свернул не туда. Но в том, что на чемпионате мира в Кёльне его воспринимают рабочей лошадью, а не игроком, способным удивить, есть и его вина. Ничушкин в свои 22 года выглядит человеком, уставшим от хоккея и не получающим удовольствие от дела всей жизни. В его игре пропала искра, та самая наглость, что была присуща Валере на заре карьеры. Наблюдая за игрой Ничушкина, уже не ждёшь от него тех самых тачдаунов. Вместо этого — рутинная работа, от которой ни он сам, ни болельщики не получают удовольствия.
На чемпионате мира Ничушкин пока провёл всего один матч. Дать ему оценку также сложно, как и всему прошедшему сезону в исполнении челябинца. Он вроде бы честно делает работу, выполняет задание, но порой ловишь себя на мысли: «А где же Ничушкин?». То, что Олег Знарок решил поставить к нему в звено Евгения Кузнецова, кажется последним шансом расшевелить спящего гиганта. Мы всё ещё верим, что тот самый шальной Ничушкин пропал не навсегда ещё может вернуться. Вместе с земляком, который
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