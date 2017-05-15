ЧМ-2017. Братья Костицыны не участвовали в тренировке, Граборенко вернулся на лед

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Не все хоккеисты приняли участие в занятиях: братья Костицыны и Кристиан Хенкель не катались с командой ввиду различных повреждений, полученных в матче с французами. На лед вернулся защитник Роман Граборенко, однако игрок минского «Динамо» покинул тренировочный каток раньше запланированного. Медицинский штаб команды делает все возможное для скорейшего восстановления игроков, ведь впереди — решающий матч с норвежцами. По-прежнему вне игр останутся Владимир Денисов и Данила Карабань.