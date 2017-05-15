Валера, всё ещё верим? Как Ничушкин превратился в рабочую лошадь

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Россия - Латвия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
8.05 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
8.05 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
8.05 завершен
Б 		Финляндия 3
Чехия 4
тв
Группа A
8.05 завершен США 4
Швеция 3
тв
Группа B
9.05 завершен Словения 1
Норвегия 5
Группа A
9.05 завершен Италия 1
Латвия 2
тв
Группа B
9.05 завершен
Б 		Швейцария 3
Франция 4
тв
Группа A
9.05 завершен
Б 		Словакия 3
Дания 4
тв
Группа B
10.05 завершен Швейцария 3
Беларусь 0
Группа A
10.05 завершен США 3
Италия 0
тв
Группа B
10.05 завершен Финляндия 5
Словения 2
тв
Группа A
10.05 завершен
Б 		Словакия 2
Германия 3
Группа B
11.05 завершен
ОТ 		Чехия 1
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Россия 3
Дания 0
тв
Группа B
11.05 завершен Канада 3
Франция 2
тв
Группа A
11.05 завершен Швеция 2
Латвия 0
тв
Группа B
12.05 завершен Чехия 5
Словения 1
тв
Группа A
12.05 завершен Швеция 8
Италия 1
тв
Группа B
12.05 завершен
Б 		Франция 4
Беларусь 3
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Дания 3
Германия 2
тв
Группа A
13.05 завершен Латвия 3
США 5
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Финляндия 3
тв
Группа A
13.05 завершен Россия 6
Словакия 0
тв
Группа B
13.05 завершен Словения 2
Беларусь 5
Группа A
13.05 завершен Италия 1
Германия 4
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Канада 2
Швейцария 3
тв
Группа A
14.05 завершен Словакия 1
США 6
тв
Группа B
14.05 завершен Франция 2
Чехия 5
тв
Группа A
14.05 завершен Дания 2
Швеция 4
тв
Группа B
14.05 завершен
ОТ 		Швейцария 2
Финляндия 3
тв
Группа A
17:15 перерыв Дания 0
Италия 0
тв
Группа B
17:15 2-й период Канада 4
Норвегия 0
тв
Группа A
21:15 не начался Россия
Латвия
тв
Группа B
21:15 не начался Франция
Словения
тв
Группа A
16.05 не начался Швеция
Словакия
тв
Группа B
16.05 не начался Беларусь
Норвегия
тв
Группа A
16.05 не начался Россия
США
тв
Группа B
16.05 не начался Чехия
Швейцария
тв
Группа A
16.05 не начался Германия
Латвия
тв
Группа B
16.05 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался 2A
3B
1/4 финала
18.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
18.05 не начался
4B
1/4 финала
18.05 не начался 1B
4A
1/2 финала
20.05 не начался П 1А-4В
П 2В-3А
1/2 финала
20.05 не начался П 1В-4А
П 2А-3В
Матч за 3-е место
21.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
21.05 не начался W SF1
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29748405/
15 мая 2017, 18:16 | Чемпионат.com

Валера, всё ещё верим? Как Ничушкин превратился в рабочую лошадь

Сборная России заявила Валерия Ничушкина для игры в меньшинстве. Почему восходящая звезда нашего хоккея превратился в рабочую лошадку?

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© РИА "Новости"

Читаешь новостную ленту и не веришь своим глазам.

«Ничушкина заявили, потому что нам нужен игрок для меньшинства», — объясняет свой выбор Олег Знарок.

«Он один из тех, кто может закрыть меньшинство. Это тоже очень важно. Не могут играть одни звёзды, кому-то надо и обороняться», — вторит ему Владислав Третьяк.

«Я думаю, что Капризов — индивидуально сильный, забивной и техничный игрок. А Валера более силовой форвард. Ему удаётся продавить, силовую борьбу создать», — высказывает своё мнение тренер «Северстали» Александр Гулявцев.

Неужели все эти слова и правда про парня, который в 17 лет ставил на уши всю КХЛ?

Давно ли мы перестали относить к звёздам участников домашней Олимпиады?

В какой момент экс-партнёр Сегина и Бенна, приглашённый в ЦСКА на замену Радулову, превратился в того, кому положено обороняться?

Удивительным образом все вокруг стали воспринимать Валерия Ничушкина как трудягу из силового звена, типичного оборонительного форварда, коих десятки, а то и сотни. Будто герой Уилла Смита из «Людей в чёрном» стёр всем память о том, каким игроком всего пару лет назад был челябинский самородок.

Козырями уральца всегда считались его габариты в сочетании с шикарным катанием. За счёт этого редкого коктейля он и протаскивал шайбу в любую точку площадки, как правило на пятак, забивая на манер американских футболистов. К знаменитым тачдаунам Ничушкин приучил со своих первых появлений на кахаэловских радарах.

Голы Ничушкина — это, как правило, дикий кураж. И наглость, много наглости. Молодому пареньку, желающему навести шорох среди мужиков и состоявшихся звёзд, без неё никуда. Раскатистые проходы Валеры были настолько дерзкими, насколько это возможно. Он не смотрел на фамилии, не заглядывал в паспорт, продавливая любого, кто окажется на его пути.

Взлёт Ничушкина был вертикальным. Ещё летом 2012 года он тренировался с «Белыми Медведями», а ровно через год отправился в тренировочный лагерь «Далласа». МХЛ, ВХЛ, КХЛ, ЮЧМ, МЧМ — всё это Валера пропустил через себя за один сезон!

А в феврале 2014-го он уже выходил на олимпийский лёд «Большого» в Сочи. Казалось, что это сказка, начало чего-то по-настоящему большого. Игрок необъятного таланта обещал стать новой русской звездой. И уж точно никто не мог тогда предположить, что по прошествии всего нескольких лет им в сборной будут затыкать дыры.

Мутация Ничушкина проходила постепенно. Его ещё Линди Рафф в «Далласе» пытался переделать в классического силового форварда, коим челябинец никогда не являлся. Укрыть шайбу корпусом — всегда пожалуйста, а вот втыкаться, крушить всех и вся у бортов — это точно не про него. Рафф отправлял Ничушкина в углы, чтобы тот расчищал пространство для Сегина с Бенном. Когда-то точно так же из вполне игрового центра Александра Свитова в Америке слепили силовика, а Андрея Назарова и вовсе сделали тафгаем, хотя на родине у него даже близко не было таких наклонностей.

Деформация продолжилась в ЦСКА, где Ничушкин быстро растворился среди остальных «солдат Квартальнова». На проверку оказалось, что Ничушкин — это вовсе не замена Радулову, а один из множества слабо отличимых «армейских» форвардов. Выбора у него, по сути, не было: в ЦСКА ты либо садишься на лавку подобно Дмитрию Кугрышеву, либо начинаешь биться-бороться под дудку главного тренера, которого после очередной неудачной попытки взять Кубок Гагарина отправили в отставку.

Рафф и Квартальнов приложили руку к тому, что игра Ничушкина упростилась и стала предсказуемой. Те атакующие навыки, за счёт которых челябинец взорвал хоккейный мир, потушены в зародыше. Но стал ли при этом Ничушкин тем самым игроком для меньшинства, каким его представляют сейчас, в свете его участия на чемпионате мира? В ЦСКА он не был ключевым форвардом при игре «четыре на пять», а по такому важному показателю, как блокированные броски, он уступал даже Александру Попову, которого уж точно не отнести к пахарям. Не сделали из Ничушкина и машину для хитов: своими габаритами он по-прежнему пользуется не в полной мере.

Можно сколько угодно рассуждать о том, правильно ли сделал Ничушкин, рано уехав за океан. Можно говорить, что время, проведённое под присмотром Квартальнова и Раффа не пошло ему на пользу и талантливый форвард свернул не туда. Но в том, что на чемпионате мира в Кёльне его воспринимают рабочей лошадью, а не игроком, способным удивить, есть и его вина. Ничушкин в свои 22 года выглядит человеком, уставшим от хоккея и не получающим удовольствие от дела всей жизни. В его игре пропала искра, та самая наглость, что была присуща Валере на заре карьеры. Наблюдая за игрой Ничушкина, уже не ждёшь от него тех самых тачдаунов. Вместо этого — рутинная работа, от которой ни он сам, ни болельщики не получают удовольствия.

На чемпионате мира Ничушкин пока провёл всего один матч. Дать ему оценку также сложно, как и всему прошедшему сезону в исполнении челябинца. Он вроде бы честно делает работу, выполняет задание, но порой ловишь себя на мысли: «А где же Ничушкин?». То, что Олег Знарок решил поставить к нему в звено Евгения Кузнецова, кажется последним шансом расшевелить спящего гиганта. Мы всё ещё верим, что тот самый шальной Ничушкин пропал не навсегда ещё может вернуться. Вместе с земляком, который по-прежнему кайфует от каждого появления на льду, он должен проявить себя, напомнив Знарку и всем нам, что Валера — не просто чернорабочий.
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