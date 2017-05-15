ЧМ-2017. Братья Костицыны не участвовали в тренировке, Граборенко вернулся на лед
Утром 15 мая сборная Беларуси в полном составе отправилась на AccorHotels Arena. Помимо традиционного тренировочного занятия команду ожидала церемония официального фотографирования Международной федерации хоккея (ИИХФ), информирует hockey.by.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Не все хоккеисты приняли участие в занятиях: братья Костицыны и Кристиан Хенкель не катались с командой ввиду различных повреждений, полученных в матче с французами. На лед вернулся защитник Роман Граборенко, однако игрок минского «Динамо» покинул тренировочный каток раньше запланированного. Медицинский штаб команды делает все возможное для скорейшего восстановления игроков, ведь впереди — решающий матч с норвежцами.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter