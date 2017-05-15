«Россия не будет обращать внимания на политическую бредятину»

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

— В каком ключе, по вашему мнению, пройдет матч — россияне будут практически все время атаковать, пытаясь вскрыть отчаянную оборону латвийцев, или же соперники все же попробуют что-то свое навязать в надежде набрать очки в равной игре c отечественными хоккеистами?

— Равной игры в этой встрече не может быть, так как наш состав попросту сильнее.

Сборная Латвии будет, конечно, от обороны играть, потому что если она попробует показать открытый хоккей, то далеко не уедет. Тем более что они все время играют от защиты.

А тот факт, что у латвийцев столько набранных очков на этом турнире, объясняется удачной совокупностью обстоятельств — на старте ЧМ-2017 они встречались с примерно равными себе противниками, что вместе с хорошей подготовкой дало результат.

— Не сыграет ли злую шутку с россиянами, на первый взгляд, очень легкое начало мирового первенства, в ходе которого команде Олега Знарка удалось одержать пять побед в пяти матчах?

— Мне кажется, что эти «предварительные» игры совсем не стоит брать в расчет — скажем честно, уровень противников, которых Россия громила, был очень слабым. Поэтому делать каких-либо выводов по этим встречам вообще не нужно.

— Многие говорят, что Латвия станет для России первым более-менее серьезным соперником на этом чемпионате мира, не считая Швеции, которую с трудом удалось обыграть по буллитам. Согласны с таким утверждением?

— Повторюсь, первые игры для них просто удачно сложились — так бывает, когда команда просто не ожидает, что попадет на приемлемого соперника. Так что тут дело исключительно в правильной подготовке и благоприятном случае.

— В первых пяти матчах основным голкипером сборной России был Андрей Василевский, но в поединке с латвийцами его место займет Илья Сорокин. Не кажется ли вам, что не совсем верно сбивать с игрового ритма Василевского, учитывая, что в последних встречах он демонстрирует высокий класс, надежно охраняя свои владения?

— Это правильное решение тренерского штаба. Наши запасные вратари не слабее Андрея, плюс они моложе его, им нужно давать возможности выходить на лед.

Кроме того, нельзя забывать, что у нас все будет только начинаться после этой игры, поэтому и Василевскому стоит дать передохнуть, и молодым нужно дать сыграть.

Ведь решаться все будет в любом случае уже лишь в плей-офф, а не на групповом этапе. Там Андрей и настоится.

— В предстоящем матче должны дебютировать недавно прибывшие из НХЛ Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов. Изменится ли что-то кардинально с их появлением в составе сборной, или все же особых метаморфоз ждать не стоит?

— Думаю, что прямо сейчас это ничего не добавит и не изменит. Понимаете, когда команда готовится к турниру отдельно, у нее есть своя собственная специфика, стратегия. Но если хоккеисты, даже по-настоящему высокого уровня, приезжают уже по ходу соревнований, то совсем не факт, что они будут на голову сильнее остальных.

То есть это, конечно, может что-то дать нашей сборной, но вряд ли какой-то большой уверенности или результата.

Да и думать об этом на данный момент не надо — Орлова и Кузнецова взяли уже к играм плей-офф.

— Пару дней назад стало известно, что на ЧМ-2017 больше не сыграет нападающий российской команды Сергей Мозякин, получивший травму во встрече с немцами (6:3). Серьезная ли это потеря для коллектива Знарка?

— Не считаю, что это прям совсем сильная потеря, но игрок такого уровня пригодился бы точно — особенно в большинстве, ведь в этом компоненте он один из сильнейших хоккеистов КХЛ и может сделать результат.

— При этом Мозякин был капитаном россиян на турнире. Не важнее ли именно то, что Россия потеряла своего лидера, а не просто качественного игрока?

— Мне кажется, что выбрали его капитаном не просто так — ребята ему, думаю, верили. Однако так уж сложилось, что Сергей получил повреждение. Но также считаю, что на его место найдется новый человек, на которого можно будет опереться, ведь попросту не может быть, чтобы такого хоккеиста в составе сборной больше не было.

— В матче с латвийцами на лед должен вернуться Артемий Панарин, пропустивший встречу со Словакией (6:0) из-за микротравмы, и именно он сейчас является одним из лидером бомбардирской гонки ЧМ-2017. Как вы думаете, сможет ли форвард остаться на вершине списка результативности по итогам турнира, или в конце концов его сместят оттуда?

— Сложно сейчас об этом говорить, так как он пока что в основном играл против не самых сильных оппонентов. А вот в НХЛ в составе «Чикаго», действуя против более мастеровых игроков, он себя в этом сезоне проявить не смог. Поэтому сейчас не очень понятно, как он будет себя показывать против сильных противников. Но вскоре это возможность ему выпадет.

— В преддверии матча с россиянами голкипер сборной Латвии Элвис Мерзликин заявил, что ему не нравится Россия как страна. По вашему мнению, данное высказывание было сделано латвийцем с целью разозлить отечественную команду, или же его не стоит особым образом рассматривать именно в контексте предстоящей встречи?

— Да он просто болван, вот и все! Спорт ведь к этому делу вообще никакого отношения не имеет, так что, кроме как болваном, я бы его больше никак не назвал.

Кто он такой вообще, что это за вратарь? Где он играл, где он выигрывал? Если не хочет, то пускай не стоит!

Не думаю, что наши будут на это какое-то внимание обращать — это же какая-то бредятина политическая!

— Практически сразу же после публикации высказывания Мерзликина стало известно, что в матче с Россией он не сыграет, несмотря на то что во всех предыдущих встречах он был основным стражем ворот Латвии. Как вы думаете, может ли соответствующее решение тренерского штаба команды быть связано именно с заявлением хоккеиста?

— Все возможно, однако о внутренних делах команды мы знать не можем. Плюс мы не в курсе, какая там у них политическая подоплека. Но опять же — не думаю, что на наших игроках это как-то отразится. И попросту не могу понять этого политического момента, чего они хотят этим добиться?

Стал бы я на месте наставника Латвии ставить Мерзликина в состав после таких высказываний? Да нет, конечно!

— В последнем туре группового этапа россиянам предстоит сыграть против США. Можно ли сказать, что плей-офф для нашей команды начнется уже тогда?

— Нет, я так не думаю.

Уже ведь и так все ясно — Россия первой финиширует, так что приукрашивать встречу с американцами, мол, это уже игры на вылет, не нужно.

— Сборная России с большой долей вероятности в четвертьфинале ЧМ-2017 сыграет с кем-то из тройки Чехия — Финляндия — Швейцария. Кого бы хотели увидеть соперником россиян на этой стадии?