Бадюков: Проблемы сборная Латвии может доставить, но с Россией бороться сложно
Двукратный обладатель Кубка Гагарина, эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков поделился ожиданиями от предстоящего матча сборной России с Латвией на групповом этапе чемпионата мира — 2017.
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Матч Россия — Латвия состоится 15 мая. Начало встречи 21:15 мск.
«Конечно, латвийцы могут доставить проблемы сборной России, но, учитывая, что у них основные игроки Мерзликин, Спруктс не сыграют, шансов на это немного. Голкипер Мерзликин провёл все матчи и, на мой взгляд, подустал. Для Латвии главный матч состоится завтра с немцами, эта игра будет определяющей в борьбе за четвёртое место. Главный тренер Боб Хартли понимает, что с россиянами бороться будет сложно.
У нас будут играть Кузнецов и Орлов, две спецбригады полные, Гусеву не придётся в двух звеньях выходить. В воротах сыграет Сорокин, которому хочется доказать на чемпионате мира, что он не хуже Василевского. Состав боевой, так что преимущество будет у российской сборной, — сказал Бадюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.
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